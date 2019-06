Noul SUV Ford Puma se va fabrica la Craiova

Ford dezvăluie designul sportiv și atletic al noului SUV Ford Puma. Aspectul exterior seducător reprezintă un nou capitol în cadrul filosofiei de design antropocentrice dezvoltate de Ford.

Soluțiile ingenioase de depozitare care vor oferi cea mai mare capacitate de încărcare din segment sunt câteva dintre inovațiile dezvoltate în urma discuțiilor cu clienții.

Tehnologia avansată Ford EcoBoost Hybrid de 48 de volți va spori eficiența consumului de combustibil, performanțele și plăcerea de a conduce.

Tehnologiile intuitive includ Tempomatul Adaptiv cu Oprire-Pornire (Adaptive Cruise Control with Stop & Go); noua tehnologie de Avertizare asupra pericolelor locale (Local Hazard Warning); încărcarea wireless; Clusterul de bord digital “true colour” de 12,3 inch

Craiova, România, 26 iunie 2019 – Ford a dezvăluit noul Ford Puma – un SUV compact care îmbină designul exterior deosebit, cel mai bun spațiu de încărcare din segment și tehnologia sofisticată mild-hybrid.

Noul Ford Puma introduce un nou capitol în identitatea de design a Ford, cu un stil atragator, ce include blocurile optice distinctive și liniile atletice, aerodinamice. Dimensiunile compacte ale acestui SUV oferă o gardă la sol ridicată pentru o experiență plină de încredere la volan și o capacitate de încărcare de top în segment: 456 de litri.

Performanța remarcabilă și consumul optimizat de combustibil sunt livrate clienților Puma utilizând tehnologia Ford EcoBoost Hybrid 48 de volți. Sistemul de propulsie mild-hybrid integrează asistența electrică a cuplului cu un motor pe benzină EcoBoost de 1,0 litri, cu trei cilindri și frecare redusă, oferind un vârf de putere de până la 155 CP.

Tehnologiile avansate de asistență a șoferului care oferă o experiență de conducere mai simplă și mai puțin stresantă includ:

Tempomatul Adaptiv cu Oprire-Pornire (Adaptive Cruise Control with Start & Stop), Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere (Speed Sign Recognition) și Sistemul de centrare pe mijlocul benzii (Lane Centring) care să-i ajute pe șoferi să ruleze fără efort pe autostradă sau în zonele cu trafic intens.



Noul sistem de avertizare asupra pericolelor locale (Local Hazard Information) poate informa șoferul cu privire la situațiile periculoase de pe șosea înainte ca acestea să devină vizibile șoferului sau vehiculului.

Puma este, de asemenea, primul vehicul din segmentul său care oferă sistemul de deschidere a hayonului fără utilizarea mâinilor și scaun cu masaj lombar.

“Clienții ne-au spus că își doresc un vehicul compact care să iasă în evidență prin design, dar care oferă și soluții dedicate vieții de zi cu zi. Rezultatul este noul Ford Puma – charismatic, practic și cu tehnologii care includ scaune cu masaj și motorizări mild-hybrid”, spune Stuart Rowley, președinte Ford Europa.

Puma se alătură unei game în expansiune de SUV-uri și crossovere Ford la nivel european, printre care Fiesta Active, Focus Active, EcoSport, Kuga, Edge și noul Explorer plug-in hybrid. SUV-urile reprezintă acum mai mult de 20% din vehiculele comercializate de Ford în Europa. Vânzările de SUV-uri Ford au crescut în 2018 la nivel european cu peste 19 procente.

Puma va intra în vânzare la finalul acestui an și va fi produs în condiții excepționale de calitate și profesionalism la uzina Ford din Craiova, în urma unei investiții începute în anul 2008 și care astăzi totalizează aproape 1.5 miliarde de euro.

Designul provocator întâlnește performanța de vârf

Elegant, sportiv și seducător, noul Ford Puma îmbină arhitectura Ford de segment B cu un ampatament si un ecartament optimizate pentru a oferi proporții de SUV.

