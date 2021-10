Ce piese auto cumpara soferii romani in prag de iarna?

Nu e nicun secret ca autoturismul reprezinta un element important din viata noastra. Pentru unii este chiar mai important decat o locuinta. Dar asta nu inseamna ca majoritatea soferilor au grija cum trebuie de masini sau ca stiu ce sa faca pentru a le pastra in stare impecabila. De exemplu, cand se apropie anotimpul rece, masinile au nevoie de un regim special, de o ingrijire anume si de cateva piese auto pentru a trece cu succes de iarna care se anunta grea in acest sezon.

Care sunt principalele piese auto indispensabile?

De departe, cele mai cautate piese auto in prag de iarna sunt anvelopele de iarna . Nu ca soferii din tara noastra ar fi responsabili sau preocupati de siguranta, ci datorita faptului ca de cativa ani exista legi care ii penalizeaza drastic pe soferii nepregatiti. Adica daca nu ai anvelope de iarna pe un drum acoperit de zapada, gheata sau polei, risti o amenda usturatoare. Pe langa faptul ca riscul unui accident este urias. Asadar, soferul roman cauta in aceasta perioada anvelope de iarna, fie ele de buget redus, medii sau premium.

Iarna se cauta consumabilele

Alte piese auto care au cautare la inceperea iernii sunt cele care fac parte din categoria de consumabile. Mai precis, e vorba de lubrifianti de motor, transmisie, lichid de frana sau antigel, dar si filtrele de orice fel. Lichidul de racire, pe care noi il numim antigel , este verificat de soferi sau la service si in cazul in care si-a pierdut proprietatile de racire si incalzire, trebuie inlocuit. Chiar daca temperaturile pe timp de iarna in ultimii ani nu au scazut asa de mult, nu stii niciodata cand ajungi la munte unde, pe timp de noapte, risti sa te trezesti cu motorul blocat daca antigelul nu mai este bun.

Se cumpara si acumulatori auto?

Cu siguranta, la primele semne ale vremii reci, tot mai multe masini vor face figuri la pornire. Mai ales cele care au un acumulator vechi de peste 5 ani si care au nevoie de curent mult la pornire, cum ar fi masinile cu motoare diesel. Cum vine frigul, bateriile slabite si descarcate incep sa faca figuri. Daca acumulatorul auto este vechi si nu mai reuseste sa inmagazineze curent, atunci nu mai merge redresat si va fi inlocuit. In concluzie, in prag de iarna, bateria este una din cele mai cautate piese auto la noi din tara.

Piese auto la mare cautare: accesoriile pentru confort

Nu putini sunt soferii care vor sa isi creasca nivelul de confort in masina cand vine iarna. De exemplu, cei care nu au masina dotata cu incalzire in scaune, vor cauta niste huse cu incalzire. Nu sunt scumpe si fac treaba buna, mai ales daca ai tapiteria din piele rece cand afara sunt 0 grade. Se mai cauta solutiile speciale pentru parbriz, interior si exterior, care impiedica formarea condensului care ingheata si se transforma intr-o pelicula greu de dat jos cu racleta. Pe langa solutii chimice care te ajuta in lupta cu gheata, soferii mai cumpara si incalzitoare pentru acumulatori, stergatoare cu lamele incalzite, lanturi pentru zapada, perii pentru zapada si alte minuni de tot felul care sa te ajute sa treci mai usor peste sezonul alb.

Ce sunt si ce fac sistemele auxiliare de incalzire?

Fara indoiala ai auzit de niste piese auto cu nume ciudat, numite Webasto sau Siroccol. Acestea sunt branduri din domeniul auto care produc sisteme auxiliare de incalzire, iar numele a devenit practic un substantiv in limba romana, ca si cuvantul xerox. Adica soferii asa numesc aceste piese, chiar daca nu stiu ca, de fapt, sunt marcile inregistrate ale producatorului. Un sistem Webasto este un sistem care incalzeste mai rapid masina, motorul si interiorul habitaclului. Multe autoturisme vin dotate cu asemenea sisteme de fabrica, iar altele pot fi dotate ulterior. Nu e de mirare ca tot mai multi soferi se intereseaza de asa ceva si vor sa isi puna pe masina un asemenea sistem. Aceste sisteme functioneaza cu carburantul masinii si incalzesc lichidul de racire al motorului, inainte de pornirea motorului sau simultan cu aceasta. Practic, in loc sa ti se incalzeasca masina in 30 de minute de la pornire, daca ai un Webasto, se va incalzi in 10 minute. Sau, daca este un sistem destept cu programare, poti sa il faci sa porneasca la o ora prestabilita, astfel incat cand te urci in masina la 8 dimineata ca sa pleci la birou, masina sa fie calda si primitoare chiar daca afara sunt 0 grade.

In concluzie, la inceperea iernii, masinile noastre merita un tratament special. Nu atat pentru buna lor functionare, cat si pentru confortul si siguranta soferilor. Dar cert este ca automobilele sunt ca oamenii: cand vine frigul, au nevoie de putin mai multa atentie ca sa functioneze corespunzator.