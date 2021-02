Renault Captur E-TECH PHEV Intens

Ca toti producatorii auto se duc catre hibride si electrice, nu mai e un secret, insa unii dintre ei au ales nu doar sa cumpere o tehnologie de la unul din marii producatori (Bosch, Continental, Valeo, Mobis, etc), ci sa vina cu dezvoltari si idei proprii destul de interesante. Desigur, vorbim de Renault si unul dintre cele mai vandute modele ale sale, Captur, acum intr-o varianta PHEV.

Desi autonomia declarata in mod electric e la acelasi nivel cu majoritatea PHEV-urilor din segment si chiar din segmente superioare, totusi solutia tehnica aleasa de Renault e una deosebit de inovatoare, mai ales la nivelul transmisiei.

Rezultatul e surprinzator de omogen. Desi nu am obtinut cele mai mici consumuri in test pentru ca am folosit destul de mult si functia de incarcare in mers oferita de vehicul, totusi si Captur comporta excelent ca pseudo vehicul electric, mai ales daca drumurile zilnice nu depasesc 50-100 de km, moment in care chiar puteti atinge consumul incredibil declarat de Renault.

De vazut, neaparat, daca va cautati un vehicul pentru mediul urban…