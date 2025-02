Tesla Model Y facelift Juniper, primele imagini si date

In timp ce noi dormeam linistiti, noua “nava spatiala” de la Tesla s-a lansat in Australia si China, urmand, evident, sa apara si in Europa. Da, cel mai vandut model electric din lume si doi ani la rand cea mai vanduta masina din lume, Tesla model Y, primeste un binemeritat si ultra asteptat facelift. Cei care cantau in intuneric, fericiti ca Tesla nu mai vinde, de asta nu mai vindea, ca toti cei care vor sa cumpere o electrica, asteptau sa vada modelul asta…

Iata-l, mai silentios, mai elegant, mai aerodinamic, mai tehnologizat, cu camera frontala si probabil cu multe din problemele actualului Y rezolvate… Recunosc, plang in pumni ca nu am asteptat, partea buna e ca nu cred ca voi rezista oricum, voi trece de la Y-ul meu la asta, daca diferenta de bani nu e foarte mare. Ramane de vazut.



In esenta, o parte din modificarile noului Y sunt previzibile, interior preluat de la Highland in mare (miscare surpriza, se ofera o maneta de semnalizare – dar pentru schimbarea modurilor PRND s-a pastrat sistemul de la 3 Highland, comenzi pe ecran), dar si cu chestii in plus, avem camera video in fata (cu sistem de curatare), de la Cybertruck a migrat si banda luminoasa dintre faruri, banda de LED in spate, in premiera mondiala zic ei (iluminare indirecta, adica zona care se vede luminata nu e o banda LED, ci proiectia benzii LED pe caroserie), foarte important o caroserie diferita de actualul Y, in anumite zone unde erau 70 de componente diferite s-au operat modificari care transforma zona intr-o singura piesa (rigiditate superioara).

Evident, optimizari aerodinamice sunt peste tot, mult mai silentioasa, functii noi (deschidere hayon la apropiere, spatarele banchetei rabatabile la buton si pe ridicare, suspensie modificata, cu accent pe sportivitate dar si confort. Siguranta, ca si pana acum, probabil ramane cea mai sigura masina din lume in segmentul ei…

551 km autonomie si 0-100 km/h in 4,3 secunde pentru AWD LR, 466 km si 0-100 km/h in 5,9 secunde pentru RWD SR, in varianta Launch Series, garda la sol 16,7 cm, garantie 4 ani sau 80 000 km si 8 ani sau 192 000 km pentru baterie si motoare. Incarcare DC, 250 kW. Livrarile vor incepe in mai 2025 pentru piata australiana si China.

Pretul la noi ramane de vazut, ideea e simpla, cel mai bun a devenit si mai bun, pregatiti-va pentru impact, piata va fi data peste cap rapid…