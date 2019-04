Ford dezvăluie noua generație sculpturală și electrificată a SUV-ului Kuga: primul model Ford care oferă propulsie mild-hybrid, plug-in hybrid și full-hybrid

Ford a dezvăluit astăzi noua generație a SUV-ului Kuga. Aceasta oferă o gamă de versiuni stilate și distinctive, cu design exterior dinamic și cu proporții premium, care stau la baza unui spațiu interior mai generos și a unui nivel superior de confort.

Cel mai avansat model Ford din istorie din punctul de vedere al electrificării, noul Ford Kuga este reprezentat de sofisticatul Kuga Titanium, de sportivul Kuga ST-Line și de elevatul Kuga Vignale, oferind o gamă avansată de sisteme de propulsie hibride, care permit un nivel de eficiență fără precedent în familia SUV-urilor Ford.

Cuprinzătoarea gamă de versiuni include Kuga Plug-in Hybrid, Kuga EcoBlue Hybrid (mild-hybrid) și Kuga Hybrid (full-hybrid), care sunt oferite alături de motoarele diesel EcoBlue de 2.0 litri sau 1.5 litri, de motorul pe benzină EcoBoost de 1.5 litri și de o nouă transmisie automată inteligentă cu opt trepte.

Kuga este cel mai vândut SUV Ford la nivel european și al treilea model al gamei Ford în regiune la nivel de vânzări, după Fiesta și Focus. Clienții au achiziționat 153.800 de exemplare Kuga în 2018, contribuind la o creștere de peste 19% a vânzărilor de SUV-uri Ford în cursul anului trecut.

Noua generație Kuga oferă sisteme și mai intuitive de confort și de asistență a șoferului, dându-le ocazia pasagerilor să rămână conectați în timpul călătoriilor. Lista de tehnologii sofisticate include un modem FordPass Connect integrat, o zonă de încărcare wireless a telefonului și sistemul de infotainment Ford SYNC 3, sprijinit de un ecran tactil central cu diagonala de 8 inch. Un pachet audio premium B&O Sound System garantează o experiență acustică de înaltă calitate, iar noul instrumentar de bord digital “true colour” cu diagonala de 12.3 inch este mai intuitiv și mai lizibil.

Noile tehnologii care permit oprirea și repornirea automată în traficul aglomerat, recunoașterea indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei și centrarea mașinii pe mijlocul benzii îi ajută pe șoferi să negocieze situațiile aglomerate din trafic și rularea pe autostradă cu mai multă încredere decât până acum, în timp ce farurile care anticipează virajele și se adaptează în funcție de indicatoare contribuie la o vizibilitate mai bună pe timp de noapte. Tehnologia Head-Up Display îl ajută pe cel de la volan să rămână cu privirea pe șosea, în timp ce a doua generație a sistemului de asistență la parcare permite manevre complet automatizate de parcare prin simpla apăsare a unui buton.

“Noua generație Kuga este cel mai bun exemplu de până acum al abordării antropocentrice pe care Ford o pune în aplicare la nivel de design. Mașina este dezvoltată printr-o colaborare strânsă cu clienții de SUV-uri, scopul fiind acela de a livra un model cu design distinctiv, o ofertă de sisteme de propulsie fără precedent, confort de nivel premium și tehnologii avansate care le fac viața mai ușoară posesorilor atât în interiorul, cât și în exteriorul mașinii”, spune Stuart Rowley, președinte Ford Europa.

Noul Ford Kuga este a treia generație a SUV-ului de clasă compactă pe care Ford l-a lansat pe piață din 2008. În acest timp, Ford a vândut mai mult de un milion de unități Kuga.

Desenat de clienții noștri

Noua generație Kuga este primul SUV construit pe platforma globală C2, care determină un nivel aerodinamic superior pentru un consum îmbunătățit și o masă proprie care scade cu până la 90 de kilograme în comparație cu versiunile de motorizare echivalente modelului precedent. În plus, noua arhitectură este concepută pentru a perfecționa performanțele la impact și oferă o rigiditate torsională cu 10% mai mare care permite un comportament dinamic mai bun și un rafinament ridicat. Adițional, spațiul interior este mai mare, în timp ce designul exterior rămâne unul dinamic și expresiv.

Noul Kuga introduce un design exterior nou și distinctiv, care oferă linii sculpturale și simplificate, cu proporții premium. Silueta mai fluidă încorporează un ampatament mai lung care creează o amprentă la sol mai mare, ceea ce îmbunătățește ținuta de drum și stabilitatea. Capota este mai lungă, unghiul de înclinare al lunetei e mai ascuțit, iar linia plafonului e mai coborâtă. Rezultatul este o apariție mai dinamică, mai agilă și mai capabilă.

