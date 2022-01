Nissan Qashqai 1.3l TCe 156 CVT 4×4 Tekna Plus

Cand spui SUV, spui Qashqai, si pentru ca acest Nissan a fost inventatorul segmentului, si pentru ca a avut un succes fulminant si inca are. Mostenirile de acest gen sunt grele, pentru ca si asteptarile sunt pe masura. Si, parca in ciuda restrangerii de care a avut parte Nissan in ultimii ani, pierzand si cota de piata si o serie de modele, in dramatica lupta pentru supravietuire pe piata auto atat de solicitanta, Qashqai se incapataneaza sa ramana si sa se lupte.



Nu mai are toate armele, ca alta data, gama de motorizari e restransa, la fel si optiunile de 4×4 si cutie automata, disponibile doar pe anumite echipari, poate ca si designul e radical, fata de modelele cu care ne obisnuisera niponii sub umbrela protectoare a grupului Renault-Nissan. Dar, si imi masor cu atentie cuvintele, a fost o mare surpriza acest Qashqai.



Cu un rafinament pe care niciodata predecesorii sai nu l-au avut, se pozitioneaza altfel, cumva spre pseudopremium, la bataie cu Mazda CX-30 sau CX-5, ori cu duetul coreean (care domina si va domina net in anii ce urmeaza, cu hiturile Tucson si Sportage).

Nu stam acum la povesti, insa dincolo de pretul care poate fi discutabil, experienta oferita de noul Qashqai e incredibila, puncteaza exceptional la stil, impresie artistica si in general la capitolele care inseamna “plaisir” pentru ocupantii sai. Filmele de mai jos sunt o incercare de a arata cam ce inseamna acest nou model si puteti judeca voi ce sanse are.

Un lucru e clar, Nissan nu moare, si nici nu se preda!