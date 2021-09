La ce piese auto trebuie sa ne uitam cand cumparam o masina second-hand?

Piesele auto la un autoturism pot spune multe secrete. Daca vrei cu adevarat sa te informezi asupra unei masini pe care vrei sa o cumperi, nu trebuie decat sa te documentezi putin sau sa apelezi la cineva care se pricepe. Si daca identifici cateva piese auto cu probleme, totul e clar, trebuie sa ocolesti acea masina si sa cauti alta care nu iti va face probleme pe viitor. Deci, la ce sa ne uitam?

Ce secrete spun rotile masinii?

Primul element la care trebuie sa ne uitam este anvelopa. Un sofer care a avut grija de masina lui inseamna ca mereu foloseste anvelope de calitate pentru a avea siguranta maxima. Daca vedem ca masina are anvelope uzate, vechi, cu crapaturi, cu galme, inseamna ca pe acel sofer nu il preocupa deloc starea tehnica a masinii si, cel mai probabil, vom gasi si alte probleme mai grave.

La fel si daca vrem sa cumparam o masina mai scumpa si vedem ca are anvelope de la o firma no-name, niste chinezarii care nu prezinta siguranta si incredere. Din pacate, este plin de automobile de lux la vanzare, dar incaltate cu cele mai ieftine anvelope. La fel, daca vedem asa ceva, trebuie sa ocolim acea masina.

Ce piese auto trebuie sa verificam sub capota?

Cand ridicam capota motorului putem sa gasim o gramada de surprize. Nu toate placute… Asa ca trebuie sa ne uitam in primul rand la urme de accidente, verificand prinderile farurilor, radiatorul, tragerul si lonjeroanele, daca au fost reparate si daca prezinta urme de rugina.

La fel de important este sa ne uitam pe motor dupa urme de scurgeri si de umezeala. Un motor ud, cu urme de ulei sau alte lichide, ne da de inteles ca nu prea este ingrijit si ca oricand poate ceda ceva. Trebuie sa cautam urme de ulei, lichid de frana in zona pompei de frana, de lichid de racire sau de carburant. Daca acel sofer nu a avut timp sa rezolve aceste probleme, probabil cauzate de garnituri sau semeringuri uzate, e clar ca nu l-a interesat starea masinii, deci nu trebuie sa cumparam de la el o masina.

La ce piese auto sa ne uitam la caroserie?

Caroseria spune si ea mai multe povesti din trecutul masinii. In primul rand, e bine sa cautam urme ale unor reparatii, in partea din fata, la praguri, la podeaua portbagajului si la aripi. Dar nu numai dupa reparatii, ci si dupa vopsea cu alta nuanta, semn ca acel element a fost inlocuit si revopsit, dar si dupa urme de rugina. Surprinzator, exista si masini mai noi de 10 ani care au multe urme de rugina, deoarece nu au fost intretinute corespunzator. Nu vrei sa cumperi un autoturism cu elemente ruginite, mai ales cand acestea sunt la sasiu si prezinta un pericol de rezistenta slaba a structurii.

Interiorul tradeaza cel mai bine trecutul unui automobil

Dupa ce ne uitam la motor, la exterior, trebuie sa ne uitam la interior. Aici ne dam seama in primul rand daca ceasul de kilometraj ne spune cifre reale sau masluite. De exemplu, daca o masina arata ca are doar 135.000 de kilometri, dar vedem pedalele tocite, pielea de la schimbator roasa, scaunul soferului rupt si uzat, e clar ca acea masina are mult mai multi kilometri in realitate.

La interiorul masinii trebuie sa ne mai uitam ca totul functioneaza, partea electrica, de la geamuri si stergatoare, pana la faruri, senzori si butoane ale sistemelor de siguranta. Ultimul lucru pe care ti-l doresti este sa ai probleme electrice care se rezolva foarte greu.

Ultimul pas este sa faci un test de drum

La acest test trebuie sa verifici cum functioneaza cutia de viteze, cum schimba daca e automata, cum se tureaza motorul si cum trage in sarcina, observand daca turbosuflanta este in stare buna sau nu, daca tremura motorul la pornire si la oprire, daca franeaza cum trebuie si daca existe situatii in care masina vrea sa traga stanga sau dreapta. In general, felul in care functioneaza o masina masina mers trebuie verificat de un specialist care isi da seama imediat de diverse probleme.

Partea buna este ca majoritatea pieselor auto cu probleme se schimba si se gasesc de cumparat noi sau de la dezmembrari auto. Nu vei gasi o masina second-hand in care sa nu bagi bani dupa achizitie, dar ideea este sa stii ce cheltuieli te asteapta. Daca vezi mai multe probleme la o masina vei stii sa negociezi mai bine, astfel incat sa ramai cu bani ca sa le rezolvi ulterior. Dar sunt situatii in care cumperi o masina cu probleme ascunse, fie ca te-ai grabit, fie ca nu te pricepi, dupa care vor urma multe cheltuieli si acea masina devine un sac fara fund. Asadar, ai grija la ce masina cumperi si verifica atent piesele auto care iti spun multe povesti!