Plaja largă de opțiuni include execuții diferite pentru variantele Kuga Vignale, ST-Line și Titanium, fiecare oferind un caracter unic care reflectă personalitățile proprietarilor.

Cu un design contemporan și încrezător, Kuga Titanium este reprezentativ pentru calitatea și dotările de top care vor fi oferite clienților la nivel european. Printre trăsăturile esențiale se numără un scut și un difuzor aerodinamic posterior sport, oglinzi, bandouri laterale și mânere ale ușilor vopsite în culoarea caroseriei, lumini de zi LED și jante standard de 17 inch sau opționale de 19 inch.

Versiunea elevată Kuga Vignale pune la dispoziție elemente exclusive și o atenție meticuloasă la detalii, oferind ornamente Vignale exclusiviste precum finisajele din aluminiu satinat pentru barele longitudinale de pe plafon, pentru zona inferioară a spoilerelor și pentru protecțiile laterale ale ușilor. De asemenea, această versiune dispune de un design elegant pentru spoilerele față și spate, alături de o grilă frontală cromată caracteristică variantelor Vignale și de țevi de evacuare duble. Jantele standard au diametrul de 18 inch, clienții putând opta pentru variante de 19 sau 20 de inch. Interiorul este și el îmbunătățit prin scaunele Windsor cu tapițerie din piele care prezintă un design exclusiv Vignale cu tipar hexagonal, prin volanul încălzit îmbrăcat în piele și prin covorașele premium din velur.

Îndrăznețul Kuga ST-Line primește un design inspirat din gama modelelor Ford Performance, elementele estetice incluzând spoilere și pasaje ale aripilor vopsite în culoarea caroseriei. Grila frontală, scutul frontal, difuzorul de aer posterior și barele longitudinale de pe plafon sunt finisate într-o nuanță neagră. Un eleron de dimensiuni apreciabile, jantele standard de 18 inch (opțional de 19 inch) și țevile duble de evacuare completează caracterul sportiv al acestei versiuni. La interior, plafonul este tapițat într-o nuanță închisă, scaunele cu design exclusiv ST-Line oferă cusături contrastante de culoare roșie, iar pedalierul din aliaj, volanul cu partea inferioară teșită și covorașele și pragurile ST-Line reflectă personalitatea performantă a mașinii.

“Clienții Kuga au confirmat faptul că sunt pregătiți pentru un design emoțional, iar noua generație Ford Kuga este o sculptură articulată cu mult talent. Mai dinamică vizual, mai lată și mai coborâtă, mașina te entuziasmează în momentul în care o privești”, spune Amko Leenarts, directorul biroului de Design din cadrul Ford Europa. “Noul interior este un sanctuar care-i permite vieții de zi cu zi să se desfășoare. Armonios și aerisit, acesta amestecă materialele premium, măiestria și tehnologia de ultimă oră”.

Noua generație Kuga este oferită în 12 nuanțe exterioare, inclusiv noile vopseluri metalice Diffused Silver și Sedona Orange. Blue Panther, o nuanță nouă disponibilă exclusiv pe versiunile Vignale, se alătură finisajelor premium triplu-strat precum Lucid Red sau Star White perlat.

Diversitate fără precedent a sistemelor de propulsie

După ce Ford a anunțat la începutul acestui an că fiecare model al mărcii începând cu noul Focus va include cel puțin o opțiune electrificată, noua generație Kuga devine primul model Ford care va fi oferit în versiuni plug-in hybrid, mild-hybrid și full-hybrid.

Kuga Plug-In Hybrid: Disponibil încă din momentul lansării, noul Kuga Plug-In Hybrid oferă autonomia și libertatea permise de un motor tradițional cu combustie internă, alături de eficiența și rafinamentul unui motor electric.

Arhitectura power-split combină un motor pe benzină de 2.5 litri cu patru cilindri care funcționează în ciclu Atkinson, un motor electric/generator și o baterie Litiu-Ion de 14.4 kWh pentru a produce 225 de cai putere. Primul hibrid plug-in pe care Ford îl propune pe piața europeană va putea oferi o autonomie de peste 50 de kilometri în modul de rulare pur electric. Consumul anticipat este de 1.2 litri/100 km, iar emisiile de 29 de grame CO 2 /km*.

Bateria poate fi încărcată printr-o mufă de alimentare localizată în zona aripii față și este realimentată automat în mers cu ajutorul tehnologiei încărcării regenerative, care captează energia cinetică în mod normal pierdută în momentul frânării. Se anticipează că va fi nevoie de circa 4 ore pentru ca bateria să poată fi încărcată complet printr-o priză externă de 230 de volți.

Șoferul poate să decidă când și cum utilizează energia electrică stocată în baterie cu ajutorul modurilor EV Auto, EV Now, EV Later și EV Charge. În momentul în care bateria atinge cel mai coborât punct de descărcare, Kuga comută automat pe modul EV Auto, pentru o eficiență optimizată, suplimentând puterea motorului pe benzină cu asistență din partea motorului electric prin utilizarea energiei captate.