Puma prezintă o linie a plafonului înclinată, pentru o siluetă individualizată, ușor de recunoscut, și urmează trendulSUV-urilor cu plafon plonjat, oferind însă un design armonios, cu o linie medianăorizontală ce permite proporții echilibrate.Echipa de design Ford a dezvoltat suprafețe care apelează la emoția privitorului și care sunt încadrate în postura echilibrată a vehiculului. Alături de echipa de ingineri, designerii au reușit să dezvolte un aspect, acces și spațiu de încărcare fără compromisuri.

Liniile sculptate continuă de-a lungul părților laterale ale lui Puma, bosajele pronunțate ale aripilor amplificând caracterul sportiv. Partea frontală expresivă oferă blocuri optice în formă de “canoe”, acestea ieșind în evidență printr-un design interior complex și fiind așezate în partea superioară a aripilor. Luminile LED de ceață sunt așezate imediat dedesubt, fiind integrate în difuzoarele de aer frontale care conduc fluxul de aer în zona roților față, pentru a reduce turbulențele și pentru a îmbunătăți aerodinamica. Blocurile optice se extind spre grila frontală, oferindu-i lui Puma un design îndrăzneț, aerodinamic și o zonă frontală “prietenoasă”.

Proporțiile amplificate ale lui Puma sunt îmbunătățite și mai mult de design-ul “plutitor” al montanților față. Conexiunea aparent neîntreruptă între linia mediană a mașinii și baza parbrizului poziționează masa virtuală a cabinei spre spatele mașinii, oferind astfel o siluetă puternică, distinctă și elegantă.

“Încă din prima zi a proiectului am vrut să dezvoltăm un vehicul ușor de recunoscut în segment. Iar rezultatul este un SUV care nu seamănă cu nimic din ceea ce am produs până acum”, spune George Saridakis, director al biroului de Design Interior și Exterior în cadrul Ford Europa. “Acest nou design reprezintă un nou capitol în identitatea vizuală Ford, conceptul integrând de asemenea soluții de inginerie ingenioase și elegante care – în combinație cu interiorul foarte expresiv – îi va suprinde și îi va încânta pe clienți, ridicându-se la nivelul cerințelor și nevoilor acestora”.

Noul Puma este oferit în mai multe personalități distincte, incluzând sportivul Puma ST-Line și elegantul Puma Titanium, echipări ce reflectă preferințele clienților.

Puma Titanium prezintă jante unice Pearl Grey din aliaj de 18 inch și elemente cromate pentru grilă, praguri și lămpi de ceață. Difuzorul de aer și protecția posterioară au o nuanță gri metalic, iar marginile geamurilor laterale sunt finisate negru lucios. În interior, Puma Titanium este oferit cu un volan din piele ecologică, cu inserții care imită lemnul pe bord și cu materiale textile de top aplicate pe fețele portierelor.

Puma ST-Line, inspirat de divizia Ford Performance, este oferit cu jante din aliaj de 18 inch (optional 19 inch) negru perlat, precum și cu o suspensie sport cu arcuri și amortizoare special reglate. În partea frontală, grila ST-Line prezintă elemente în nuanță negru mat, rame negru grossy pentru grilă, lumini de ceață și un eleron opțional cu rol funcțional amplasat pe plafon.

Elementele aripii inferioare semnate ST-Line direcționează aerul către prizele de aer. În interior, Puma ST-Line dispune de un volan cu baza teșită și cusături roșii – disponibile inclusiv pe scaunele mixte piele-textil, disponibile opțional. Pedalierul din aliaj, schimbătorul de viteze din aluminiu și căptușeala neagră tipică ST Line sporesc caracterul sportiv.

O paletă de 10 culori exterioare vibrante include nuanțele Blazer Blue, Frozen White, Race Red, Solar Silver, Agate Black, Lucid Red, Grey Matter, Desert Island Blue, Magnetic și Metropolis White.

