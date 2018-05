Nu am mai scris de mult la rubrica asta, asa ca profit de prezenta mea la Raliul Aradului Kia 2018, ca sa spun cateva lucruri despre acest major eveniment de motorsport din Romania.

Ca in spatele povestii sta Mihai Leu, ca sponsor principal, care da si numele raliului, este Kia, ca a fost impecabil organizat, cred ca toti cei care au fost acolo stiu deja aceste lucruri, asa ca noi am facut un film pentru cei care nu au fost, pentru cei care regreta ca nu au fost si pentru cei care, speram noi, vor veni la Raliul Aradului Kia 2019. Pentru ca nici nu stiti ce pierdeti!

Pentru cei care nu stiu, am un trecut interesant in lumea organizarii curselor auto, participand vreo 7 ani la Campionatele Nationale de Raliu si Viteza in Coasta, in calitate de oficial. Reintalnirea cu cursele a fost cu adevarat spectaculoasa, si pentru ca masinile au evoluat enorm, performantele modelelor de top pe macadam sunt uluitoare si vitezele atinse (peste 200 km/h) solicita la maxim atat masinile cat si pilotii si navigatorii.

Nu ma lungesc cu povestile, va spun doar ca ma bucur ca am regasit acolo prieteni, fani (chiar printre cei care au concurat), forlighteri si inscrisi in concurs, deopotriva, si cred ca voi reveni in lumea curselor daca timpul imi va permite.

Mai jos aveti un scurt rezumat, marca Turatii.ro (inclusiv Onboard Vali Porcisteanu, castigatorul raliului, multumiri!), a ceea ce a fost impecabilul spectacol de la Raliul Aradului Kia, precum si festivitatea de premiere, vizionare placuta!

PS Pentru cei care se intreaba cum am ajuns la Arad, s-a intamplat datorita Kia Motors Romania, iar dintr-o regretabila “incurcatura”, cu ghilimelele de rigoare, in loc sa plec cu un Kia Niro, am primit la scara un Kia Stinger 2.0 T-GDi, RWD. Asa ca intelegeti ce weekend dificil am avut…