Kuga EcoBlue Hybrid: Noul Kuga EcoBlue Hybrid îmbunătățește motorul diesel Ford EcoBlue de 2.0 litri și 150 CP pentru un nivel și mai ridicat de eficiență la nivelul consumului de carburant. Tehnologia mild-hybrid implică un starter/generator integrat antrenat pe curea (BISG) care înlocuiește alternatorul clasic, permițând recuperarea și depozitarea energiei generate în timpul decelerării și încărcarea unui pachet de baterii Litiu-Ion de 48 de volți răcit cu aer. BISG se comportă și ca un motor, utilizând energia stocată pentru a oferi un plus de cuplu, dar alimentând totodată și sistemele electrice auxiliare ale mașinii.

Sistemul de 48 de volți permite, de asemenea, ca tehnologia Start-Stop de pe noul Kuga să opereze în mai multe situații și contexte pentru o eficiență mai bună, acest lucru contribuind la un nivel anticipat al emisiilor de 132 de grame CO 2 /km și la un nivel al consumului de 5.0 litri/100 km.

Kuga Hybrid: Această versiune utilizează un sistem de propulsie hibrid cu auto-încărcare care permite rularea pur electrică și combină un motor pe benzină de 2.5 litri care funcționează în ciclu Atkinson cu un motor electric, un generator, o baterie Litiu-Ion și o transmisie automată de tip power-split dezvoltată de Ford. Kuga Hybrid va fi disponibil în 2020 cu tracțiune pe puntea față și cu sistemul Ford Intelligent All-Wheel Drive, bifând cifre anticipate de consum de 5.6 litri/100 km și emisii de 130 de grame CO 2 /km.

Clienții noii generații Kuga pot să aleagă, de asemenea, dintr-o gamă complexă de motoare EcoBoost pe benzină și EcoBlue diesel. Acestea oferă un nivel optimizat de putere și de rafinament și se ridică la nivelul cerut de cele mai recente standarde stringente de emisii Euro 6, calculate utilizând procedura WLTP. Motoarele sunt sprijinite de sistemul Auto Start-Stop, disponibil standard cu scopul de a reduce costurile de rulare și de o gamă de transmisii care include o cutie manuală cu șase trepte ce oferă schimbări rafinate ale treptelor și o nouă cutie automată cu opt trepte care permite șofatul fără efort.

Kuga EcoBlue: Motorul EcoBlue de 2.0 litri și 180 CP anticipează un consum minim de 5.7 litri/100 km și emisii de 150 de grame CO 2 /km. Eficiența la nivelul consumului de combustibil este îmbunătățită cu ajutorul unui sistem de admisie integrat cu canale de admisie “oglindă” polizate care optimizează fluxul de aer și printr-un turbocompresor cu inerție redusă. Sistemul de injecție de înaltă presiune este mai fin, mai silențios și mai precis. Tratamentul catalitic selectiv contribuie la reducerea emisiilor NO X . Lista celorlalte inovații care reduc frecările în motorul EcoBlue de 2.0 litri include:

Un design defazat cu 10 milimetri al arborelui cotit care minimizează solicitările laterale la nivelul pistoanelor, reducând forțele de frecare la nivelul pereților cilindrilor.

Pistoane din oțel cu dimensiuni optimizate care permit reducerea dilatării la temperaturi înalte.

Diametru minimizat al lagărelor arborelui cotit.

Un design de tip belt-in-oil al arborelului de distribuție și al curelelor pompei de ulei.

Motorul Ford EcoBlue de 1.5 litri are 120 CP și se anticipează că acesta va oferi un consum minim de 4.8 litri/100 km și emisii de 127 de grame CO 2 /km. Acest motor este dotat cu tehnologii inovative care includ:

Recirculare la presiune coborâtă a gazelor de evacuare, combinată cu un sistem de răcire intermediară apă-aer a aerului de supraalimentare. Aceste elemente oferă o combustie mai eficientă și emisii reduse.

Un colector de admisie integrat care optimizează fluxul de aer în interiorul motorului.

Turbocompresie cu inerție redusă care permite un răspuns mai rapid și mai controlat al turbinei

Materiale de construcție ale subsansamblelor motorului inspirate din industria aerospațială, pentru eficiență ridicată la temperaturi înalte.

Un sistem de injecție de înaltă presiune cu răspuns mai rapid, mai precis și mai silențios.

