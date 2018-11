BMW 530d 3.0l xDrive Steptronic

BMW seria 5 nu prea are nevoie de prezentare, e unul din modelele vanate pe piata mondiala si de ce nu, sa recunoastem, si pe piata autohtona. Isi pastreaza valoarea exceptional ca vehicul second hand si are prestigiul nestirbit, fiind unul dintre cele mai vandute modele ale marcii bavareze.

Am petrecut cateva zile frumoase, cum altfel, in compania unui Touring mai special, dupa cum am fost informat de cei de la BMW, realizand acest lucru si din fisa masinii. Pretul, cu tot cu optiuni, ciocanea la granita a 100 000 de euro, ceea ce, sa admitem, e extrem de mult chiar si pentru o asemenea bijuterie rutiera.

Sub capota, un clasic, motorul diesel de 3l, in varianta de baza (nu e gluma), cu 265 CP si 620 Nm (povestea cu locomotiva e deja veche), pentru cei care gasesc ca e insuficient motorizat, exista si variante cu mai multe turbine, doua, trei, patru, cate trebuie sa fie omul multumit.

Ca fapt divers, in linie dreapta masina accelereaza de la 0-100 km pe ora usor mai rapid decat un Megane RS, tinand cont ca bate spre doua tone, ma gandesc ca merita aceasta precizare…

Daca va sperie pretul, aflati ca se poate si cu mai putini bani. Mai lasam mofturile la o parte, mai taiem cu pixul din lista de optiuni, si probabil pe la un 68-75 000 de euro, poti avea un Touring decent, pastrand miezul problemei intact: motorul superb, cea mai buna cutie automata din lume, un sistem de franare MSport si sigla BMW pe capota.