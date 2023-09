Isuzu D-Max 1.9l Ddi AT6 4×4 Executive

Un facelift usor al modelului D-Max, de la Isuzu, ne-a intrat pe mana cateva zile. Sigur, masina pe care o conduc zi de zi, o stiu, o cunosc, m-am bucurat sa vad imbunatatirile facute, in acelasi timp nu pot sa nu constat cu amaraciune ca legislatia actuala dezavantajeaza net un model ca Isuzu/BT50.

Sa nu poti aduce un motor superb, de 190 CP si 3l, cand concurenta se bucura de V6 diesel sau motorizari benzina cu emisii mai mari decat dieselul de la Isuzu, ridica semne de intrebare asupra modalitatii sau mai bine zis legalitatii si moralitatii felului in care impun anumite restrictii.

Niciodata nu o sa pot spune ca “se pune pumnul in gura celor de la Isuzu”, pentru ca nu e asa, dar in acelasi timp realitatea te face sa te intrebi, chiar nimeni nu observa absurditatea? Si am explicat in filmari la ce ma refer si cum UE poate fi si “muma si ciuma” in acelasi timp.

Mai avem exemple, cum era taxa pe poluare, la care firesc urma intrebarea, daca platim taxa, masina nu mai polueaza? Acelasi principiu e si aici.

De notat ca modelul primeste o tapiterie noua, pastrand forma excelenta a scaunelor, un upgrade minor al grilei fata, si stopuri modificate discret in spate. In acelasi timp, chestii minore sunt imbunatatite in layoutul general.