Designul seducător al lui Puma se îmbină cu aspectul practic specific unui SUV, susținut de o soluție inovatoare de încărcare a bagajelor care rezolvă problemele uzuale privind depozitarea. Puma oferă cel mai bun spațiu de încărcare pentru bagaje din segment: 456 de litri.

Un compartiment flexibil de încărcare poate găzdui fără probleme o cutie de 112 cm lungime, 97 cm lățime și 43 cm înălțime, cu bancheta din spate rabatată.

Dezvoltat pentru a se ridica la nivelul cerințelor și pentru a depăși așteptările celor care își doresc un spațiu flexibil pentru bagaje, Puma vine cu o soluție inovatoare de depozitare, concepută în urma discuțiilor cu clienții, și oferă un portbagaj versatil, capabil să găzduiască două genți de golf așezate în poziție verticală.

Compartimentul oferă o capacitate de 80 de litri într-un spațiu de 763 mm lățime, 752 mm lungime și 305 mm adâncime și poate găzdui bagaje de până la aproximativ 115 cm înălțime într-o poziție verticală. De asemenea, acesta poate fi folosit pentru a depozita echipamentul sportiv murdar sau cizmele Wellington pline cu noroi.Căptușeala sintetică a compartimentului de încărcare și ștecherul de scurgere din partea inferioară facilitează curățarea cu apă.

Pentru o versatilitate și mai mare, podeaua portbagajului lui Puma poate fi ușor reglată cu o singură mână pentru a se potrivi nevoilor de depozitare și pentru a se menține într-una dintre cele trei poziții de încărcare:



Poziția cea mai coborâtă, prin intermediul căreia este atins volumul maxim de încărcare disponibil, în timp ce spațiul de depozitare din partea inferioară a portbagajului este ascuns

Poziția înaltă, prin intermediul căreia suprafața de dedesubt crește, creând o podea pentru marfă la același nivel cu bancheta rabatată din spate.

Îndepărtată: podeaua poate fi depozitată în siguranță pe verticală în spatele scaunelor din spate, pentru a oferi o capacitate totală de 456 litri

Podeaua reglabilă a portbagajului are o structură de tip fagure, inspirată de celulele în formă de hexagon utilizate în construcția componentelor de înaltă rezistență ale avioanelor și supercar-urilor, pentru a oferi durabilitate.

Hayonul lui Puma are, de asemenea, o soluție inovatoare de încorporare a ruloului portbagajului – rezolvând o problemă uzuală care apare atunci când se încarcă și se transportă obiecte mari. Ruloul portbagajului se deplasează în același timp cu hayonul și elimină necesitatea suporturilor laterale, asigurând accesul neîngrădit la zona de încărcare din spate.

Capacul flexibil pentru bagaje se mulează cu ușurință în jurul obiectelor voluminoase.

“De-a lungul procesului de dezvoltare, scopul nostru a fost să oferim un nivel practic fără precedent într-un pachet compact și eficient”, spune Norbert Steffens, inginerul-șef al proiectului Puma. “Modul flexibil de prezentare a portbagajului reprezintă un exemplu al gândirii inovative care ne-a ajutat să oferim soluții inteligente fără compromis la nivel de design”.

Tehnologii de propulsie avansate

La începutul acestui an, Ford a anunțat că fiecare dintre modelele companiei lansate începând cu noul Focus va include o versiune electrificată. Clienții noului Puma vor fi printre primii care vor beneficia de arhitectura sofisticată mild-hybrid – adaptată pentru a spori eficiența de combustibil, adăugând la plăcerea de a conduce noul Focus un plus de putere și receptivitate.

Tehnologia Ford EcoBoost Hybrid va optimiza eficiența lui Puma la nivelul consumului de combustibil*, oferind în același timp un răspuns incisiv și performanțe ridicate, cu un vârf de putere de 155 CP. Un starter/generator integrat antrenat prin curea (BISG) înlocuiește clasicul alternator, permițând recuperarea și stocarea energiei care de obicei se pierde în timpul frânării și rulării libere (coasting). Astfel, sistemul încarcă un pachet de baterii Litiu-Ion de 48 de volți răcit cu aer.

