Kia-Sportage-1.6l-CRDI-DCT7-AWD-GT-Line

Kia Sportage facelift, primul test, evident ca pentru mine a fost destul de dificil, avand Sportage, sa evaluez noul model. Sunt si critic, si invidios ca nu il am, sentimente amestecate, e drept ca vad destul de repede diferentele, si poate si de asta am facut unele greseli in prezentare.

De retinut, motorul diesel 1.6l CRDI este complet nou, chiar daca pare asemanator cu vechiul 1.6, diferentele sunt majore, distributia pe lant a fost inlocuita cu distributie pe curea, motorul e capabil sa primeasca mild-hibrid (ceea ce se va si intampla), apoi e cuplabil cu transmisia DCT7 si AWD (cazul modelului de test). Plus ca mai exista o serie de diferente, o sa le vedeti in prezentarea video.

Nu o sa reiau aici ce am spus in filme, important e ca masina e mult mai buna decat vechiul model, imbunatatita in partile esentiale, singurul dezavantaj palpabil fiind pretul, care a crescut substantial, partial justificat de infuzia de tehnologie: autonomie nivel 2, cruise control adaptiv, faruri LED, automata 8 trepte pe motorul 2l diesel mild-hibrid, sistem infotainment nou, etc.

Spuneam de unele inadvertente din prezentare, o sa le expun aici, pentru corecta informare: sistemul audio se aude mult mai bine, am pus asta pe seama prezentei sistemului Clari-Fi, insa cel putin teoretic acesta ar fi trebuit sa fie si pe modelul anterior, poate ca sunt si difuzoarele schimbate, ori poate sursa sistemului audio e diferita, de aici plusul de performanta.

Apoi, la prezentarea de exterior, remarcam manerele portierelor, pe jumatate cromate, fata de satinate la modelul GT Line pe care il am, ulterior am aflat ca si vechiul model a primit manere schimbate, de la o anumita data de fabricatie.

Alte aspecte care trebuie cunoscute si care poate nu se inteleg clar din filme, toate modelele diesel vin acum cu sistem SCR si AdBlue, consecinta la GT Line este faptul ca esapamentul dublu, cromat si real, este inlocuit acum de un ornament care imita aproape perfect esapamentul real, insa e doar un ornament.

In rest, va las placerea sa descoperiti noul Sportage, urmarind filmele…