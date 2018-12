Ford Focus 1.5l TDCi EcoBlue AT8 ST Line Business

Cei de la Ford spun ca noul model Focus e construit de la zero. Asa sa fie oare? L-am incercat, mi-a placut, e perfectibil, dar un lucru e sigur, in materie de tehnologie si dinamica, ramane etalonul momentului in segmentul compact.

Modelul de test e posibil sa fie o preserie demonstrativa, intrucat nu se poate configura un model exact la fel in Romania, insa a fost bine ca am putut prezenta macar o parte din noile tehnologii cu care vine Focus.

Marele castig al noului Focus? Spatiul, atat spatiul pentru pasagerii din spate, cat si portbagajul au crescut, acum masina nemaifiind criticabila pentru acest aspect, in plus calitatea materialelor si a asamblarii interiorului e de asemenea mai buna, ramanand insa diverse zone in care un plastic poate prea banal inca s-a perpetuat.

Motorul diesel nu are nevoie AdBlue, deci e clar foarte economic, respectand normele de poluare in vigoare fara sa fie necesar un sistem SCR.

In cazul de fata era cuplat cu o cutie de viteze automata, cu 8 trepte, cutie cu convertizor de cuplu, deci cel putin teoretic fina si fiabila. M-a surprins si prin functionarea impecabila, dar si prin faptul ca permite consumuri mici de carburant.

Si mai impresionant, desi ma asteptam ca preturile sa fie foarte mari, se pare ca avand ofertele speciale Ford, acest Focus poate fi achizitionat la un pret mai bun decat pare la prima vedere…