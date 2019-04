Noul Kia e-Niro: 455 km autonomie (615 urban)

Bateria litiu-ion polimer de înaltă capacitate de 64 kWh oferă o autonomie de până la 455 kilometri cu o singură încărcare (conform ciclului combinat WLTP). Autonomia în ciclu urban este de 615 Km.

Combină puterea electrică eficientă cu spațiul și practicitatea unui crossover – portbagaj de 451 litri.

Tehnologii inovatoare, care colectează și conservă energia electrică.

Gamă cuprinzătoare de sisteme avansate pentru asistența șoferilor.

Completează gama crossoverelor eco Niro, alături de versiunile Niro Hybrid și Plug-in Hybrid.

275.000 unități Niro vândute la nivel global din 2016; 100.000 unități vândute în Europa.

Comercializarea pe piețele din Europa va începe până la sfârșitul anului 2019.

ANoul Kia e-Niro este primul Crossover Utility Vehicle 100% electric produs de Kia. Cu o autonomie de 455 kilometri (282 mile) conform ciclului combinat WLTP, modelul 100% electric e-Niro combină plăcerea de a conduce, designul atractiv, utilitatea unui crossover și un sistem de propulsie cu zero emisii – pentru a crea unul dintre cele mai capabile automobile electrice comercializate în întreaga lume.

Crossover-ul 100% electric e-Niro ocupă o poziție unică pe piață, având un pachet de dotări inteligente, un nivel înalt de practicitate și o autonomie impresionant pentru drumurile lungi. Cumpărătorii vor beneficia de asemenea de o gamă de tehnologii dedicate automobilelor electrice, noi dotări de siguranță și un design exterior și interior care iese în evidență.

Emilio Herrera, Chief Operating Officer al Kia Motors Europe, spune: „Combinația între un crossover atractiv și sisteme de propulsie avansate a condus la vânzarea a 45.255 de unități Niro în Europa în anul 2018 și mai mult de 9.000 unități până acum în 2019, devenind astfel unul dintre cele mai bine vândute modele ale noastre.

Vânzările anuale ale automobilelor electrice în Europa sunt estimate la 200.000 de automobile în 2018, apropiindu-se la aproximativ 1.000.000 unități până la sfârșitul anului 2022, în timp ce piața crossover-elor este estimată să crească în continuu în anii ce vor urma. e-Niro este o demonstrație clară a progresului pe care Kia l-a făcut în oferirea unor automobile confortabile, practice și captivante care să fie lideri în segmentul automobilelor electrice cu zero emisii.

Noul e-Niro se alătură variantelor existente Hibrid și Plug-in Hibrid – ale căror vânzări globale au depășit 250,000 unități de la lansarea modeluli Niro în 2016. Până în acest moment, în Europa au fost vândute mai mult de 100.000 de unități ale crossover-ului hibrid.

e-Niro este cel de-al doilea cel mai bine vândut automobil electric Kia după prima generație Soul EV. Noul model și-a început comercializarea pe piețele selectate din Europa de la sfârșitul anului 2018.D

Design futurist inspirat de conceptul Niro EV 2018

Proiectat la centrul de design Kia din California, SUA și Namyang, Coreea, e-Niro încorporează practicitatea și aspectul atractiv al unui crossover cu un design aerodinamic, cu suprafețe subtil sculptate. Automobilul demonstrează că, în căutarea unei eficiențe ridicate pe șosea, cumpărătorii automobilelor electrice nu trebuie să sacrifice implicarea emoțională sau versatilitatea unui crossover.

e-Niro se diferențiază de modelele existente Niro Hybrid și Niro Plug-in-Hybrid printr-o serie de elemente de design exclusive. Având ca inspirație conceptul Niro EV prezentat la salonul Consumer Electronics Show (CES) din Las Vegas 2018, exteriorul său se bazează pe un concept de design ‘curat și high-tech’.

