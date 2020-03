Renault Clio 1.3l TCe EDC7 RS Line

Renault aduce in scena noul Clio, unul din modelele emblematice ale marcii, si, cum altfel, l-am luat si noi la o tura, intr-o versiune RS Line, cu motorizare turbo si EDC7.

Probabil destul de evident, pare mai mult o evolutie, decat o revolutie, cand privesti masina doar din exterior.

Insa e doar o impresie, pentru ca platforma este complet noua, mai usoara, mai rigida, mai aerodinamica (pe dedesubt, desigur), iar interiorul este cu adevarat revolutionar pentru Renault: calitate, materiale noi, asamblare impecabila, ergonomie, bun gust si ultratehnologie.

Motorizarea benzina turbo, are o putere decenta, cutia de viteze schimba fin si rapid, masina e mult mai silentioasa si mai precisa decat vechiul model, in mod clar avem de a face cu un proiect gandit sa se catere in topul segmentului in urmatorii ani.

In plus, se anunta si o versiune hibrid, moderna si perfect adaptata unui model atat de in linie cu cerintele anului 2020.

Vom aduce si completari acestei serii de filme, prezentand ulterior si versiunea 1.5l Blue dCi si un 1.0l TCe de 100 CP, si, cum altfel, si versiunea hibrid, E-TECH.