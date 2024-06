Tesla Model Y AWD Long Range – update-uri majore: 2024.8 si 2024.14.8

N-as vrea sa intram intr-o sarabanda a prezentarii fiecarui update software pentru Tesla, pentru ca sunt numeroase si adreseaza numeroase aspecte si probleme, insa nu pot sa trec cu vederea doua update-uri majore de care am beneficiat recent pe masina proprie (model Y AWD Long Range 2023), respectiv 2024.8 si 2024.14.8, iar la ora la care scriu, deja masina mai are un update, de data asta minor.

E de notat insa faptul ca 2024.8 aduce pe o serie de modele activarea Adaptive High Beams, adica faza lunga automata se trasforma in adaptiva, in anumite situatii de trafic ramanand faza lunga activa dar fasciculele de lumina sunt modulate in functie de situatie. Se anunta si un alt update, care va permite si urmarirea virajelor, dar nu l-am primit inca. 2024.8 are si alte multe modificari minore, cum ar fi Speed Cameras on Your Route sau Danger Zones on Your Route, One-Time Charge Limit si altele.

2024.14.8 vine destul de rapid dupa 2024.8 si aduce o schimbare vizuala majora, Visual Updates, practic interfata se schimba aproape ca si cum ai avea un sistem de operare nou, mult mai interactiv si interesant. In plus, Preview of Sentry Mode Recordings, Trip Progress Bar, Spotify Queue and Playback Speed, Better Route Available, Wiper Controls, Speed Camera Chime, Average Speed Zones, Hands-Free Trunk (nu functioneaza pe Y) si altele, o parte din ele le prezint in filmarea de mai jos.