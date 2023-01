Mazda CX-60 2.5l e-SKYACTIV PHEV 8AT AWD Takumi

Mazda bate la usa premium cu noul CX-60, un model care poate fi, ca majoritatea propunerilor venite recent de la marii producatori, comparabil cu foarte multe autovehicule, din diverse segmente. Pentru ca, pretul este bun, si prin prisma pretului, loveste in diverse modele, unele chiar mai mici ca dimensiuni, in timp ce prin pretentii si oferta de tehnologie, se duce in zone de obicei rezervate celor mai sensibili clienti.



Evident, fiind un model nou lansat, are inca boli ale copilariei, unele destul de evidente chiar, insa Mazda probabil le va rezolva intr-o forma sau alta, asa ca sa nu lasam doi-trei nori sa umbreasca un model ce poate avea succes, mai ales ca in afara de varianta PHEV, aici de fata, mai exista si niste modele echipate cu motorizari in 6 cilindri, extrem de interesante.

Am apreciat maxim eleganta si nivelul de detaliu al interiorului, sportivitatea ansamblului si chiar e un model impunator, nefiind deloc ostentativ, poate ca asemanarea cu un CX-5 la scara mai mare nu e neaparat un compliment pentru CX-60.

Sistemul PHEV, desi extrem de avansat conceptual, permitand si tractiune integrala inclusiv in modul EV, nu e insa suficient de rafinat si alte modele concurente sunt mai eficiente si mai impresionante la acest capitol. Totusi, in ciuda acestui fapt, consumul mediu nu mi s-a parut extrem de ridicat pentru performantele masinii…

Modelul din test prezenta o evidenta problema a suspensiei spate, din ce inteleg rezolvata la modelele produse dupa noiembrie 2022, oricum, suficient de pregnanta ca sa nu pot sa o las nescoasa in evidenta. Restul de maruntisuri care mi-au atras atentia, cred ca pot fi usor rezolvate, daca Mazda isi apleaca atentia asupra lor, inclusiv prin update-uri OTA.