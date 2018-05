Hyundai i30 Fastback 1.4 T-GDi 7DCT Exclusive

Hyundai propune un model extrem de interesant, intr-un segment foarte disputat, respectiv cel compact, noul i30 Fastback, model bazat pe i30, avand motorizari si transmisii comune, insa setari diferite ale suspensiei si o aerodinamica superioara. In plus vine cu portbagaj spatios si look dinamic, exclusivist, practic fara rival, fiind un coupe cu 5 portiere.

Am condus cateva zile un model echipat cu motorul turbo 1.4 T-GDi si transmisia DCT7, dublu ambreiaj, ca fapt divers i30 Fastback nu este oferit decat cu motorizari pe benzina, masina mi-a placut mult si nu nu mai mie, pe strada a lasat o impresie deosebita privitorilor si foarte multi s-au interesat de acest model.

Din ce am inteles din discutiile cu cei de la Hyundai, in tara noastra e deja mai cerut decat un i30, si nu ma mira, pentru ca masina are intr-adevar potential, fiind deosebit de atletica si cu o postura sportiva evidenta.

Nu e perfecta, insa cu politica de reduceri a Hyundai, chiar are potential, ramanand in zone normale de pret, iar comportamentul general e deosebit, transmisia DCT impecabila si motorul turbo varf tehnologic in acest moment, fac diferenta fata de alte masini care s-ar putea compara cu i30 Fastback prin pret.