Oferit în variante de 125 CP și 155 CP, sistemul inteligent de auto-reglare mild-hybrid monitorizează continuu modul în care vehiculul este utilizat pentru a determina când și în ce măsură să încarce bateria și când să utilizeze energia stocată de acumulator, prin intermediu a două strategii:

Înlocuirea cuplului, care pune în funcțiune motorul electric BISG pentru a furniza un cuplu de până la 50 Nm – reducând nivelul de utilizare a motorului pe benzină pentru o îmbunătățire a eficienței consumului de combustibil de până la 9%, așa cum arată analiza WLTP. Înlocuirea cuplului contribuie la emisiile anticipate de CO2 de la 123 g / km și la un nivel al consumului de la 5,4 l /100 km pentru varianta de 125 CP și emisii anticipate începând cu 124 g / km și un consum de la 5,4 l / 100 km pentru varianta de 155 CP *

Suplimentarea cuplului, care pune în funcțiune motorul BISG pentru a furniza un cuplu cu până la 20 Nm față de cuplul maxim dat de motorul pe benzină – și livrează până la 50% mai mult cuplu la un nivel mai scăzut rpm – pentru o performanță optimizată

Capabil să repornească motorul în aproximativ 300 milisecunde – cam la fel cât durează să clipești – Generatorul BISG permite, de asemenea, tehnologiei Auto Start-Stop de pe noul Puma să funcționeze într-o gamă mai largă de scenarii, pentru a economisi chiar mai mult combustibil, inclusiv atunci când vehicului rulează cu o viteză de până 15 km/h (10 mph) și chiar atunci când mașina se află în viteze, cu pedala de ambreiaj apăsată.

În plus, clienții pot alege dintr-o gamă avansată de motoare pe benzină – Ford EcoBoost și diesel – Ford EcoBlue care vin standard echipate cu sistemul Auto Start-Stop, menit să reducă costurile de funcționare și cu o transmisie manuală în șase trepte.

Motoarele EcoBoost 1,0 litri de 125 CP utilizează primul sistem de dezactivare a cilindrilor disponibil pe un motor cu trei cilindri, care oprește automat unul dintre cilindri motorului atunci când nu este necesar ca acesta să funcționeze la capacitate maximă, cum ar fi în cazul coborârii sau a rulării în viteze de croazieră. Sistemul poate să decupleze sau să cupleze un cilindru în 14 milisecunde, contribuind la obținerea emisiilor de CO2 anticipate de la 128 g / km și la un consum de combustibil eficientizat de la 5,6 l / 100 km.

O opțiune de propulsie diesel și o transmisie automată cu dublu ambreiaj și șapte trepte va fi de asemenea disponibilă după lansare.

În plus, Puma optimizează platforma Ford din segmentul B, aceeași care oferă dinamica de top a lui Ford Fiesta. O nouă suspensie spate mai rigidă, cu braț răsucit, amortizoare mai mari, bucșe îmbunătățite și montură superioară optimizată reduce fricțiunea și crește rigiditatea la nivelul șasiului, oferind o dinamică de top în segment.

Tehnologii ce inspiră încredere

Puma utilizează 12 senzori ultrasonici, trei radare și două camere amplasate în jurul mașinii, pentru a oferi o gamă de tehnologii prezentate sub umbrela Ford Co-Pilot360. Acestea îmbunătățesc nivelul de protecție, șofatul și parcarea, fiind proiectate pentru a face experiența de condus mai sigură și confortabilă.

Disponibil în varianta de cutie automată de viteze cu șapte trepte, sistemul Adaptive Cruise Control cu funcția Stop & Go, Sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere (Speed Sign Recognition) și Sistemul de centrare pe mijlocul benzii ajută vehicului să mențină o distanță confortabilă de condus față de vehiculele din față. Sistemul ajută, de asemenea, la reducerea stresului în timpul călătoriilor lungi, menținând vehiculul centrat pe banda sa de rulare și poate ajusta viteza vehiculului în limitele legale, monitorizând semnele rutiere. Acest lucru este în plus față de informațiile disponibile prin sistemul de navigație de la bord.