Kuga EcoBoost : Motorul EcoBoost de 1.5 litri este oferit în versiuni de 120 CP și 150 CP. Consumul minim anticipat este de 6.5 litri/100 km, în timp ce emisiile ajung la 149 de grame CO2/km cu ajutorul primului sistem de dezactivare a cilindrilor implementat pe un motor cu trei cilindri. Tehnologia permite oprirea automată a unuia dintre cilindri atunci când nu e nevoie de întreaga capacitate a motorului, așa cum se întâmplă în rularea liberă (coasting) sau la viteze de croazieră. Sistemul poate activa sau dezactiva unul dintre cilindri în 14 milisecunde – de 20 de ori mai repede decât timpul de care are nevoie un om pentru a clipi – fără niciun compromis la nivel de performanțe sau rafinament.

: Motorul EcoBoost de 1.5 litri este oferit în versiuni de 120 CP și 150 CP. Consumul minim anticipat este de 6.5 litri/100 km, în timp ce emisiile ajung la 149 de grame CO2/km cu ajutorul primului sistem de dezactivare a cilindrilor implementat pe un motor cu trei cilindri. Tehnologia permite oprirea automată a unuia dintre cilindri atunci când nu e nevoie de întreaga capacitate a motorului, așa cum se întâmplă în rularea liberă (coasting) sau la viteze de croazieră. Sistemul poate activa sau dezactiva unul dintre cilindri în 14 milisecunde – de 20 de ori mai repede decât timpul de care are nevoie un om pentru a clipi – fără niciun compromis la nivel de performanțe sau rafinament. Tehnologiile EcoBoost de bază includ turbocompresia avansată, injecția directă de carburant de înaltă presiune și sistemul Twin-independent Variable Cam Timing. Emisiile de particule sunt reduse cu ajutorul tehnologiei de filtrare a particulelor pentru motoarele pe benzină, disponibilă standard. Alte inovații:

O nouă combinație între tehnologia de injecție directă și cea de injecție indirectă secvențială ajută la dezvoltarea unui nivel ridicat al puterii și la un răspuns rapid, alături de emisii de CO 2 reduse și de o creștere a eficienței consumului de carburant la sarcină redusă.

reduse și de o creștere a eficienței consumului de carburant la sarcină redusă. Arhitectura cu trei cilindri furnizează în mod natural un cuplu ridicat la turații joase.

O galerie de evacuare integrată care îmbunătățește eficiența, ajutând motorul să atingă mai rapid temperatura optimă de funcționare și care pune la dispoziție mai rapid cuplul, micșorând distanța pe care gazele de evacuare trebuie s-o parcurgă între cilindri și turbocompresor.

Construcție integrală din aluminiu pentru o masă proprie scăzută.

Noua transmisie cu opt trepte dezvoltată de Ford asigură schimburi foarte rapide ale treptelor și este dezvoltată pentru a optimiza și mai mult consumul de carburant și performanțele de top. Disponibilă împreună cu motorul 1.5 EcoBlue de 120 CP și 2.0 EcoBlue de 180 CP, aceasta utilizează:

Sistemul Adaptive Shift Scheduling, care monitorizează stilul de condus al fiecărui șofer pentru a optimiza momentul schimbării de treaptă. Sistemul poate identifica urcările de rampă, coborârile de pantă și abordările sportive ale virajelor, ajustând momentul schimbărilor de viteze pentru a oferi o experiență mai stabilă, mai implicată și mai rafinată.

Adaptive Shift Quality Control, care analizează informațiile venite dinspre vehicul și dinspre mediul înconjurător pentru a ajusta presiunea din ambreiaj cu scopul de a dezvolta schimbări line de treaptă în mod consistent. Tehnologia poate regla și gradul de finețe al schimbărilor de treaptă pentru a se potrivi cu diferitele stiluri de condus.

Motorul EcoBlue de 2.0 litri și 180 CP al noii generații Kuga este asociat cu sistemul Ford Intelligent All-Wheel Drive și optimizează cuplul la turații joase, zgomotele generate și vibrațiile, oferind în același timp o accelerație fluidă și lineară care duce la o experiență de șofat mai confortabilă.

“Nu există o soluție universal valabilă când vine vorba de motoarele preferate de clienți, astfel că am dezvoltat o strategie nuanțată la nivel de sisteme de propulsie pe noua generație Kuga. Aceasta îi va ajuta pe clienți să găsească soluția perfectă pentru nevoile lor și îi va sprijini pe șoferii de SUV-uri într-o tranziție mai ușoară și mai plăcută spre un stil de viață electrificat”, spune Joerg Beyer, director executiv al biroului de Inginerie în cadrul Ford Europa. “Kuga este primul vehicul Ford care beneficiază de întreaga gamă de soluții hibride dezvoltate de Ford la nivelul sistemelor de propulsie”.

Kuga oferă în premieră, de asemenea, tehnologia Drive Modes, care le permite șoferilor să adapteze răspunsul pedalei de accelerație, comportamentul transmisiei automate, servodirecția asistată electronic și caracteristicile sistemului de control al tracțiunii pentru a se potrivi cu situația dinamică a momentului.

