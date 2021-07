Kia Sorento 1.6 T-GDI HEV 6AT 4×4 Premium

Deja e repetitie sa va spun ca grupul Hyundai-Kia tinteste in viitorul apropiat la a fi numarul 1 mondial in materie de producatori autovehicule, eforturile in acest sens nici macar nu mai sunt disimulate. S-au luat decizii mari, s-au angajat specialisti de top de la toate marcile premium cunoscute si necunoscute, s-au creat modele noi si nise de asemenea, s-a tras tare pentru ca masinile coreene sa fie ultracunoscute pe plan mondial. Si ce sa vezi, chiar sunt.

Unde acum 14-15 ani erau confundati pe nedrept cu marci chinezesti, acum dau ora exacta in materie de design, tehnologii, aerodinamica si da, eu o spun in calitate de om care are Kia din 2007, nu mai rade nimeni acum cand apari cu o Kia, pentru ca nu mai e de ras.

Jocul s-a schimbat si masina de mai jos e doar unul dintre “obuzierele grele” ale Kia. Scump, luxos, competent, super tehnologizat si cu un feeling de BMW in conducere, incat stii clare cine l-a semnat, fostul de la Audi, fostul de la BMW, fostul de la Lexus sau fostul de la Mercedes-Benz. Care acum lucreaza la Kia si aduce cu el, in departamentul sau, toate cunostintele de care dispune…

Noul Sorento e incredibil, in multe privinte, si ai inca posibilitati multiple de configurare si chiar o gama de motoare, ceea ce, veti vedea in viitor, va fi o raritate la majoritatea constructorilor. Pe mine m-a surprins cu consumul de carburant, foarte mic raportat la masa masinii si la ce stie sa faca. Si asta nu e tot…