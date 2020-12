Mazda CX-30 2.0l Skyactiv G150 MT6 Plus

Cum prevedeam de altfel, inca de la experienta cu G120 si X, motorul G150 e de fapt adevaratul propulsor pentru CX-30, puternic si economic. Nu mai poti spune ca iti lipseste forta, asa cum nu iti mai faci probleme ca X-ul e un motor nou, cu bolile copilariei. E clar, cu G150, CX-30 isi arata valoarea imediat.

Am filmat un fel de completare, pentru cei care vor sa vada cum se comporta motorul pe CX-30, se poate extrapola usor si la Mazda 3, asa cum am spus mereu, Mazda are propriul drum si pentru asta ii admir.



Au pastrat cilindreea care i-a consacrat in ultimii ani, au pastrat tehnologiile si le-au imbunatatit, iar rezultatul e pe masura, un CX-30 matur, greu de batut si usor de vandut in aceasta configuratie…