Grila sa ‘tiger-nose’ cu aspect aerodinamic și futurist, dispune de un port de încărcare integrat și poartă logo-ul Niro gravat. Fantele de admisie a aerului redesenate și noile lumini de zi LED în formă de săgeată se combină cu liniile albastru deschis care îl fac să se remarce și să iasă în evidență.

Grila ‘tiger-nose’ închisă se află integrată în spoilerul față redesenat, oferind automobilului o identitate proprie, ajutând în același timp la performanța aerodinamică și oferind un caracter elegant și definit părții frontale a automobilului.

Din profil, caracterul oferit de liniile subțiri și geamurile din spate conice evidențiază apectul elegant al automobilului, dar oferă și un spațiu mai mare pentru aripile bine reliefate ale roților. e-Niro rulează pe jante din aliaj din aluminiu de 17 inch, cu cinci spițe cu finisaj în două tonuri de argintiu, care găzduiesc sistemul inteligent de regenerare a energiei de frânare oferit de Kia.

În partea din spate, spoilerul remodelat dispune de aceleași elemente de evidențiere ca cele regăsite la fantele de admisie a aerului din partea din față, în timp ce luminile LED ale stopurilor oferă noului e-Niro propria sa semnătură.

e-Niro este disponibil în opt culori exterioare moderne – o paletă de nuanțe îndrăznețe sau mai neutre care subliniază designul eco al automobilului și completează culoarea albastră ce decorează caroseria.

Interior modern cu tehnologii specifice automobilelor electrice și utilitatea unui crossover

Interiorul combină designul modern cu spațiul generos și tehnologii care completează sistemul de propulsie cu zero emisii. Interiorul se diferențiază de cel al celorlalte modele Niro printr-o serie de caracteristici și elemente de design noi.

Designul consolei centrale reprezintă cea mai mare schimbare pentru e-Niro, sistemul său de propulsie complet electric negând nevoia pentru un schimbător de viteze tradițional. Prin urmare, transmisia fizică a fost înlocuită cu un nou schimbător de viteze shift-by-wire cu selector rotativ. Selectorul este plasat în propriu său spațiu ergonomic care pornește de la baza cotierei centrale.

În plus, spațiul selectorului include și comenzile pentru frâna de parcare electrică, scaunele încălzite și ventilate, volanul încălzit, selectorul cu modurile de rulare, senzorii de parcare și funcția de frânare cu ‘Auto Hold’. Noul panou dispune de asemenea de un spațiu generos de stocare la baza consolei centrale.

Panoul de bord prezintă elemente eco-style de culoare albastru viu în jurul gurilor de ventilație, ce rezonează cu ornamentele regăsite la exteriorul automobilului. Interiorul este echipat în variante de material textil și piele sintetică, piele sintetică integrală sau piele naturală. În fiecare variantă de echipare, în interiorul noului e-Niro este disponibilă o tapițerie fie în culoarea neagră sau gri închis, fie într-o schemă de culoare neagră cu cusături albastre, ce amintesc de accentele de culoare regăsite la exteriorul automobilului. Pentru modelele echipate cu piele naturală sau sintetică, tapițeria perforată dispune de un mozaic albastru ce completează detaliile în aceeași culoare din interiorul și exteriorul automobilului.

Un nou sistem ambiental de lumini este oferit pentru consola centrală și schimbătorul de viteze iar pasagerii pot să aleagă între șase culori – alb, gri, bronz, roșu, verde și bleu. Liniile în culoare negru lucios și bleu de pe fețele ușilor contribuie la atmosfera futuristică a interiorului. La baza consolei centrale se află un spațiu cauciucat destinat smartphone-ului. Cumpărătorii pot alege ca acest spațiu să fie destinat încărcării wireless a smartphone-ului.

Sistemul infotainment touchscreen de 8.0 inch cu interfața HMI (human-machine interface) rămâne în centrul planșei de bord, dar a fost modificat pentru a oferi o serie de elemente specifice automobilelor EV. Noul sistem infotainment permite proprietarilor să localizeze stațiile de încărcare din apropiere și monitorizează nivelul de încărcare al bateriei și distanța pe care o mai poate parcurge automobilul. Interfața HMI permite proprietarilor să seteze timpul aproximativ pentru următoarea călătorie, astfel automobilul se poate încălzi la o temperatură pe care șoferul o dorește înainte de a pleca. Funcția de management a încărcării bateriei administrează în mod inteligent consumul de electricitate în timpul încărcării pentru a extinde durata de viață a bateriei.

