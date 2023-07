S-A NĂSCUT PIRELLI P ZERO TROFEO RS: CEA MAI SPORTIVĂ ANVELOPĂ DIN GAMA DE MAȘINI DE ȘOSEA

CONCEPUT CA ECHIPAMENT ORIGINAL PENTRU SUPERMAȘINI, PENTRU A OFERI PERFORMANȚĂ PE CIRCUIT ALĂTURI DE SIGURANȚĂ PE ȘOSEA

Pirelli prezintă P Zero Trofeo RS: cea mai recentă versiune a anvelopei semi-slick concepută pentru producătorii auto care urmăresc să evidențieze performanța celor mai sportive modele ale lor. Un exemplu este Pagani Automobili, care a fost primul care a solicitat o versiune specifică a noii anvelope pentru Utopia, ultima lor supermașină.

Noua anvelopă s-a născut ca o evoluție tehnică a P Zero Trofeo R și se distinge și prin poziția sa pe piață. P Zero Trofeo R a fost inițial conceput ca o anvelopă aftermarket pentru a îmbunătăți performanțele pe circuit, în timp ce P Zero Trofeo RS este destinat în primul rând ca echipament original, oferind producătorilor șansa de a furniza mașini deja pregătite pentru o experiență sportivă la volan încă de la început.

Această nouă generație de pneuri semislick Pirelli, oferă performanțe și mai ridicate pe uscat, precum și o consistență suplimentară. Atunci când anvelopa este utilizată intens, performanța se menține mai mult timp pentru a permite o viteză și o siguranță sporite în cadrul mai multor sesiuni de circuit diferite: un rezultat obținut datorită experienței vaste a Pirelli în categoriile de top ale motorsportului. Materialele utilizate, în special în compoziția modelului benzii de rulare, valorifică pe deplin această expertiză, adaptând-o atât pentru utilizarea șosea, cât și pentru utilizarea pe circuitul pentru amatori. Deoarece această anvelopă este echipament original pentru hypercaruri și super-mașini omologate pentru drumuri publice, inginerii Pirelli s-au concentrat și pe siguranța în condiții de asfalt umed.

O ANVELOPĂ CU TEHNOLOGII LA CERERE

Departamentul de cercetare și dezvoltare al Pirelli a reușit să aplice o serie de tehnologii inovatoare pentru P Zero Trofeo RS, dezvoltate și datorită implicării companiei în motorsportul de top. Acestea sunt disponibile dintr-un portofoliu la cerere, pentru a atinge obiectivele definite de producători pentru fiecare model în parte. Printre exemple se numără Multi-compound Tread: o tehnologie care permite personalizarea anvelopelor pentru a completa caracteristicile individuale ale fiecărui automobil, prin potrivirea acestora cu diferite compoziții ale benzii de rulare din catalogul Prestige al Pirelli. Pentru Pagani Utopia, au fost solicitate anvelope P Zero Trofeo RS capabile să ridice performanțele în conducerea sportivă extremă în comparație cu P Zero Corsa, fără a compromite echilibrul mașinii sau senzația trăită de șofer. Această misiune a fost îndeplinită în special datorită compozițiilor selectate. Pentru pneurile spate, în special, au fost alese cele mai axate pe performanță, pentru a oferi viteză și siguranță pe circuit, precum și ușurință și predictibilitate pe șosea.

O altă inovație pe care inginerii Pirelli au avut-o la dispoziție a fost Dezvoltarea Geometriei Virtuale, care le-a permis să evalueze un număr foarte mare de profile și amprente diferite prin modelare virtuală, pentru a defini cu precizie maximă reacția pneurilor la intervențiile pilotului.

Acest proces de dezvoltare virtuală a fost utilizat pe scară largă pentru Pagani Utopia, înainte ca primele prototipuri fizice să fie rulate pe circuit. S-a lucrat mult la suprafața de contact, în special, pentru a oferi cea mai bună aderență și control.

Noul Pirelli P Zero Trofeo RS este deja disponibil pentru mașinile care îl folosesc ca echipament original, iar în viitor va fi disponibilă o gamă largă de anvelope aftermarket. P Zero Trofeo R va rămâne disponibil într-o selecție specifică de dimensiuni.

Mai multe detalii în acest video Pagani – Pirelli: PZero Trofeo RS Tyres for Utopia – YouTube.