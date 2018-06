De ce să alegi un camion second hand Scania. Șoferii ne dau cele mai utile sfaturi!

Orice șofer de camion ar trebui ca, măcar o dată în viață, să conducă un camion Scania. Știm, pare o afirmație puternică, dar e foarte întemeiată. Și de ce spunem asta? Citește în continuare ca să afli motivul, sau mai degrabă, zecile de motive.

O reputație obținută pe merit

Compania suedeză Scania și-a creat o adevărată reputație în industria constructorilor de camioane. Aceasta se află printre primele locuri în preferințele europenilor. Șoferii descriu camioanele Scania ca fiind robuste, de încredere și foarte confortabile. Partea cea mai bună este că în România s-a deschis cel mai mare centru Scania din sud-estul Europei. Așadar acum e și mai ușor să profiți de ce poate oferi Scania. Centrul se ocupă în principal testarea și punerea pe piață a zecilor de camioane second hand Scania.

Prețuri avantajoase în schimbul calității

De ce sunt șoferii tentați să cumpere camioane Scania rulate? Motivul principal ar fi prețul, bineînțeles. Pe lângă prețuri foarte avantajoase, Scania are și o abordare centrată pe nevoile clientului. Astfel, planul financiar nu va fi unul foarte costisitor pentru viitorul cumpărător. Ratele de cumpărare pentru camioane second hand încep de la 700 de euro. Și asta doar pentru modelele cu an de fabricație începând cu anul 2008.

Performanța înseamnă siguranță

Pe lângă preț, mai există și factorul performanță. Clienții de camioane Scania rulate doresc drumuri fără probleme în cele mai bune condiții de siguranță și confort. Toate tipurile de autocamioane de la Scania, în special tot ce înseamnă camioane second hand oferă necesarul unui drum sigur.

Alege sigur – cu un producător de top

În top 100 cele mai bune camioane din toate timpurile, camioanele Scania se află pe primul loc. Scania Seria 3 depășește modele precum Volvo F88, MAN TGA sau Mercedes-Benz Actros. Modelul de top pentru Scania Seria 3 a fost 143M Streamline, echipat cu un motor de 500 CP. În același top se mai regăsesc alte 3 modele de camioane Scania. Pe locul 4 se află Scania Seria 1, pe locul 11 Scania Seria R iar pe locul 26 Scania-Vabis LB76. Cel din urmă fiind conceput în principal ca urmare a legislației lungimii maxime. La capitolul performanță și putere, Scania suprinde prin excelență și numeroase recorduri. În 2010, compania concepuse cel mai puternic camion cu 730 CP la bord: Scania R-series 730.

Economisește conducând

Șoferii de camioane second hand mai sunt interesați și de un alt aspect esențial: consumul. În ultimii 24 de ani, Scania a fost imense progrese tehnologice, în special în direcția reducerii de carburant și emisii. Începând 2004, camioane Scania rulate și noi au fost echipate cu un sistem de monitorizare a consumului de carburant. Cu 25 de ani vechime, Scania Stremline 143 s-a prezentat în condiții tehnice bune. În alte cuvinte, modelele de camioane Scania rulate se pot prezenta în aceeași stare tehnică dacă sunt întreținute corespunzător.

Testat pentru siguranța ta!

La achiziționarea de camioane second hand, clientul trebuie să fie atent și la istoricul autovehiculului. Din fericire, Scania se ocupă și de testarea și verificarea camionului înainte de a-l plasa spre vânzare. Aceste vehicule trebuie să treacă teste de performanță, siguranță și fiabilitate înainte să treacă pe mâna șoferilor.

Înainte de achiziționarea unui camion rulat este recomandată și verificarea recenziilor generale. Iar aici clienții de camioane Scania rulate mulțumiți sunt cea mai bună recomandare a nostră. „La capitolul capete de tractor, Scania este pentru mine King of the Road!”, menționează un șofer Scania. „Părerea mea este că e cel mai bun camion pe care l-am avut!”. Give it a try și spune-ne ce crezi!