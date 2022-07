Suzuki Vitara 1.5l Strong Hybrid 140V 6AGS AllGrip Luxus

Specialist al masinilor mici, Suzuki tine inca pe piata Vitara, dupa un facelift al modelului de succes, adaugand recent si noi combinatii de motorizari/cutii viteze. Brandul a facut asta nu neaparat ca o evolutie fireasca, ci mai degraba ca rezultat al restrictiilor impuse pe pietele auto, si punem degetul in primul rand pe piata europeana, extrem de stricta ca reglementari. Ca atare, niponii s-au conformat, si acum pun in joc si un hibrid integral, dezvoltat impreuna cu Toyota, insa la partea de transmisie Suzuki a ales un drum propriu si propune Auto Gear Shift, o transmisie robotizata, cu 6 trepte.

Desigur, exista explicatii pentru alegerea acestui tip de transmisie, vom vedea in timp daca a fost o alegere corecta. Mai important e insa altceva, cum se impaca potentialul cumparator cu compromisul facut pe partea de spatiu portbagaj, versiunea hibrid fiind penalizata destul de serios la acest capitol, din cauza dimensiunii bateriei sistemului hibrid.

Dar, asa cum am precizat de multe ori, faptul ca Suzuki ofera o combinatie care a devenit deja “rara avis”, adica tractiune integrala si cutie automata (asta peste faptul ca avem motorizare hibrida), ofera un avantaj direct modelului Vitara. Asta si pentru ca exista un public specializat, care apreciaza si uneori depinde de aceste capabilitati (locuinta in zone montane, practica sporturi de iarna, etc.) si foarte putine masini mai vin cu o asemenea oferta.

Putem judeca astfel, pe 4×2 Vitara are destui competitori si poate ca nu e neaparat o prima optiune, insa pe 4×4 si cutie automata nu prea are sau are prea putini competitori, moment in care devine, brusc, un model foarte interesant.