1000 km cu Hyundai Ioniq 6, powered by Eldrive Romania

Episodul 2 din serialul 1000 km are ca actor principal un model impresionant, Hyundai Ioniq 6, in versiune 2WD Premium, coeficient aerodinamic 0,223 (0,21 cu camere in loc de oglinzi retrovizoare).

Nu va tin in suspans, dupa parerea mea, cine cauta un model electric alt brand decat Tesla, probabil ca 99% se va uita la acest Ioniq si nu va gresi, am spus de mult ca acesti prolifici coreeni au o stiinta mare in vehicule electrice si se vede cu fiecare noua masina produsa.

De la consum la dinamica, absolut fara cuvinte, impresiile mele sunt pozitive, incarca repede, se misca fantastic in Eco, pentru puterea afisata, spatiul pentru pasagerii din spate nu are rival (chiar ma uitam la noul Macan, spatiul pentru picioare in spate este o gluma comparativ cu Ioniq).

Ce mi se pare prost gandit si la Ioniq si la modelele electrice de la Kia, au sacrificat spatiile de sticle de pe portiere, probabil pentru boxe, dar la drum lung simti ca te deranjeaza.

In rest, urmariti filmele, ce am mai postat pe Facebook, si, cum altfel, daca aveti electrice, incarcati la Eldrive Romania, fara ei nu puteam face aceste documentari.