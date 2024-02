“Pe aripile vantului”, “Game of Thrones” sau “Tesla Model Y Long Range”? Aveti de ales, nu e obligatoriu, dar mai jos sunt filmele cu cea mai vanduta masina din lume in 2023, Tesla Model Y. Cum zicea cineva, daca nu am gasit de drive-test, am cumparat-o, am filmat-o, si pe urma vedem ce o mai fi…

Nu, nu e o gluma, imi doream deja de un an un vehicul electric, am oscilat intre multe modele, Hyundai Ioniq 6, Peugeot e-3008, Kia EV6, Kia e-Niro, Nissan Ariya, Tesla nu era neaparat prima dintre optiuni, insa universul a vrut altfel. Ioniq pana la urma nu era asa spatios, e-3008-ul nu s-a adus inca, EV6 pret mare si destul de greu de gasit in varianta AWD. e-Niro nu avea AWD si pretul era mare atunci, Ariya mi-a placut dar scump, asa ca, intr-un fel destul de riscant, cu mari semne de intrebare, am indraznit sa ma uit si la model Y (cu care mai mersesem, in varianta Performance).

Cumva, nu stiu cum, astrele s-au aliniat la Tesla, dupa ce am ratat Rabla Plus, o masina cam cum voiam a aparut in stoc cu o reducere de 5000 de euro, si cam asta a fost. O fi bine, o fi rau, o sa vedem in timp, pana acum insa, ca sa nu va tin in suspans, cei mai buni kilometri din viata mea au fost in masina asta…

Cu sprijinul Eldrive Romania, am depasit si anxietatea drumurilor lungi, pentru ca au o dezvoltare interesanta in Romania si in afara, plus ca functia Autocharge, care permite sa incarci doar conectand masina la statie, fara o alta interactiune (card, aplicatie, etc), e visul catre care ar trebui sa tinda toti dezvoltatorii de retele de incarcare.

Nu am facut aceste filmari ca sa imi justific mie decizia, ci pentru a oferi o varianta cat mai cuprinzatoare a tehnologiei care se afla la bordul si in compunerea acestei “obraznicii” a lui Elon Musk. Daca va ajuta in a lua o decizie de cumparare sau de orientare catre alta marca, scopul a fost atins.