Pe lângă modurile Normal, Sport și Eco, modul Slippery le oferă celor de la volan un nivel superior de încredere pe suprafețele cu aderență redusă, așa cum sunt zăpada sau gheața. Modul Deep Snow/Sand ajută la păstrarea inerției pe suprafețele moi și deformabile.

Noul Ford Kuga face ca tractarea să fie mult mai facilă, indiferent că e vorba de remorci mici sau de rulote mari, cu ajutorul a două soluții inovative și cu o capacitate de tractare de până la 2.250 de kilograme, în funcție de sistemul de propulsie ales. Un cârlig de remorcare retractabil operat electric poate fi controlat cu ajutorul butonului localizat convenabil în zona portbagajului. O apăsare aduce cârligul din poziția ascunsă în poziția de tractare. O a doua apăsare a butonului trimite cârligul de remorcare înapoi în poziția ascunsă sub vehicul. În plus, o bară de tractare demontabilă este și ea disponibilă și poate fi montată ușor. Când nu este utilizat, cârligul poate fi depozitat în portbagaj.

Confort, spațiu și flexibilitate

Confortul, spațiul și flexibilitatea sunt elemente-cheie ale experienței pe care o vor avea pasagerii mai rafinatului Kuga, care acum oferă un spațiu-record în segment pe cel de-al doilea rând de scaune.

Noua generație Kuga este cu 44 de milimetri mai lată și cu 89 de milimetri mai lungă decât modelul înlocuit, iar ampatamentul a crescut și el cu 20 de milimetri. În interior, acest lucru se traduce în partea din față printr-o lățime portieră-portieră cu 43 de milimetri mai mare și cu o distanță între extremitățile laterale ale scaunelor mai mare cu 57 de milimetri. În același timp, pasagerii din spate beneficiază de îmbunătățirea cu 20 de milimetri a lățimii portieră-portieră, respectiv cu 36 de milimetri a distanței dintre extremitățile laterale ale scaunelor. În ciuda unei înălțimi mai mici cu 20 de milimetri față de modelul înlocuit, noua generație Kuga oferă un spațiu vertical cu 13 milimetri mai mare pentru pasagerii locurilor din față și cu 35 de milimetri pentru pasagerii celor din spate.

Pentru pasagerii care călătoresc pe locurile posterioare, Kuga pune la dispoziție scaune laterale încălzite, întregul modul de scaune putând fi glisat spre spate pentru un spațiu pentru genunchi inegalabil în segment: 1035 de milimetri. În același timp, glisarea spre față a banchetei crește capacitatea de încărcare a portbagajului cu 67 de litri. Există și o funcție de rabatare rapidă a scaunelor posterioare, care oferă un spațiu suplimentar plat de încărcare.

Podeaua portbagajului este acoperită de un covor reversibil care pe o parte oferă velur de înaltă calitate pentru o percepție și o imagine premium, în timp ce cealaltă parte este din cauciuc durabil și robust pentru a preveni episoadele în care echipamentul sportiv ud sau plin de noroi pătează interiorul.

Spațios, practic și bine conectat, noul Kuga introduce la interior elemente inovative de inginerie și tehnologii avansate care sporesc confortul, acestea ajutând mașina să se integreze impecabil în viețile posesorilor săi.

Ford Kuga este oferit în premieră cu modemul integrat FordPass Connect, care transformă vehiculul într-un hotspot WiFi mobil la care se pot conecta în același timp până la 10 dispozitive. Pe lângă faptul că îi ajută pe șoferi să plănuiască itinerarii mai rapide și mai puțin solicitante cu actualizări Live Traffic prin sistemul de navigație și că le oferă pasagerilor posibilitatea de a accesa stream-uri audio sau video, FordPass Connect permite accesul la o gamă largă de funcționalități prin aplicația de mobil FordPass:

Localizarea mașinii (Vehicle Locator) le va oferi posesorilor posibilitatea de a-și găsi imediat mașina în parcările aglomerate ale mall-urilor.

Statusul mașinii (Vehicle Status) permite oricând verificarea prin internet a nivelului combustibilului, a stării sistemului de alarmă, a duratei de viață a uleiului de motor și altele.

Încuiere/Descuiere uși (Door Lock Unlock) pentru acces de la distanță în mașină.

Start de la distanță (Remote Start), facilitate dedicată versiunilor echipate cu transmisia automată cu 8 trepte**.

eCall, sistem care apelează automat serviciul de urgență în cazul unui accident major și le permite ocupanților mașinii să rămână conectați cu operatorii prin apăsarea butonului SOS aflat pe consola de pe plafon.