Funcția de Oprire-Pornire (Stop&Go) îi permite Tempomatului adaptiv (ACC) să oprească complet vehiculul în condiții de trafic aglomerat, utilizând până la 50% din forța totală de frânare necesară acestei manevre. De asemenea, sistemul îi permite mașinii să plece automat de pe loc dacă timpul de oprire este de sub 3 secunde. Pentru opriri mai lungi de 3 secunde, șoferul poate apăsa un buton aflat pe volan sau pedala de accelerație pentru ca mașina să se pună din nou în mișcare.

Noua Funcție de avertizare privind pericolele locale (Local Hazard Warning functionality) – activată de modemul FordPass Connect de la bord – poate informa șoferii despre situațiile periculoase de pe drumul din față, chiar dacă incidentul nu este vizibil din cauza unor curbe sau din cauza altor vehicule.

Notificările venite prin intermediul funcției Local Hazard Warning sunt furnizate independent de sistemul sat-nav, bazându-se pe datele oferite de tehnologiile HERE, provenite de la autoritățile locale, de la serviciile de urgență și de la alte vehicule conectate la acest “cloud”.

Notificări privind pericolele, inclusiv drumurile în lucru; accidentele; animalele, pietonii și obiectele de pe șosea; chiar și condițiile de conducere nefavorabile sunt livrate vehiculului pe calea undelor, oferind șoferilor un sistem de avertizare avansat, ce poate prezice situațiile în curs de dezvoltare prezente dincolo de câmpul vizual.

Pentru prima dată pe o mașină din segmentul B al Ford, o cameră de marșarier cu unghi vizual larg captează imaginea la 180 de grade, afișând-o pe ecranul tactil din interiorul mașinii – astfel încât pietonii, bicicliștii și alte vehicule pot fi mai ușor de observat atunci când ieșiți din parcare.

Ajutând și el șoferii să poată ieși cu spatele din parcare în siguranță, Sistemul de monitorizare și avertizare pentru unghiul mort (Blind Spot Information System) cu Alertă la intersecția cu traficul perpendicular (Cross Traffic Alert) poate oferi un avertisment atunci când trec vehicule prin spatele lui. Sistemul poate aplica frânele pentru a evita sau atenua efectele coliziunilor dacă șoferii nu răspund la avertismente.

Sistemul Ford de Asistență activă cu parcare perpendiculară (Active Park Assist with Perpendicular Parking) ajută șoferii să găsească spații potrivite pentru parcare și permite parcări complet automate în spații paralele sau perpendiculare. Faza lungă automată cu funcție anti-orbire (Auto high beam technology) poate să scadă în mod automat luminozitatea farurilor noului Puma pentru a împiedica orbirea șoferilor care vin din sens opus.

Îmbunătățirea adusă sistemului Ford de menținere a benzilor de rulare (Lane-Keeping System), permite acestuia să detecteze marginile drumului și să recunoască atunci când mașina trece de pe o suprafață de drum pavată pe una impracticabilă, cum ar fi o zonă moale cu pietriș sau o zonă cu iarbă. Sistemul poate aplica un cuplu volanului, împiedicând în acest fel ieșirea mașinii de pe carosabil.

Tehnologiile Puma ajută de asemenea conducătorii auto să negocieze spațiile urbane ocupate. Sistemul de asistență pre-coliziune cu detectarea pietonilor (Pre-Collision Assist with Pedestrian Detection) poate detecta persoanele care se află pe sau în apropierea drumului din față sau care pot traversa în calea vehiculului. Sistemul este conceput pentru a reduce severitatea unor coliziuni frontale care implică vehicule și pietoni sau pentru a ajuta șoferii să evite în totalitate impactul. Puma beneficiază de o versiune îmbunătățită a tehnologiei, cu un unghi mai mare al camerei, care ajută la o mai bună urmărire a mișcărilor pietonilor.

