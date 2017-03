Privacy Policy

POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

Actualizat la data de 1 ianuarie 2013

Goldbach Audience Romania SRL, companie ce furnizeaza servicii mass-media, bazate pe tehnologii avansate, ofera produse inovative ce permit Advertiser-ilor din online sa ajunga la publicul tinta si, in acelasi timp, sa sustina Publisher-ii prin cresterea vanzarilor de reclame.

Procedurile sigure, etice si securizate folosite in colectarea informatiilor despre utilizator sunt fundamentale in succesul acestui business cat si in dezvoltarea internetului. Suntem parteneri IAB-Europa (asociatie profesionala a industriei europene de marketing digital si interactiv).

Prin “Politica de confidentialitate” ne angajam sa furnizam utilizatorilor informatii clare si complete despre datele pe care le colectam, prin intermediul produselor si serviciilor noastre (denumite generic “Servicii”) si despre modul in care aceste date sunt stocate si folosite de catre compania noastra, dar si de catre partenerii nostri (Advertiseri si Publisheri).

“Politica de confidentialitate” explica, de asemenea, modul in care utilizatorul poate gestiona preferintele legate de navigarea pe internet. Pentru o descriere completa a acestor servicii va rugam sa consultati site-ul nostru, la www.goldbachaudience.ch.

Pentru informatii despre practicile noastre de confidentialitate asa cum sunt descrise pe site-ul nostru, va rugam sa consultati mai jos.

Prin folosirea site-ului sau a serviciilor, utilizatorii sunt de acord cu aceasta politica de confidentialitate.

Informatii pe care le colectam

Informatii non-personale colectate de Serviciile noastre

Livram reclame pentru o multitudine de Advertiseri, pe o multitudine de websites. Vizitand un site din reteau noastra, sistemul poate colecta o serie de date despre vizitarea acestui website.

Aceste date sunt impersonale si pot include informatii cum ar fi o adresa IP, paginile web vizitate, data si ora la care au fost vizualizate cat si interactiunea cu continutul si reclamele pe aceste pagini Web. Tehnologiile folosite pentru a colecta aceste date includ cookie-uri si web-beacons.

Pentru a imbunatatii performanta, furnizorii nostrii colecteaza date demografice si non-personale de la publisheri si alti parteneri. Aceste informatii anonime contin informatii ca de exemplu varsta, cod postal, sex ori venituri.

Utilizam informatiile non-personale descrise mai sus pentru a personaliza mai bine tipul de reclame pe care un utilizator le-ar putea vedea. De asemenea, cumulam date anonime din cookie-uri, in scopul de a identifica cat mai multe segmente de public, ce permit advertiserilor sa selectioneze cat mai relevant audienta online. Informatiile colectate sunt stocate si pastrate pentru o perioada de timp rezonabila. Datele stocate in aceste fisiere pot contine informatii referitoare la computer-ul folosit de un utilizator, adresa IP si User ID.

Alegerea Consumatorului – instrument Opt-out

Tehnologia utilizata se bazeaza pe cookiuri si web beacons, permitandu-ne sa livram servicii optime. Aceste instrumente ne permit sa oferim utilizatorilor o mai buna navigare pe internet si o imbunatatire a campaniilor publicitare. Utilizatorii pot ajusta setarile in browser-ului incat sa refuze stocarea cookie-urilor. Intrucat cookie-urile sunt utilizate pe o scara larga, dezactivarea lor poate interfera in totalitate cu accesarea unor website-uri.

Utilizatorii pot renunta la primirea de cookie-uri, facand clic aici: www.youronlinechoices.eu

Prin aceasta procedura , computerul va solicita un “opt-out cookie” tag ID, care va impiedica stocarea datelor dumneavoastra pe browser si implicit utilizarea lor in campanii publicitare targetate. Va rugam sa aveti in vedere ca acest proces duce la stergerea cookie ID -ului asociat cu calculatorul dumneavoastra, dar nu cookie-ul in sine. Acesta trebuie sa ramana pe calculatorul dumneavoastra pentru a putea recunoaste utilizatorul ca fiind un utilizator opt-out.

Acest lucru inseamna ca, in cazul in care utilizatorii folosesc mai multe calculatoare sau mai multe browsere vor trebui sa renunte la primirea cookie-urilor pe fiecare calculator si pentru fiecare browser in parte. De asemenea, in cazul in care utilizatorii schimba calculatoarele sau sterg cookie-urile de pe computerul lor, ei vor trebui sa repete acest proces de opt-out.

