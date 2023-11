Ca sa nu ne plimbam prin idei in cautarea unui raspuns unic, cred ca e mai interesant daca gasim mai degraba mai multe raspunsuri la o singura intrebare, pentru ca, de fapt, asta e si problema. O simpla chestiune poate avea multe fatete, si nu intotdeauna le vedem imediat, pe toate.

Asadar, de ce stagneaza vanzarile de vehicule electrice, dupa o frenezie care parea ca nu se va incheia prea curand?

In primul rand, sunt scumpe, pretul este mare. Segmentul 15-40 000 euro e aproape inexistent, cu Dacia Spring nu se face primavara (o metafora frumoasa, sa recunoastem). e-Up nu reuseste sa urce in vanzari cat ar vrea si in asteptarea minunii chineze sau a bateriei minune de la Toyota (merita o discutie separata si o vom face, privind strategia Toyota pe tema asta), piata se zbate si detractorii prin curaj. Vedem deja opinii in mainstream media, gata, electricele sunt utopie, QED, etc. Nu, vehiculul electric va fi viitorul urmatorilor ani, cu certitudine, veti vedea.

Autovehiculul electric nu este pentru oricine, si cand spun asta nu ma refer la pret, ci la conjunctura. Stai la bloc, abia ai loc de parcare, platit cu bani grei, nu ai unde sa incarci, esti comod, nu e pentru tine. Ai casa la curte, ai panouri solare, ai deja un wallbox in minte, dar nu ai masina electrica, ai face bine sa iti reconsideri prioritatile. Si asta ne duce din nou, la primul punct, pretul.

Ce ne facem la drumuri lungi, e intrebarea de pe buzele tuturor. Nu e asa de rau, dimpotriva, infrastructura de incarcare se dezvolta rapid in Romania, in Europa e departe de mult. Dar, pentru ca exista un dar, fiecare statie e cu obiceiurile ei, aplicatia ei, restrictiile ei, trebuie sa ai in telefon 5-10 aplicatii diferite, nu sunt mijloace de plata standardizate, ti se opresc diverse sume ca garantie, pe harti gasesti statiile dar la fata locului ele nu functioneaza, da, astea sunt probleme si nu oricine le accepta. Solutia, aplicatie unica, standardizare de cost si plati, guvernele si marii jucatori direct implicati se fac ca nu observa problema, si, evident, solutia…

Massmedia potrivnica e un alt factor, deloc de neglijat, stirile cu vehicule electrice care ard necontrolat, imposibil de stins, costuri enorme de reparatii, baterii inundate, Tesla in sus, Tesla in jos, cel mai mare vapor de transport vehicule a luat foc din cauza unei masini electrice, jumatate din ce am scris deja e fals, dar asta e presa in ziua de azi…

Teama de schimbare, e un alt factor, si da, sunt de acord cu faptul ca viteza cu care am trecut de la 1.9l TDi la hibridizare, electrificare, te duce in zone de confuzie, dar e o realitate, viteza e o constanta in viata noastra, si viteza e mai mare sau mai mica, in functie de domeniu. Exista o viteza a schimbarii care ii prinde nepregatiti si pe cei mai avansati dintre noi. E un salt important, dar fezabil. Observi cu interes faptul ca si la persoane in varsta, in tarile civilizate, se poate tranzitiona relaxat catre un vehicul electric.

Bateria si autonomia, le pun impreuna pentru ca sunt interdependente. Costul bateriilor nu mai e acum neaparat o problema, avansul tehnologic reduce pretul pe kWh, dar greutatea si performanta efectiva sunt sanctionate de un potential cumparator. Daca la un VE folosit in oras, aspectul nu e atat de important, pentru un confort la drum lung ai nevoie de principiile de baza respectate la sange, greutate redusa, aerodinamica, pneuri economice, etc, oricare din acestea lipseste, greul ajunge tot pe baterie, cu rezultat in autonomie. Pragul psihologic cred ca e in zona de 450 km, acum, daca poti face 450 km in orice conditii, problema dispare.

Am lasat mai la urma, dar nu sunt lipsite de importanta, doua aspecte care sunt strans legate de reticenta cu care e privit, inca, vehiculul electric. Costul asigurarilor si reparabilitatea, sunt la ora asta doua mari intrebari, si in functie de cum se va regla fiecare din acestea in urmatoarea perioada, vom putea asista la o “dezlegare” a pietei vehiculelor electrice sau vom ramane in continuare atarnati in incertitudine.

Costul asigurarii Casco din start e mult mai mare decat la un vehicul ICE, cu pret echivalent, practic se ajunge intr-un paradox, sa ai un cost la o Tesla de 50 000 euro echivalent cu cel al unui BMW seria 5 cu pret dublu. Motivul e simplu, absenta si costul posibilitatii de reparare rezonabila depaseste cu mult media, ultimele calcule sunt in zona de peste 25% mai mult decat la vehiculele ICE, iar asiguratorii sanctioneaza prompt acest lucru.

Reparabilitatea, pe de alta parte, e la fel de importanta, nu ai retea dezvoltata de service, nici macar la marile branduri, lipsesc piese sau vin greu, costurile sunt mari, oamenii sunt in general nepregatiti, problemele masinilor sunt noi si pentru ei si pentru posesori, se bajbaie mult, treaba asta duce la incertitudine si renuntare.

Si nu, infrastructura nu e inca o problema pentru VE, energia va fi mai multa si omniprezenta in viitor, din surse regenerabile (daca nu omoram prosumatorii inainte sa se nasca…), iar pe termen scurt o coabitare intre vehiculele ICE si cele electrice este perfect posibila.

Degradarea bateriei? Daca am avea un indicator de uzura la vehiculele noaste ICE, care sa ne prezinte in timp real starea de uzura a motorului, am face depresie intr-un minut. Sa iti scrie in bord ca minunatul tau bolid are uzura 50%, cand odometrul arata doar 150 000 km…

Ah, uitasem RablaPlus, o idee buna, implementata atat de rau, incat nici nu merita discutata, doar amintita, ce putea fi si ce a ajuns…