Un alt element care îi ajută pe șoferi să rămână mereu conectați și să scape de eternele cabluri din consola centrală este placa de încărcare wireless care le permite pasagerilor să încarce rapid și ușor telefoanele compatibile. Sistemul recunoaște prezența dispozitivelor care pot fi încărcate și inițiază automat procedura de încărcare a bateriei.

Telefoanele pot să rămână conectate prin Bluetooth la sistemul multimedia SYNC 3 în timp ce sunt încărcate wireless. Sprijinit de un display touchscreen de 8 inch care poate fi operat prin gesturi familiare precum pinch sau swipe și compatibil gratuit cu Apple CarPlay și Android Auto™, SYNC 3 le permite șoferilor să controleze sistemul audio, navigația, sistemul de climatizare și telefoanele conectate cu ajutorul unor comenzi vocale simple.

Noul instrumentar digital LCD cu diagonala de 12.3 inch este primul din industrie care utilizează tehnologia free-form pentru a permite margini superioare curbate, rezultatul fiind un design interior unitar. Soluția free-form integrează circuitele în ecran, permițându-le designerilor să modeleze display-ul în forme atipice care ies din tiparul tradiționalului design dreptunghiular.

În plus, instrumentarul digital “true colour” pe 24 de biți generează imagini mai intuitive și pictograme detaliate la înaltă rezoluție afișate prin utilizarea întregului spectrul de culori, lucru care le face mai strălucitoare, mai lizibile și mai puțin obositoare pentru ochi.

Un nou pachet audio B&O Sound System îi va ajuta pe pasageri să se bucure de cea mai înaltă calitate muzicală transmisă prin FordPass Connect sau prin telefoanele conectate la mașină. Sistemul are o putere de 575 de Wați, 10 incinte acustice și un subwoofer extern cuplat care garantează un bas rafinat. În același timp, poziționarea la nivelul bordului a difuzoarelor de frecvențe înalte a fost optimizată pentru a produce o gamă mai largă de sunete la nivelul scaunelor, rezultatul fiind o experiență audio imersivă pentru toți pasagerii. Personalizarea statică și dinamică a sunetului asigură păstrarea calității acustice indiferent de condițiile de rulare.

Sistemul de deschidere/închidere fără mâini a hayonului permite accesul la spațiul pentru bagaje – chiar și atunci când mâinile sunt ocupate cu pungi de cumpărături, cu echipament sportiv sau dacă posesorul mașinii ține în brațe un copil – printr-o simplă mișcare înspre înainte a piciorului sub bara spate. În plus, inginerii au găsit soluția perfectă la provocarea locului în care poate fi așezată planșa care acoperă portbagajul atunci când aceasta este demontată: acum, ea se potrivește perfect sub podeaua portbagajului și este ușor de scos cu ajutorul unei clapete declanșatoare.

Sistemul Active Noise Control îmbunătățește rafinamentul din habitaclu utilizând trei microfoane așezate strategic în cabină care monitorizează zgomotele motorului resimțite la interior. Sistemul direcționează un flux audio de frecvență opusă prin sistemul audio pentru a elimina orice zgomot nedorit generat de motor sau de transmisie. Această tehnologie este standard pe Kuga Plug-In Hybrid Vignale, Kuga EcoBlue Hybrid și Kuga 2.0 EcoBlue Vignale și contribuie la un nivel superior de silențiozitate la nivelul interiorului.

Tehnologii care inspiră încredere

Noua generație Kuga lărgește experiența de a șofa un SUV printr-o gamă avansată de tehnologii de asistență a șoferului. Acestea sunt concepute pentru a le oferi șoferilor încrederea de care au nevoie la volan și pentru a-i ajuta să rămână concentrați în timp ce conduc.

Tehnologiile sofisticate grupate în pachetul Ford Co-Pilot360 îmbunătățesc nivelul de protecție în caz de accident, experiența de șofat și ușurează manevrele de parcare. Acestea sunt concepute pentru a transforma timpul petrecut la volan într-o experiență mai confortabilă, mai sigură și mai ușoară.

Un debut absolut în gama Ford este cea a sistemului de păstrare a benzii de rulare (Lane-Keeping System) cu monitorizare a unghiului mort (Blind Spot Assist). Acesta va combina tehnologia Blind Spot Information System (BLIS) cu cea care permite menținerea automată a benzii de rulare pentru a monitoriza vehiculele care se apropie din spate pe autostradă sau pe șoselele cu mai multe benzi de rulare. Dacă șoferul semnalizează înaintea schimbării de bandă sau dacă sistemul de control detectează o schimbare de bandă în momentul în care un alt vehicul se apropie în unghiul mort, este aplicat un impuls invers asupra volanului pentru descurajarea manevrei.