Informatii de identificare personala colectate de serviciile noastre

Instrumentele pe care le folosim ajuta oamenii de marketing sa ajunga la potentialii clienti interesati de informatii despre produsele sau serviciile lor. Ca raspuns la o campanie publicitara, utilizatorul poate alege sa transmita informatii personale de identificare, cum ar fi numele, adresa, numarul de telefon, si / sau adresa de e-mail.

Aceste informatii nu se vor folosi in alte scopuri decat cele pentru care utilizatorul si-a dat acordul ca rezultat al campaniei publicitare. In plus, aceste informatii sunt pastrate intr-o baza de date diferita, pentru a garanta ca reclamele sunt livrate numai prin utilizarea datelor anonime.

Detalii: http://www.youronlinechoices.com/ro/despre-publicitatea-targetata-comportamental

Informatii de identificare personala colectate prin intermediul site-ulului companiei noastre

Puteti, de asemenea, sa ne furnizati informatii de identificare personala (cum ar fi numele, adresa de e-mail, adresa fizica sau numarul de telefon) atunci cand alegeti sa ne contactati cu privire la aceasta politica de confidentialitate sau de orice alt subiect legat de relatii cu clientii. Vom utiliza aceste informatii cu caracter personal numai in scopul de a raspunde la intrebarea dumneavoastra. Cu toate acestea, ne rezervam dreptul de a pastra in arhiva companiei intreaga corespondenta.

In cazul unui proces sau mandat judecatoresc, sau solicitare din partea organelor legii, ne rezervam dreptul de a dezvalui date de identificare personala pe care utilizatorul ni le-a furnizat, conform legilor in vigoare.

Transferurile internationale de date

Datele de identificare personala colectate in nume propriu sau in numele clientilor nostri pot fi stocate si procesate in orice tara in care noi sau afiliatii nostri, filialele, agentii sau clienti desfasoara activitati. Utilizatorul recunoaste si este de acord ca informatiile de identificare personala pe care le ni le ofera pot fi transferate in afara tarii in care acesta isi are resedinta. Furnizarea informatiilor reprezinta acordul dumneavoastra pentru orice astfel de transfer.

Securitatea informatiilor

Respectam standardele industriei referitoare la protectia datelor impotriva accesului neautorizat, distrugerea sau divulgarea lor. Aceasta include luarea masurilor necesare (umane, electronice, de management) pentru a proteja integritatea datelor, accesarea si utilizarea lor. Orice date care sunt stocate pe serverele noastre sunt tratate ca fiind confidentiale si nu sunt puse la dispozitia publicului. Serverele noastre sunt protejate prin firewall si sunt situate in data-centere securizate.

Va rugam sa aveti in vedere ca, in pofida tuturor eforturilor noastre de a proteja datele pe server, nici o metoda de transmitere a datelor pe internet nu este complet securizata. Desi ne straduim sa protejam permanent informatiile personale, nu putem garanta siguranta absoluta si nu putem fi raspunzatori pentru eventuale brese de securitate cauzate de o a terta parte.

Transferul de date in cazul schimbarii actionariatului

In cazul in care o alta societate achizitioneaza toate sau in mod substantial activele afacerii noastre printr-o consolidare, fuziune, cumpararea activelor, sau alte tranzactii, ne rezervam dreptul de a transfera toate datele (inclusiv orice date personale de identificare), care se afla in posesia noastra sau sub controlul nostru, catre partea care achizitioneaza.

Modificari la aceasta politica de confidentialitate

Ne rezervam dreptul de a face modificari la aceasta politica de confidentialitate prin postarea unei versiuni actualizate pe aceasta pagina. Data la care Politica de confidentialitate actuala a fost postata va fi intotdeauna amintita in partea de sus a acestei pagini. Orice modificare adusa la Politica de confidentialitate va fi in conformitate cu legislatia in vigoare.

Corespondenta

In cazul in care ne veti contacta, putem pastra o evidenta a corespondentei, inclusiv adresa de e-mail. Acest lucru se refera exclusiv la corespondenta cu noi – nu colectam adrese de e-mail ale utilizatorilor in scop comercial.

Daca considerati incalcate principiile descrise anterior, va rugam sa ne contactati la office@goldbachmedia.ro. In cazul nerezolvarii plangerii dumneavoastra puteti sa urmati procedurile de reclamatii ale IAB pe care le gasiti la www.youronlinechoices.com/how-do-i-make-a-complaint.

Intrebari si Comentarii

Intrebari si comentarii cu privire la aceasta politica de confidentialitate trebuie sa fie directionate catre office@goldbachmedia.ro sau prin posta la: Goldbach Audienta Romania, Business Center Cotroceni, Corp A, sc.3 et,3, sector 6, Bucuresti, Romania.