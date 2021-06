Ce piese auto se vand cel mai bine din cauza accidentelor usoare in Romania?

Pentru ca in ultima vreme conditiile meteo au fost nefavorabile si multe sosele din Romania au fost mereu ude si alunecoase, numarul accidentelor usoare a crescut la fel ca in lunile de iarna. Soferii din tara noastra sunt destul de neexperimentati in materie de conducere defensiva, sunt vitezomani si nici nu pun accent pe anvelope de calitate si pe siguranta rutiera. Asa ca sansele sa apara multe accidente usoare sunt foarte mari. Iata ce piese se strica primele cand autoturismele se ciocnesc.

Ce piese de caroserie se strica primele?

Conform cererilor de piese facute pe platformele dedicate pieselor auto, de departe cele mai cautate elemente de caroserie sunt barele de protectie fata. Si asta pentru ca majoritatea accidentelor usoare sunt la viteze mici, frontale. Bara fata a unui autoturism face ce trebuie, si anume cedeaza prima ca sa absoarba energia cinetica rezultata in urma impactului. Si cum majoritatea barelor sunt din fibra de sticla sau plastic, ele se sparg si trebuie inlocuite cu unele noi sau de la dezmembrari.

Urmeaza aripile, portierele, bara spate si capota. La fel ca si in cazul barei fata, majoritatea soferilor prefera sa apeleze la parcurile de dezmembrari ca sa cumpere piese de caroserie, deoarece le pot gasi vopsite la culoarea masinii proprii, fara s amai fie nevoie sa dea bani pe vopsitorie daca achizitioneaza una noua.

Care sunt cele mai scumpe piese auto care se strica la accident?

Chiar daca un accident este usor, acesta poate produce pagube insemnate. Adica foarte costisitoare. De departe, cele mai scumpe elemente sunt farurile. Daca ai o masina dotata cu faruri cu led, xenon, lupe, motorase, calculatoare si alte cele, te poti trezi ca trebuie sa achiti aproape 4000 de lei pe un far luat din dezmembrari, asta ca sa nu dai pe el 3000 de euro nou la reprezentanta. Numai sa ai un far clasic, cu halogen, sa scapi ieftin, adica cu cateva sute de lei. Dar in rest, daca ai facut un accident usor, dar nu foarte usor, iar pe langa bara fata impactul a ajuns si la far… sa te pregatesti de cheltuiala.

Ce alte piese cedeaza la un accident usor?

Pe langa cele mentionate mai sus, cei de la www.PieseAuto.ro mai spun ca, in cazul in care ai un impact cu o alta masina, se mai pot strica grila fata, tragerul, stopurile spate, intariturile de bara si bandourile. Toate aceste piese se gasesc din fericire la dezmembrari, chiar si pentru masinile noi fabricate pana in 2020. Dar, in cazul in care masina ta beneficiaza de reparatii pe asigurarea vinovatului, atunci vei monta doar piese noi.

Cand nu mai poate fi vorba de un accident usor?

Pe langa definitia clasica a accidentului usor, care nu este soldat cu victime, putem spune ca un accident auto usor este cel in care sunt stricate doar piesele mentionate anterior. Insa cand vorbim de pagube mai mari, acel accident nu mai este unul usor. Adica atunci cand sar airbagurile si impactul face ca lovitura sa fie una adanca. Mai exact, cand in urma impactului se ajunge la structura de rezistenta a masinii, la motor, transmisie sau tren de rulare. De exemplu, daca intr-un impact in care oamenii nu au avut de suferit, dar motorul a fost deplasat din suporti de la soc, spargandu-se baia de ulei, e clar ca acesta nu e un accident foarte usor. Sau cand lonjeroanele sunt strambate si indoite, la fel, vorbim de reparatii costisitoare, uneori imposibile. Mai pe scurt, un accident usor poate fi si unul cu dauna totala.

Unde au loc cele mai multe accidente usoare?

Asa cum e de asteptat, majoritatea accidentelor auto usoare au loc in oras, adica in medii urbane. Acolo unde viteza de deplasare este mica si aglomeratia este mare. Cand lumea nu acorda prioritate sau cand nu pastreaza distanta intre vehicule, acestea doua fiind principalele doua cazuri ale accidentelor. Evident, se mai pot intampla si la drum intins, dar cauzele vor ramane aceleasi: fie nu pastreaza distanta pe drum si cand franeaza cineva din fata sau e blocaj, ajung sa se loveasca in tandem, fie nu acorda prioritate la intrarea de pe un drum secundar.

In concluzie, daca cumva esti implicat intr-un asemenea accident usor, cam astea sunt piesele pentru care trebuie sa te pregatesti sa le cumperi. Oricum, chiar daca vestea unei cheltuieli nu e tocmai buna, trebuie sa privesti partea buna a paharului: mai bine sa dai banii pe o bara fata, decat pe spitalizare sau mai rau.