Ceasurile de bord supervision, complet digitale de 7.0 inch – oferă șoferului informații despre starea încărcării bateriei în timpul călătoriei. Ceasurile de bord oferă de asemenea informații despre stilul de condus al fiecărei persoane care se află în spatele volanului, atribuindu-i un procentaj care arată cât anume s-a condus în mod economic la fiecare călătorie. Pentru șoferii care preferă un stil de condus mai sportiv, afișajul arată procentajul care a fost parcurs într-o călătorie în modul dinamic de condus.

Un indicator luminos cu trei tipuri de lumini este integrat în partea de sus a panoului de bord, arătând dacă pachetul de baterii se reîncarcă, este încărcat complet sau este în curs de încărcare. Acesta permite proprietarilor să vadă imediat starea de încărcare a bateriei.

În momentul lansării modelului Niro în 2016, platforma sa a fost proiectată să permită integrarea unei game extinse de sisteme de propulsie avansate. Introducerea unui sistem de propulsie electric a avut un impact minim asupra spațiului și versatilității, acest lucru însemnând că e-Niro oferă un grad de practicitate ridicat și o versatilitate superioară prin design-ul său față de alte automobile electrice sau hibride. Ampatamentul său de 2,700 mm asigură loc suficient pentru picioare pentru toți ocupanții, în timp ce sentimentul de spațiu este amplificat de designul său de tip crossover. Lățimea de 1,805 mm și înălțimea de 1,560 mm asigură un spațiu maxim pentru cap și umeri în interiorul cabinei. Cu o lungime de 4,375 mm, noul e-Niro oferă mai mult spațiu pentru bagaje – 451 litri (VDA) – decât multe alte automobile plug-in și electrice de pe piață. Cu scaunele spate rabatate, spațiu pentru bagaje poate fi extins la 1.405 litri.

Autonomie de 455 kilometri de la sistemul de propulsie complet electric de ultimă generație

Kia e-Niro a fost proiectat pentru a îmbina designul unui crossover cu călătoriile pe distanțe lungi, cu zero emisii și performanță captivantă de condus. Aceste lucruri sunt realizate datorită sistemului de propulsie electric de ultimă generație, ce utilizează o tehnologie nouă dezvoltată în mod special pentru automobilele electrice Kia.

e-Niro oferă cumpărătorilor o alternativă convingătoare la crossover-ele compacte propulsate de motoarele tradiționale cu combustie internă pe benzină sau diesel. Acesta oferă posibilitatea de a parcurge atât distanțe lungi cât și deplasări zilnice cu zero emisii și costuri foarte reduse.

În Europa, e-Niro va fi echipat cu pachetul de baterii litiu-ion polymer de înaltă capacitate de 64 kWh. Conform ciclului combinat WLTP, oferă o autonomie mai mare de 455 kilometri (282 mile) cu o singură încărcare cu zero emisii CO 2 . Conform standardelor WLTP, în ciclul urban, e-Niro este capabil de a parcurge până la 615 km (382 mile). Cumpărătorii pot opta de asemenea pentru pachetul de baterii litiu-ion de 39.2 kWh ce oferă o autonomie de până la 289 kilometri (179 mile) cu o singură încărcare, conform ciclului combinat WLTP. Conectat la un încărcator rapid de 100 kW, e-Niro are nevoie de doar 42 minute pentru încărcarea bateriei de la 20% la 80%.