Alt sistem îmbunătățit este tehnologia de asistență pre-coliziune cu depistare a pietonilor și cicliștilor (Pre-Collision Assist with Pedestrian and Cyclist Detection), căreia îi este adăugată o funcționalitate suplimentară în intersecții. Acum, sistemul poate acționa automat frânele pentru a evita sau a limita efectele accidentelor dacă șoferul virează în fața unei mașini care se apropie și tehnologia detectează o coliziune iminentă.

Tempomatul Adaptiv cu Oprire-Pornire, recunoașterea indicatoarelor rutiere de limitare a vitezei și centrarea pe mijlocul benzii de rulare (Adaptive Cruise Control (ACC) with Stop & Go, Speed Sign Recognition and Lane-Centring) ajută vehiculul să păstreze o distanță de siguranță față de mașinile din față și reduce stresul în timpul drumurilor lungi în trafic ușor păstrând vehiculul pe centrul benzii de rulare. Sistemul poate ajusta viteza mașinii pentru a se încadra în limitele legale monitorizând indicatoarele de pe marginea sau de deasupra șoselei și detectând limitările de viteză. În plus, sistemul utilizează informațiile suplimentare oferite de sistemul de navigație integrat.

Tehnologia de centrare a mașinii pe mijlocul benzii monitorizează marcajele de pe șosea și poate aplica impulsuri ușoare, dar perceptibile asupra direcției pentru a ajuta mașina să rămână pe centrul benzii atunci când Tempomatul Adaptiv (ACC) este activat. Concepută pentru a ajuta șoferii la viteze de până la 200 de km/h, tehnologia este sprijinită și de intervenție acustică și vizuală dacă sistemul detectează lipsa oricărei acțiuni a șoferului asupra volanului.

Kuga este primul SUV Ford prezentat în Europa ce oferă tehnologia Head-up Display (HUD), care îi ajută pe șoferi să-și păstreze privirea concentrată către șosea prin proiecția unor informații utile în câmpul vizual al acestora. Sistemul maximizează eficiența, oferind unul dintre cele mai largi câmpuri vizuale disponibile pe sistemele HUD în Europa: 6 pe 2.5 grade. Sistemul este, de asemenea, unul dintre cele mai eficiente vizual dintre cele disponibile pe piață, luminozitatea sa fiind ajustabilă în 16 trepte, până la 10.000 de candele pe metru pătrat.

O serie de filtre speciale aplicate pe ecranul retractabil din policarbonat transformă sistemul HUD al noului Ford Kuga într-unul dintre primele care pot fi citite foarte ușor de șoferii care poartă ochelari cu lentile polarizate. În funcție de echipare, selecția de informații proiectate pe ecran include viteza de rulare (singurul element prezent constant pe HUD), informații despre indicatoarele rutiere sub incidența cărora cade zona de rulare, informații venite dinspre tempomatul adaptiv, indicații de navigare, indicatorul care anunță necesitatea schimbării de trepte, informații legate de sursa audio și alte notificări de urgență.

Sistemul de monitorizare și avertizare pentru unghiul mort (Blind Spot Information System) cu Alertă la intersecția cu traficul perpendicular (Cross Traffic Alert) îi avertizează pe șoferii care ies în marșarier dintr-un loc de parcare cu privire la vehiculele care se apropie în spatele lor. În premieră, acest sistem poate acționa acum și frânele pentru a evita sau a limita efectele unei eventuale coliziuni în cazul în care șoferul nu răspunde la avertizări.

Funcționalitatea de Oprire-Pornire (Stop&Go) îi permite Tempomatului adaptiv (ACC) să oprească complet vehiculul în trafic foarte aglomerat, utilizând până la 50% din forța totală de frânare necesară acestei manevre. De asemenea, sistemul îi permite mașinii să plece automat de pe loc dacă timpul de oprire este de sub 3 secunde. Pentru opriri mai lungi de 3 secunde, șoferul poate apăsa un buton aflat pe volan sau pedala de accelerație pentru ca mașina să se pună din nou în mișcare.

A doua generație a sistemului de asistență activă la parcare (Active Park Assist 2) ușurează și mai mult manevrele de acest tip, permițând parcări complet automate în spațiile paralele și perpendiculare prin simpla apăsare a unui buton. Permisă acum de capacitatea noii transmisii automate cu 8 trepte de a funcționa în modul shift-by-wire, parcarea automată este activată prin mutarea selectorului de transmisie în poziția N (Neutral) și prin apăsarea unui buton dedicat aflat pe consola centrală.

Sistemul identifică automat locurile de parcare disponibile în lateralul mașinii și controlează apoi complet automat selecția de trepte (implicit marșarierul), accelerația, frânarea și direcția. Sistemul este capabil să parcheze în spații cu doar 92 de centimetri mai lungi decât mașina și în pantă/rampă de până la 12 grade, activând la viteze de până la 4 km/h înainte de a termina manevra prin comutarea transmisiei în modul P (Park). Această tehnologie le permite șoferilor, de asemenea, să iasă dintr-un loc de parcare paralel cu ajutorul sistemului complet automatizat Park-out Assist.

