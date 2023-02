Ford Ranger 3.0l T 292 CP Nano 10AT 4×4 Raptor

Nu sunt multe pick-up-uri care sa ma impresioneze, in mod clar asta e unul dintre ele. Nu putem nega experienta celor de la Ford in materie, dar se zice ca piata americana e una, piata europeana e alta, iar Thailanda ramane cea mai dinamica zona pentru astfel de vehicule, asa ca toti producatorii majori de pick-up-uri medii sunt prezenti cu fabrici acolo.

Ce vreau sa spun cu asta, nu poti nega calitatile unui Ranger, e cel mai vandut pe plan european, iar F150 e cel mai vandut pe plan mondial, or avea ei ceva de ajung la rezultatele astea…

Ce avem in testul de fata, o varianta usor anesteziata de Ranger Raptor, spun usor anesteziata pentru ca pe alte piete exista acelasi model cu acelasi motor si cu aceeasi transmisie, dar cu putere, cuplu si consum/emisii mai mari, si noi, fiind in Europa, ne bucuram, cu ghilimelele de rigoare, de aceste restrictii.

Oricum, de departe e cel mai puternic pick-up european, cu reteta americana, pentru ca Raptor vine cu suspensia speciala, care permite un confort regal si rularea cu viteze inimaginabile pe teren accidentat, sport mai degraba apreciat peste ocean, decat in conservatorul nostru batran continent.

As minti daca as spune ca nu mi-a placut, am zis-o si in filme, o zic si aici, in multe aspecte acest Ranger Raptor ar trebui sa fie considerat de fapt un etalon despre cum ar trebui sa arate si sa se comporte un pick-up si restul ar trebui sa il aiba model. Desigur, cand ajungi la consumul mediu de 13,8l la suta de km (declarat), iti dai seama ca in alte aspecte nu e perfect. Asa e in tenis, cum zicea cineva…

Ideea e ca Ranger Raptor e una din acele masini care ma fac sa imi doresc sa am mai multi bani, ca sa il pot parca in curte la mine, unde sta de altfel foarte bine un alt fenomenal pick-up. Dar Raptor e o rasa diferita, fiind impresionant in cam orice situatie si teren…