Modelele echipate cu pachetul de baterii de 64 kWh destinat deplasărilor lungi sunt cuplate la un motor de 150 kW (204 CP), ce oferă un cuplu de 395 Nm, permițând noului e-Niro să accelereze de la 0 la 100 kmh în doar 7.8 secunde. Pachetul de baterii standard de 39.2 KWh este cuplat la un motor de 100 kW (136 CP), ce oferă un cuplu de 395 Nm și propulsează automobilul în 9.8 secunde de la plecarea de pe loc și până la 100 kmh. La fel ca și variantele Niro Hybrid și Plug-in Hybrid, noul model electric dispune de tracțiune a roților din față.

Economisirea energiei și tehnologii predictive de asistență în timpul condusului

e-Niro oferă proprietarilor o gamă de tehnologii pentru a îmbunătăți eficiența bateriei și a crește autonomia automobilului

Tehnologia de regenerare a forței de frânare permite colectarea energiei kinetice și reîncărcarea pachetului de baterii în timpul frânării, în timp ce Sistemul Eco de asistență în timpul condusului (Eco DAS – Eco Driving Assistant System) oferă șoferilor o îndrumare inteligentă pentru a conduce mai eficient. Eco DAS include Coasting Guide Control (CGC) și Sistemul de control predictiv al energiei (Predictive Energy Control – PEC). Aceste tehnologii permit șoferilor să reîncarce bateriile și să maximizeze autonomia automobililului în momentul coborârii unei pante și în momentul frânării.

CGC alertează șoferii în momentul cel mai bun în care să ridice piciorul de pe accelerație, permițând astfel bateriei să se reîncarce în timpul decelerării. În timpul rulării la anumite viteze când setată o destinație prin sistemul de navigație, CGC atenționează șoferii când să decelereze printr-un indicator din panoul de bord dar și printr-un semnal audio discret.

Deși motorul electric nu necesită un sistem de transmisie, automobilul dispune de padele în spatele volanului care permit șoferilor sa aleagă între trei moduri de recuperare a energiei. Cu cât nivelul de recuperare a energiei ales de șofer este mai ridicat, cu atât sistemul de regenerare prin frânare încearcă să stocheze mai multă energie.

Frâna de parcare electrică (EPB – Electric Parking Brake) a modelului e-Niro este operată printr-un buton situat pe consola centrală. Șoferul poate opera manual frâna electrică în momentul opririi. În momentul plecării, EPB se deconectează automat, permițând o pornire imediată.

e-Niro dispune de un sistem de încălzire a bateriei, gândit pentru a izola și încălzi bateria în momentul în care automobilul este conectat pentru încărcare, minimizând astfel efectele adverse ale temperaturilor scăzute.

e-Niro dispune de asemenea de o pompă avansată de încălzire, care se bazează pe energia oferită de sistemul de aer condiționat și sistemul electric. În loc să se bazeze doar pe puterea bateriei pentru a încălzi interiorul, pompa reciclează energia oferită de căldură pentru a îmbunătăți eficiența sistemului de ventilație și încălzire. Sistemul este compus dintr-un compresor, evaporator și condensator care îmbunătățește posibilitatea de încălzire eficientă a cabinei, minimizând consumul electric oferit de baterie. În schimb, acest lucru duce la creșterea autonomiei noului e-Niro.

e-Niro este echipat cu un sistem de selectare a modului de condus Drive Mode Select, ce permite șoferilor să-și personalizeze experiența de condus. Schimbând între modul Normal, Eco și Sport, Drive Mode Select modifică nivelul de efort necesar pentru a manevra automobilul și schimbă în mod subtil caracteristicile sistemului de propulsie. Modul Eco maximizează potențialul creșterii eficienței consumului de energie prin limitarea cuplului maxim și a puterii motorului, oferind astfel o direcție mai ușoară. Modul Normal este cel mai potrivit pentru deplasările zilnice, combinând eficiența și performanța firească a sistemului de propulsie cu răspunsul direcției. Modul Sport îmbunătățește răspunsul accelerației în timp ce direcția oferă un răspuns mai ferm la comenzile șoferului, aducând în prim plan un stil de condus captivant.

