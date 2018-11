Kia Niro 1.6l GDi DCT6 HEV Comfort

Kia Niro s-a ascuns de noi vreo 2 ani, de mai multe ori am vrut sa o luam la test si n-am reusit, nu s-au aliniat planetele pentru asta. Pana acum. Intre timp, coreenii nu au stat degeaba, si inclusiv in Romania a aparut si versiunea PHEV (plug-in hybrid), urmand ca in curand sa avem si versiunea electrica si fantastica a Niro (autonomie 485 km!!!).

Pana cand vom pune mana si pe un PHEV, iata cum se comporta primul model din seria celor 3 disponibile pe platforma Niro, modelul HEV, adica hibrid. Trenul de rulare si grupul motopropulsor sunt comune cu Hyundai Ioniq, diferentele intre cele doua modele fiind insa radicale, NIRO e un crossover, pozitie de condus inalta, cu garda la sol mai mare si foarte spatios in interior, in timp ce Ioniq, aerodinamic si cu portbagaj urias.

Paradoxul masinilor hibrid e faptul ca sfideaza logica in materie de consum, fiind mai economice in oras, decat in situatii extraurbane, inclusiv in regim de autostrada. Acest lucru e confirmat si de Niro, sistemul de recuperare al energiei la franare si folosirea optima a modului electric de rulare (controlata numai automat de computerul masinii) permit consumuri incredibile in oras, in conditii optime poti ramane in zona de 4.6-5l la suta de km.

Problema cu Niro e una singura, si vine din concurenta propriilor variante alternative, PHEV si EV, care probabil vor canibaliza din vanzarile unei masini mult subapreciate fata de ce ofera in realitate.