Tehnologii adiționale dezvoltate pentru a-i ajuta pe șoferii lui Ford Kuga să evite accidentele:

Asistența activă de urgență la nivelul direcției (Evasive Steering Assist), sistem conceput pentru a funcționa de la viteze urbane până la viteze de autostradă. Utilizează un radar și o cameră care detectează vehiculele staționate sau lente aflate în fața mașinii și oferă impuls suplimentar la nivelul direcției pentru a le permite șoferilor să ocolească obstacolele în cazul unei coliziuni considerate iminente.

Sistemul de menținere a benzii de rulare (Lane Keeping Aid), care sprijină șoferul împingând vehiculul pe banda corectă printr-un impuls asupra direcției.

Camera frontală și cea de marșarier cu unghi vizual larg (Front and Rear wide-view cameras) oferă un câmp vizual de aproape 180 de grade în față și în spatele vehiculului, îmbunătățind astfel vizibilitatea la manevrele de ieșire din parcare.

Alerta la intrarea pe sens interzis (Wrong Way Alert) utilizează o cameră montată la nivelul parbrizului și informațiile oferite de sistemul de navigație al mașinii pentru a-i atenționa vizual și acustic pe șoferi atunci când aceștia intră printre două indicatoare “Accesul interzis” la intrarea sau ieșirea de pe autostradă.

Farurile adaptive cu lumini predictive în viraje și care se adaptează în funcție de indicatoarele rutiere pre-ajustează tiparele fasciculelor de lumină pentru o vizibilitate maximă încă dinainte ca mașina să ajungă în viraj, în intersecție sau în sensul giratoriu.

Sistemul utilizează o cameră frontală care monitorizează marcajele cu până la 65 de metri înainte, permițând fasciculului de lumină să se îndrepte anticipat în direcția virajului pentru o vizibilitate mai bună în momentul în care mașina se îndreaptă spre acesta. Anterior, acest tip de sistem se baza pe adaptarea direcției luminilor în funcție de unghiul de bracaj al volanului. Ford a patentat integrarea capacității de recunoaștere a semnelor de circulație pentru a optimiza tiparul fasciculului de lumină. Acesta se lățește în intersecții sau sensuri giratorii pentru a lumina mai bine diferitele obstacole care nu se află pe direcția de rulare a mașinii.

Faza lungă automată cu funcție anti-orbire (Glare-free High Beam) elimină pericolul obstrucționării vizuale accidentale a celorlalți participanți la trafic în condițiile în care oferă o vizibilitate net superioară pe timp de noapte și este sprijinită de faruri care folosesc o configurație ajustabilă pentru o flexibilitate superioară și pentru tranziții mai fluide între faze.

În cazul unui nedorit accident, Sistemul de frânare post-coliziune (Post-Collision Braking) ajută la reducerea efectelor unei potențiale coliziuni secundare prin aplicarea unei presiuni moderate asupra frânelor atunci când este detectată o coliziune inițială. Încetinirea vehiculului are potențialul de a limita efectul leziunilor pasagerilor și cel al daunelor asupra mașinii.

“Nu credem în tehnologie de dragul tehnologiei”, spune Rowley. “Elemente precum modemul integrat FordPass Connect sau sistemului de păstrare a benzii de rulare cu monitorizare a unghiului mort – combinate cu noua gamă de sisteme de propulsie Ford Hybrid – sunt concepute pentru a reflecta modul din ce în ce mai evoluat în care utilizăm mașinile și pentru a ajuta noua generație Kuga să se adapteze impecabil în viețile clienților noștri”.

# # #

Android și Android Auto sunt mărci înregistrate ale Google Inc.

* Datele oficiale de consum și de emisii vor fi anunțate în apropierea datei de punere pe piață a modelului.

** în regiunile în care legea o permite

Consumul declarat energie/combustibil, emisii CO 2 şi autonomia electrică sunt măsurate în conformitate cu cerinţele tehnice şi specificaţiile Regulamentelor europene (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 692/2008 cu amendamentele subsecvente. Consumul de combustibil şi emisiile de CO 2 sunt specificate pentru o versiune, nu pentru toate versiunile unui model. Procedura standard de testare aplicată permite compararea între două tipuri diferite de vehicule şi diferiţi producători. Suplimentar faţă de eficienţa consumului de combustibil al unei maşini, manevrabilitatea şi alţi factori care nu sunt de natură tehnică joacă un rol în determinarea consumului de combustibil/energie, emisiilor de CO 2 şi autonomiei electrice. CO 2 este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea globală.