Un centru de gravitatie scăzut cu suspensie independentă complet pentru o rulare și manevrabilitate stabilă

Kia Niro a fost proiectat încă de la început pentru a permite integrarea unui sisteme de propulsie hibrid sau complet electric. Prin urmare, modul de rulare și manevrabilitatea modelului a fost pregătită pentru introducerea sistemului de propulsie 100% electric.

Mai mult, sistemul de propulsie electric înseamnă că noul model beneficiază de o distribuție mai bună a greutății și un centru de gravitație mai redus. Pachetul de baterii este situat între cele două axe, oferind astfel crossover-ului un centru de greutate mai apropiat de cel al unui sedan sau hatchback.

Cu o prezență relativ cuprinzătoare, Niro oferă șoferilor stabilitate maximă și un condus captivant pe drumurile șerpuite și un ruliu minim în viraje. Automobilul este echipat cu o suspensie spate complet independentă, reglată pentru a oferi stabilitate mare și răspuns imediat la comenzile direcției dar și o filtrare a micilor vibrații care apar la viteze mari sau pe suprafețe deteriorate.

Automobilul este echipat cu suspensie complet independentă pentru puntea din spate. Pentru Kia e-Niro, echipele de dezvoltare au adaptat subtil suspensia pentru a oferi o stabilitate ridicată și un răspuns mai bun la manevrarea automobilului, filtrând vibrațiile mici la rularea cu viteză mare pe suprafețe deteriorate.

Noul e-Niro oferă un raport mai rapid al direcției (acum, 60 mm/rev a volanului, în comparație cu 58 mm/rev față de Niro Hybrid) și este primul model din familia Niro care oferă sistemul Torque Vectoring by Braking. Aceste modificări îmbunătățesc semnificativ agilitatea automobilului și permit o manevrabilitate mai captivantă.

Frânele cu funcție de regenerare ale modelului e-Niro – 305 mm diametru în față și 300 mm în spate – oferă o decelerare lliniară și consistentă. Mai mult, sistemul de regenerare a forței de frânare oferă asistență la decelerare, în timp ce recuperează energia cinetică pentru a reîncărca pachetul de baterii în timpul deplasării automobilului.

Niro este rafinat și liniștit la viteze reduse grație sistemului său de propulsie complet electric. e-Niro are un coeficient aerodinamic mai scăzut (0.29 Cd) decât al modelelor Niro Hibrid și Niro PHEV (0.30 Cd) ce ajută la o eficiență aerodinamică ridicată. Acest lucru este susținut de un geam al parbrizului laminat, un capac plasat deasupra ștergătoarelor parbrizului față și ramelor special profilate ale geamurilor ușilor. Zgomotul la rulare este minimizat datorită izolației aplicate structurii frontale, oțelului de înaltă rezistență ale aripilor roților din spate pentru a reduce frecvența vibrațiilor dar și datorită adăugării materialelor izolante în stâlpii A și B.

Sisteme avansate de asistență a șoferului

Modelul e-Niro este echipat standard cu sistemul de management al controlului stabilității – Vehicle Stability Management (VSM). Acest sistem asigură stabilitatea în timpul frânării și în viraje, controlând electronic stabilitatea automobilului prin sistemul Electronic Stability Control (ESC) în cazul detectării pierderii tracțiunii.

Alte sisteme de siguranță disponibile pe noul e-Niro includ sistemul de asistare la evitarea coliziunii frontale (Forward Collision Warning with Forward Collision-Avoidance Assist), Smart Cruise Control cu tehnologia Stop & Go, sistemul de asistență pentru faza lungă (High Beam Assist), sistemul de monitorizare și avertizare a atenției șoferului (Driver Attention Warning) și sistemul avansat de păstrare a benzii de rulare (Lane Following Assist). Lane Following Assist este o tehnologie autonomă de nivel 2 care permite urmărirea automobilele din față și detectează marcajele pentru a menține automobilul pe banda sa. Sistemul controlează accelerația, frânele și direcția, folosind senzori radar pentru a menține în siguranță distanța față de automobilul dinaintea sa. Sistemul operează la viteze cuprinse între 0 și 130 kmh.

