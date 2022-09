Renault Captur E-TECH PHEV RS LINE

Dupa testele complete cu Captur in doua variante de motorizare, PHEV si 1.3l TCe, am zis sa completam si cu o varianta RS Line, tot PHEV, masina a stat de data asta mai mult la noi, suficient ca sa ii vedem inca o data si bunele dar si relele…

Multa lume intreaba de ce PHEV, e doar greutate in plus, de obicei dublata de ineficienta per total, dar nu e asa, practic un model PHEV, indiferent daca e Captur sau altul, devine un model de nisa, un model dedicat unui anume stil de viata, evident legat de o anumita stare de fapt.

Cand acasa sau la serviciu ai posibilitatea de a incarca masina, peste noapte sau cateva ore cat stai la lucru, brusc un PHEV devine un model extrem de interesant, pentru ca poate fi o electrica de conjunctura deosebit de eficace in cei 50-70 km pe care iti poti parcurge electric (functie de model).

In cazul nostru, fiind echipati acasa cu statie de incarcare si retea de panouri fotovoltaice, acest Captur s-a transformat, evident, intr-un mod foarte interesant de a capta in bateria masinii energia gratuita de la soare si a o consuma fara rezerve mergand aproape exclusiv electric aproape doua saptamani. In acelasi timp, oriunde ai fi si orice ai face, nu ai “range anxiety”, grija pentru autonomie dispare, poti alimenta cu benzina oriunde doresti si oricand.

Totusi, dezavantajul unui PHEV se simte si la Captur, masina e relativ grea si portbagajul e cel mai mic din gama, prea mic pentru mine, in orice caz, dar nu pot sa contest totusi faptul ca timpul petrecut cu masina a fost de cea mai buna calitate…