În cazul producerii unui accident, Tehnologia de frânare post-coliziune (Post-Collision Braking technology) ajută la reducerea impactului unei coliziuni secundare potențiale prin aplicarea automată a unei frâne moderate atunci când se detectează un eveniment inițial de coliziune; încetinirea autovehiculului poate reduce potențialul de vătămare a pasagerilor și potențialul de deteriorare a vehicului.

Tehnologiile suplimentare concepute pentru a ajuta șoferii Puma să evite accidentele includ:

Asistența activă de urgență la nivelul direcției (Evasive Steering Assist), sistem conceput pentru a funcționa de la viteze urbane până la viteze de autostradă. Utilizează un radar și o cameră care detectează vehiculele staționate sau lente aflate în fața mașinii și oferă impuls suplimentar la nivelul direcției pentru a le permite șoferilor să ocolească obstacolele în cazul unei coliziuni considerate iminente.

Alerta la intrarea pe sens interzis (Wrong Way Alert) utilizează o cameră montată la nivelul parbrizului și informațiile oferite de sistemul de navigație al mașinii pentru a-i atenționa vizual și acustic pe șoferi atunci când aceștia intră printre două indicatoare “Accesul interzis” la intrarea sau ieșirea de pe autostradă.

Inovatoare și primitoare

Interiorul inovator și luxos al Puma este conceput ca un sanctuar, unde proprietarii să preia controlul asupra presiunii din viețile lor de zi cu zi.

Scaunele din față ale lui Puma, primele cu masaj lombar din segment, revitalizează mușchii obosiți și contribuie la deplasări mai relaxante. Sistemul de masaj cu trei baloane de presiuneare trei setări de intensitate și direcții reglabile de rulare.

Scaunele din față dispun de un design sculptat subțire, care maximizează spațiul pentru genunchii pasagerilor din spate, în timp ce designul banchetei din spate a fost proiectat pentru a îmbunătăți intrarea și ieșirea din mașină. Scaunul șoferului este de asemenea reglabil pe înălțime.

Scaunele din față și din spate sunt oferite cu capace detașabile și lavabile, în funcție de varianta de Ford Puma aleasă, ceea ce face mai ușor ca oricând să se păstreze interiorul curat. Clienții pot chiar personaliza interiorul cu diferite culori și modele, cu fermoarul integrat, fermoar ce le permite proprietarilor să îndepărteze capacul cu o singură mână.

În plus, un acoperiș panoramic cu deschidere totală, care cuprinde două geamuri din sticlă durificată, creează o senzație mai spațioasă și mai aerisită pentru pasageri.

Permițând șoferilor să fie mereu la curent cu munca și viața socială,caracteristicile inovatoare includ o zonă de încărcare wireless pentru reîncărcarea fără efort a smartphone-urilor în timpul călătoriilor. Eliminând necesitatea de a ocupa una dintre cele două intrări USB ale lui Puma cu un cablu de încărcare, zona, aflată chiar sub panoul de bord, detectează dispozitive compatibile pentru a iniția automat încărcarea.

Dispozitivele pot rămâne conectate prin Bluetooth la sistemul de infotainment SYNC 3 al Ford, în timp ce utilizează încărcarea wireless, permițând șoferilor Puma să controleze dispozitivele audio, navigație și smartphone-urile conectate utilizând comenzi vocale simple. Sistemul oferă compatibilitate Apple CarPlay și Android Auto ™ fără costuri suplimentare și este susținut de un ecran tactil central de 8 inch, care poate fi operat cu ajutorul gesturilor de glisare.