Comercializat în Europa cu garanția de 7 ani, 150.000 kilometri

Noul Kia e-Niro este produs la fabrica Kia din Hwasung, Coreea de Sud. Acesta este comercializat pe piețele selectate din Europa începând cu sfârșitul anului 2018, beneficiind de calitatea promisă și garanția standard oferită de Kia, unică în industria auto, de 7 ani, 150.000 kilometri. Garanția acoperă de asemenea pachetul de baterii și motorul electric.

Notă

*Toate datele tehnice din acest comunicat de presă reprezintă obiective de atins în așteptarea viitoarelor dezvoltări și omologări. Standardele autonomiei de rulare sunt calculate folosind procedura Harmonised Light Vehicle Test (WLTP). Toate cifrele pot suferi modificări.

KIA e-NIRO – SPECIFICAȚII TEHNICE (EUROPA)

Caroserie și șasiu

Crossover cu cinci uși, cinci locuri, cu caroserie unitară, din oțel și aluminiu. Un motor electric pune în mișcare roțile din față cu ajutorul unei singure viteze, fiind propulsat de un pachet de baterii litiu-ion polimer.

Sistem de propulsie

Motor electric

Tip Permanent magnet AC synchronous motor

Voltaj 356 V (capacitate mare) / 327 V (standard)

Putere maximă 204 CP (150 kW) @ 3,800 – 8000 rpm (long-range)

136 ps (100 kW) @ 3,800 – 8000 rpm (standard)

Cuplu maxim 395 Nm (291.5 lb ft) @ 0 – 3,600 rpm (long-range)

Cuplu maxim 395 Nm (291.5 lb ft) @ 0 – 2,400 rpm (standard)

Pachetul de baterii Long-range

Tip Lithium-ion polymer

Voltaj 356 V

Energie 64 kWh

Capacitate 180 Ah

Încărcător On-board 7.2 kW

Densitatea energie (celulă) 250 Wh / kg

Pachetul de baterii Standard

Tip Lithium-ion polymer

Voltaj 327 V

Energie 39.2 kWh

Capacitate 120 Ah

Încărcător On-board 7.2 kW

Densitatea energie (celulă) 250 Wh / kg

Suspensii și amortizoare

Față Tip MacPherson, complet independentă cu arcuri elicoidale și amortizoare cu gaz și bare stabilizatoare anti-ruliu

Spate Complet independentă cu punte dublă, cu arcuri elicoidale și amortizoare cu gaz și bare stabilizatoare anti-ruliu

Direcție

Tip Servodirecție electrică cu cremalieră și pinion

Raport direcție 13.3:1

Bracare, lock-to-lock 2.57

Diametru întoarcere 5.3 metres

Frâne

Față Discuri ventilate – 305×25 mm

Spate Discuri pline – 300×10 mm

Frâna parcare Frâna de parcare electrică

Jante și anvelope

Standard Jante din aliaj de 17-inch, anvelope 215/55 R17

Roata de rezervă Kit mobilitate

Dimensiuni (mm)

Exterior

Lungime totală 4,375 Lățime totală 1,805**

Înălțime totală 1,560* Ampatament 2,700

Lungime față 885 Lungime spate 790

Garda la sol 155

*1.570 cu șine pentru plafon

**fără oglinzi exterioare

Interior

1st row 2nd row

Spațiu pentru cap 1,018 957

Spațiu pentru picioare 1,059 914

Spațiu pentru umeri 1,423 1,400

Spațiu la nivel de șold 1,364 1,228

Capacitate portbagaj (litri, VDA)

În spatele celui de-al doilea rând de scaune 451

În spatele primului rând de scaune 1,405

Greutate (kg)

Long-range Standard

Greutate proprie (max) 1,791 1,646

Greutate proprie (min) 1,737 1,592

Greutate totală 2,230 2,080

Performanțe și autonomie

Long-range Standard

Viteza maximă (kmh) 167 155

0-100 kmh (sec) 7.8 9.8

Autonomie maximă 455 km 289 km

Consum energie 149 Wh / km 142 Wh / km