Nissan Ariya 2WD Evolve

Da, nu am cum sa nu constat, inca de la primul contact cu Ariya, ca de la debutul Leaf, ca vehicul pionier electric al Nissan, si pana azi, Nissan nu a profitat de experienta avuta in domeniu, pentru a se pozitiona cumva mult mai sus in oferta mondiala de VE. Din fericire insa, pentru o anumita categorie de public, acest nou model Nissan chiar este o optiune interesanta.

Nu e cel mai dinamic, nici cel mai economic, nu are nici cea mai mare autonomie, dar poate ca tocmai aici e secretul Ariya. Are o dinamica suficienta, o baterie mare si un consum rezonabil tinand cont de greutatea masinii, in plus, calitatea si subtilitatile interiorului nu au cum sa nu placa. In plus, confortul la rulare se dovedeste suprinzator, chiar si cu jantele mari, specifice segmentului electric, iar antifonarea atenta te surprinde la drumurile lungi cu viteze mai mari.

Normal, limitari inca exista, si nu e o masina pentru oricine, nici prin prisma portbagajului si nici a pretului, dar pentru un fan al marcii nu poate fi decat o cireasa pe tortul electrificarii si o tranzitie absolut fireasca de la un Qashqai sau X-Trail la un vehicul electric deosebit.

De vazut cu atentie filmele, dupa parerea mea ascunde mai multe calitati decat ar parea la prima vedere…