Tehnologia integrată FordPass Connect transformă Puma într-un hotspot WiFi mobil la care se pot conecta în același timp până la 10 dispozitive. Sistemul are o serie de caracteristici disponibile prin aplicația mobilă FordPass, inclusiv Localizarea mașinii (Vehicle Locator); Statusul mașinii (Vehicle Status), ce permite oricând verificarea nivelului de combustibil, a stării sistemului de alarmă, a duratei de viață a uleiului de motor și altele.; Încuiere/Descuiere uși (Door Lock Unlock) pentru acces de la distanță în mașină și sistemul Start de la distanță (Remote Start), facilitate dedicată versiunilor echipate cu transmisia automată cu 7 trepte.**

Disponibil pe Puma, pachetul audio B&O Sound System a fost gândit pentru a asigura o experiență audio premium, indiferent de condițiile de condus.

Sistemul – cu 10 incinte acustice,include un subwoofer cuplat extern, de 150 mm și 200 mm, integrat în portbagaj, fără a compromite spațiul destinat bagajelor și care oferă un bas rafinat. În același timp, poziționarea la nivelul bordului a difuzoarelor de frecvențe înalte a fost optimizată pentru a produce o gamă mai largă de sunete la nivelul scaunelor, rezultatul fiind o experiență audio captivantă pentru toți pasagerii. Sistemul este alimentat de un amplificator de procesare a semnalului digital de 575 wați, care controlează egalizarea și mixarea audio, inclusiv sunetul de fond selectabil.

În plus, un cluster digital complet configurabil de 12,3 inch permite șoferilor să personalizeze și să prioritizeze afișarea informațiilor, inclusiv tehnologia de asistență a șoferului și notificările prin satelit. Cluster-ul utilizează tehnologia free-form pentru a permite margini superioare curbate, rezultatul fiind un design interior unitar. Soluția free-form integrează circuitele în ecran, permițându-le designerilor să modeleze display-ul în forme atipice care ies din tiparul tradiționalului design dreptunghiular.

De asemenea, instrumentarul digital “true colour” pe 24 de biți generează imagini mai intuitive și pictograme detaliate la înaltă rezoluție, afișate prin utilizarea întregului spectru de culori, lucru care le face mai strălucitoare, mai lizibile și mai puțin obositoare pentru ochi.

Android și Android Auto sunt mărci înregistrate ale Google Inc.

Emisii anticipate: de la 124 de grame CO 2 /km; Consum anticipat: de la 5.4 litri/100 km

*Consumul declarat energie/combustibil, emisii CO 2 şi autonomia electrică sunt măsurate în conformitate cu cerinţele tehnice şi specificaţiile Regulamentelor europene (CE) nr. 715/2007 şi (CE) nr. 692/2008 cu amendamentele subsecvente. Consumul de combustibil şi emisiile de CO 2 sunt specificate pentru o versiune, nu pentru toate versiunile unui model. Procedura standard de testare aplicată permite compararea între două tipuri diferite de vehicule şi diferiţi producători. Suplimentar faţă de eficienţa consumului de combustibil al unei maşini, manevrabilitatea şi alţi factori care nu sunt de natură tehnică joacă un rol în determinarea consumului de combustibil/energie, emisiilor de CO 2 şi autonomiei electrice. CO 2 este principalul gaz cu efect de seră responsabil pentru încălzirea globală.

Din 1 septembrie 2017, anumite vehicule vor fi omologate utilizând procedura World Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP) în conformitate cu specificațiile legilor europene (EU) 2017/1151. Noua procedură de testare este mai realistă în măsurarea consumului de combustibil și a emisiilor de CO 2 . Din 1 septembrie 2018, WLTP va înlocui complet procedura actuală, New European Driving Cycle (NEDC). În perioada eliminării treptate a ciclului NEDC, consumul și emisiile WLTP sunt corelate cu cifrele NEDC. Deoarece noul ciclu de testare modifică anumite elemente ale testelor, vor exista variații în cifrele anterioare de consum și emisii (de exemplu, aceeași mașină ar putea prezenta valori diferite ale consumului de combustibil și ale emisiilor de CO 2 ).

** în regiunile în care legea o permite