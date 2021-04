Masina, mai putin importanta ca altadata intr-o relatie?

Cred ca toata lumea isi aminteste de filmele americane, mai vechi, cu cinematografele in aer liber, unde tinerii se intalneau nu pentru film, ci pentru iubire. Decapotabile impresionante, despre care s-au scris carti, camionete Ford si Dodge, supercar-uri precum Corvette sau Mustang, erau intotdeauna prezente si intareau sau chiar facilitau relatiile intre adolescentii de atunci.

Masinile erau un cult, benzina era aproape gratis, sa rulezi pe marile bulevarde, cu prietena in dreapta, sau sa o duci in zonele din care puteai vedea, de sus, orasele americane, genul acesta de scene a dominat atat realitatea de zi cu zi din Statele Unite, cat si Hollywood-ul…

Desigur, nu doar acolo, ci in intreaga lume, masinile au fost un factor de sensibilizare a “publicului feminin”, existand o perioada in care “a impresiona cu masina” era aproape un scop in sine, vehiculul fiind nu doar un vector de imagine, ci si un mod comod de consumare a pasiunii adolescentine, tinerii deveniti adulti amintindu-si cu placere de primele “iesiri” la cinematograf, sau de noptile petrecute sub clar de luna si acoperis de stele, pe bancheta din spate a decapotabilei.

Si noi, in Romania am traversat episoade similare, desi, desigur, masinile erau mai putin decapotabile ca peste ocean, si aveau denumiri mai putin spectaculoase, ca erau Lada, Moskvici, Dacia, Skoda, Wartburg, Oltcit, Aro si asa mai departe, pana cand libertatea si emanciparea ne-au permis sa evoluam.

Si, conform celebrului deja “dicton”, “nu e arma ca AG-ul, nici masina ca BMW-ul”, am trait aceleasi zbateri, mai putin adolescentine, pentru ca la noi nu poti conduce de la 16 ani, ci de la 18, dar scartaitul de roti si claxonul au devenit noile “buna, ce faci”, in incercarile de a impresiona potentialii parteneri de sex opus…

Evident, pe masura ce ne-am maturizat, retehnologizat, si, de ce nu, reevaluat, am inteles ca masina nu tine neaparat loc de educatie, empatie, prietenie, caracter, incredere si alte insusiri pe care partenerul/partenera le asteapta de la noi. Si am inceput sa vedem cum, dincolo de admiratia pe care unele masini chiar o merita, persoana pe care dorim sa o impresionam vrea sa ne cunoasca pe noi, cei din spatele volanului…

Jocul s-a schimbat, in asa fel incat, cumva, ies la suprafata si atributele omului, nu doar ale “fierului”, si asta se vede, destul de evident, inclusiv in anunturile prin care, acum deja online, se cauta potentiali parteneri.

Sunt depunctati cei care exceleaza in a se poza cu masinile lor luxoase, si termeni ca “sapiosexuala” sau “mind seduction” apar mai des in cautarile celor care nu inteleg de ce nu au succes in demersul lor, pentru ca au ultimul model de masina sport si succesul financiar ar trebui sa descuie larg portile oricarei inimi…

Normal, cand inimile se plac, nimeni nu se supara ca ai multe masini in garaj, insa e firesc sa nu prezinti masina ca pe mijlocul tau de a aduce in pat un partener, ci mai degraba impresioneaza cu ce esti tu de fapt. Cu siguranta, o masina frumoasa va face o figura frumoasa ceva mai tarziu, si bucuria va fi sincera, mai degraba decat interesata.

Si totusi, lumea moderna apeleaza din ce in ce mai des la un mijloc de socializare si filtrare a potentialilor parteneri, aflat in permanenta schimbare si cu siguranta mai rapid decat cea mai puternica masina existenta: site-urile de speed dating online.

De exemplu, intri pe site-ul Couple Romania, iti faci un cont si te înscrii la o sesiune de speed dating online, cu maximum 36 de participanți, femei și barbati. Vorbești, pe rand, cate trei minute, cu fiecare participant de sex opus, dupa care alegi dacă iti place sau nu. La finalul sesiunii, daca exista o potrivire de like-uri, amandoi primiți pe mail contactul celuilalt si puteti comunica dupa dorinta.

E simplu, rapid, si fara riscuri, si, ce sa vezi, nu e nevoie nici sa ii placa masina ta, din prima…