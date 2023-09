Jeep Avenger 54 kWh 156 CP SUMMIT

Am luat contact cu noile tehnologii ale grupului Stellantis, mai exact cu o masina care mi-a placut si in fotografii si in realitate, Jeep Avenger. Da, nu e un model ieftin in varianta electrica, pe care v-o prezentam in filmari, dar nici concurenta nu sta mai bine la capitolul asta.

In schimb, avem un motor electric cu o poveste interesanta si o noua baterie, produsa chiar de grup, iar fata de grupul motopropulsor “achizitionat” de la Vitesco, care nu era rau, imbunatatirile de performanta si consum sunt sesizabile.

Jucaria arata bine si chiar daca fanii marcii sunt probabil dezamagiti, avand garda la sol si unghiuri de atac si degajare decente, chiar poate aborda cu usurinta un teren accidentat moderat, zvonuri ca vom avea si o varianta 4×4 exista (chiar si un concept), dar probabil nu va fi 4×4 electric, ci un hibrid.

Prin dimensiuni si look poate atrage si clientela feminina, ce m-a impresionat cel mai mult e ca s-a dovedit o masina foarte fina la condus, suficient de dinamica si economica. S-a incarcat corespunzator, fara probleme, sistemul infotainment e ok pentru clasa masinii si experienta de condus a fost foarte buna.

De vazut, daca sunteti in cautare de o electrica in acest segment.