Competiția Best Electric Car in Romania a desemnat cele 7 finaliste ale ediției 2022

Aflată la a doua ediție, competiția Best Electric Car in Romania a stabilit cele 7 modele finaliste ale ediției din acest an, în urma votului preliminar al juriului.

În 2022, organizatorii Best Electric Car anunță un eveniment de amploare, care se va desfășura pe parcursul a trei zile, între 27 – 29 aprilie, pe traseul București – Brașov – Sibiu și retur.

Competiția dezvoltă în acest an parteneriatul început anul trecut cu Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și va acorda, în premieră, premiul Best Electric City in Romania, pentru cel mai prietenos oraș cu mașinile electrice, din punct de vedere al infrastructurii de încărcare.

Partenerii principali ai evenimentului sunt Arval România și Vitesco Technologies.

Competiția Best Electric Car in Romania a debutat în 2021, ca răspuns natural la schimbările profunde din industria auto, axată acum pe migrarea rapidă către propulsia electrică. În condițiile în care sunt tot mai multe mașini electrice lansate în fiecare an, Best Electric Car își propune să premieze cele mai bune și relevante modele EV pentru piața din România, dar și să sublinieze responsabilitatea pe care o avem fiecare dintre noi pentru o lume mai curată.

“Într-o lume aflată în continuă schimbare, întreaga echipă Arval Romania se adaptează constant la nevoile clienților și la dinamica pieței auto pentru a maximiza impactul acțiunilor întreprinse. Parteneriatul cu Best Electric Car îmbrățișează aceste principii și se dorește a fi unul de lungă durată, având în vedere dezvoltarea segmentului vehiculelor electrificate din ultimii ani, totul combinat cu nevoia de mobilitate sustenabilă. Discutăm aici nu doar de un trend ci de o realitate la care trebuie să participăm cu totii, iar Arval va continua să sustină în mod activ această călătorie către un viitor mai bun.” a declarat Roxana Lupescu, General Manager, Arval Service Lease Romania.

‘’Best Electric Car promovează, înainte de orice, mobilitatea curată, iar aceasta coincide cu misiunea Vitesco Technologies. Ne alăturăm ca partener și ne bucuram că în acest an putem avea echipa Best Electric Car în vizită în locațiile noastre din Brașov și Sibiu. Electrificarea este o călătorie fascinantă, la care suntem mândri să contribuim.’’

Cristian Mihaly – Country Head Vitesco Technologies Romania

Ediția de anul trecut a marcat o premieră în România, iar anul acesta formatul a fost regândit, pentru a include, pe lângă premierea celor mai noi modele electrice disponibile în România, și aspecte conexe, legate de infrastructura de încărcare și tehnologiile dezvoltate de marile companii chiar în țara noastră.

După stabilirea modelelor eligibile, 16 în acest an, juriul a ales cele șapte modele finaliste, care își vor disputa marele premiul Best Electric Car in Romania 2022. Acestea sunt:

Audi Q4 e-tron/Q4 Sportback e-tron, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6, EQS de la Mercedes-EQ, Renault Megane E-Tech Electric,Tesla Model Y

Toate vor fi testate de juriul format exclusiv din 14 profesioniști în jurnalismul auto, care acoperă toate titlurile relevante din domeniu, în toate formele de comunicare (TV, print, online, social media), pe parcursul a trei zile, timp în care vor testa nu doar mașinile, ci și capacitățile lor de a folosi cât mai eficient infrastructura de încărcare din mai multe orașe. Traseul de test din acest an acoperă o distanță mult mai mare decât anul trecut, pe ruta București – Brașov – Sibiu și retur

Încă de la prima ediție, Best Electric Car in Romania a fost susținut de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, din fața sediului căruia debutează testele, dar anul acesta parteneriatul a fost aprofundat. Astfel, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor va premia, în București, cel mai bun oraș la nivelul infrastructurii de încărcare a mașinilor electrice. Reprezentanții acestui oraș vor primi, chiar de la Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, domnul Tánczos Barna, premiul Best Electric City in Romania 2022.

“Best Electric Car este o competiție în care sunt analizate toate mașinile electrice care sunt astăzi pe piața din România și toate opțiunile, practic, care pot fi alese de cei care vor să beneficieze de sprijinul din Rabla Plus.

Prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus, finanțate de Administrația Fondului de Mediu, ministerul își dorește ca parcul auto să fie reînnoit, își dorește ca mobilitatea să fie în linie cu tendințele europene și mondiale. Pentru că ne dorim ca viitorul pe care îl pregătim pentru copiii noștri să fie unul mai curat, orașele noastre să fie mai puțin poluate, sustinem oferirea unui premiu pentru administrațiile locale care se implică și investesc în infrastructura atât de necesară pentru dezvoltarea mobilității electrice în România.”

Barna Tánczos – Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor La fel ca la prima ediție, pe lângă marele premiu – Best Electric Car in Romania – publicul își poate vota modelul favorit, la acest link: https://bestelectriccar.ro/votul-cititorilor-2022/ , în cadrul Premiului de Popularitate.

