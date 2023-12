Nu subestimati femeile de la Eldrive Romania

Am dat o fuga sa vad doua Hub-uri Eldrive Romania, Parcarea Unirii și AFI Cotroceni, cu scopul nedisimulat de a filma acolo Tesla mea, când ii vine rândul, curând adica…

Se pare ca fiind mai mult om de exterior, o sa fie mai bine la AFI. Cu puțin noroc…

Legat de Eldrive si de faptul ca vedeti postari ale mele cu Eldrive, avem un parteneriat frumos, zic eu, si apreciez maxim doua chestii la ei. Prima e faptul ca misca ceva in directia asta, si a doua, tin cont de experienta noastra si de sugestii, indiferent daca sunt pozitive sau negative la momentul respectiv.

Eldrive Romania dezvolta statii intr-un ritm extraordinar, ma bucur ca pot sa ajut macar prin popularizarea acestor statii si prin feedback-ul direct si nu intotdeauna pozitiv pe care il dau. Cum se pot rezolva cat mai rapid si mai bine probleme, altfel decat vazand care sunt problemele si discutandu-le?

Eu am incercat sa incarc de mai multe ori la ei, si in anumite situatii nu am reusit sau am reusit dupa mai multe incercari nereusite. Am semnalat aceste chestii prompt, am primit raspuns si mai prompt, am invatat impreuna ce e ok si ce nu, unde s-a putut corecta s-a corectat, la final experienta tuturor la statie va fi mai rapida, mai placuta, mai directa.

Problemele apar din multiple motive, pot tine de vehicul, de statie, de moment, de software, de neatentie, poate de o incompleta semnalizare a operatiunilor si a ordinii lor, de identificarea corecta a portului de la care incarci, in conditiile in care Hub-urile au multiple porturi, de diverse puteri.

Doamnele de la Eldrive m-au ajutat neconditionat, si cand spun doamnele, vreau sa va spun o poveste uluitoare. 80 la suta din angajatii Eldrive sunt femei, de la top management pana la sefa de la departamentul tehnic, cu care azi am conversat telefonic, eu fiind in direct la statie. Cand mi s-a spus ca trebuie sa iau legatura cu seful de la tehnic, 150% eram convins ca e un barbat… Fie si numai pentru asta, au toata admiratia mea…

Nu stiu daca toata lumea stie, dar Eldrive permite si posibilitatea de a incarca fara sa folosesti aplicatia sau cardul RFID, ci doar vii, bagi mufa in portul masinii si incarci. Ai terminat, scoti mufa, pleci. Adica, asa cum imi place mie sa spun, cum ar trebui sa fie la toate statiile, indiferent de brand. Autocharge se numeste si nu toate marcile sau modelele permit acest lucru – tine de tipul de protocol de securitate folosit si alte aspecte, tip de incarcare, EV sau PHEV, etc).

Si azi mi-am activat si eu, la Model Y, chestia asta, si am verificat live cum functioneaza. Desigur, fiind legata de masina (si masina de card), merge doar la Tesla, in cazul meu (sau la alte masini, nu la toate), la cele de drive-test o sa folosesc in continuare cardul Eldrive…

Ce vreau sa subliniez, nu subestimati femeile…