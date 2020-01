Kia XCeed 1.4l T-GDi 7DCT Style+

Stiu, era mult asteptat, nu am reusit sa fim atat de rapizi, dar cei din urma pot si vor fi cei dintai, cum se zice, asadar iata-l, noul Kia XCeed, intr-o echipare aproape completa, motor turbo 1.4 benzina si cutie automata dublu ambreiaj, 7 trepte.

Echiparea este Style+ la care se adauga diverse optionale, pretul masinii nu e mic dar cu atentie se poate configura un model asemanator cu 2-3000 de euro mai ieftin, fara sa se piarda din frumusetea, confortul sau caracterul masinii.

Nu va tin in suspans, va las cu filmele, ce e de retinut, in ciuda garzii la sol mai mari, masina se conduce excelent, este setata cumva mai dinamic decat un PROCEED si desi logica pare sa ne duca in alta directie, realitatea e alta.

Interiorul e vesel si ergonomic, in plus avem display-uri digitale mari si asemanarea cu cele de la BMW nu este neaparat intamplatoare, cel putin la prima vedere par sa fie facute de acelasi producator.

Desi in segmentul nou nascut in care activeaza XCeed tractiunea integrala nu e obligatorie, totusi macar optional o asemenea posibilitate ar fi nivelat cifrele de vanzari, exista multi potentiali cumparatori care chiar folosesc un sistem AWD, si in offroad usor, dar si in conducerea dinamica.