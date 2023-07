Kia Niro EV MY2024 Premium

Aparentele inseala, nu si pretul, am putea spune despre testul cu noul Kia Niro EV (nu se mai numeste e-Niro), ideea e ca la primul contact (in showroom), n-am fost prea incantat, poate ca ma asteptam la mai mult, poate credeam ca va fi altceva. Am vazut-o si am plecat.

La Best Electric insa, a batut net la consum si autonomie, si am realizat ca inca isi pastreaza atuurile de la prima generatie (electrica), adica poti sa ii reprosezi masinii asteia orice, dar nu consuma mult si ce iti arata pe bord ca o sa ai autonomie, aia o sa se si intample in realitate.

Cine rade la urma, rade mai bine, dupa cateva zile cu masina, in care am facut ceva kilometri, in stilul si pe traseele noastre, am tras si concluzia: pacat de pret, altfel masina e fantastica.

Pretul, da, e mare, probabil special, nefiind foarte multe alocate pentru piata europeana, cumva importatorii locali trebuie sa isi asigure prezenta pe piata a modelului, nu si sa declanseze o cerere pe care nu o pot satisface. Vad asta nu doar la Kia si Hyundai, ci si la celelalte branduri concurente. Cine are masini disponibile, in numar mare, are un pret mai redus si vinde (a se vedea Tesla sau VW), cine are mai putine, isi modereaza clientela prin pret (cu riscurile aferente).

Natural, nu am vazut foarte multe pe strada, asta nu inseamna ca nu se poate schimba asta in perioada urmatoare…