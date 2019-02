Volkswagen Multivan 6.1

Bulli. Este simbolul autovehiculelor comerciale. Transporter, Caravelle, Multivan și California, toate sunt best-seller. Timp de 6 generații – de la T1 la T6 – Volkswagen Autovehicule Comerciale a vândut aproape 12 milioane de unități în toată lumea. Acum întreaga gamă beneficiază de un update important: T6.1. Cea mai nouă versiune a acestui model legendar. Digitalizat și conectat. Ce aduce nou? O varietate de sisteme de asistență, instrumente digitale în premieră și cea mai nouă generație de sisteme infotainment Volkswagen cu card SIM integrat, ce permite accesul online permanent. De asemenea, designul părții din față, panoul de bord și specificații extinse ale echipamentelor standard. Puterea de propulsie este livrată de cele mai noi motoare TDI (între 90 și 199 CP). Bulli este echipat cu noua versiune de grup motopropulsor, cu o acționare complet electrică (în funcție de bateria aleasă, autonomia este de peste 400 Km). Noul T6.11 va fi lansat începând cu toamna lui 2019.

Acum asistența la vânt lateral este inclusă în T6.1 ca standard

„Servodirecția hidraulică de la T6 a fost înlocuită la T6.1 cu un sistem electromecanic, care permite intervenția activă în comanda direcției. Acesta schimbă totul, deoarece deschide calea pentru noi sisteme de asistență”, spune Alexander Hitzinger, membru al consiliului și responsabil cu dezvoltarea tehnică. Hitzinger continuă: „La T6.1, am dorit să stabilim noi standarde în siguranța și confortul autovehiculului. Extrem de importantă pentru noi a fost stabilitatea în timpul condusului. Aici am făcut progrese semnificative.” Noile sisteme de asistență includ asistența la vânt lateral – un sistem standard în toate modelele T6.1. În cazul rafalelor puternice, Bulli este stabilizat automat la vânt lateral.

Alte noi sisteme de asistență

Sistemul de menținere a benzii, Lane Assist. Acesta detectează cu o cameră marcajele ce delimitează benzile de circulație și menține automat autovehiculul T6.1 pe banda sa. De acum, Park Assist va simplifica parcarea și ieșirea din locurile de parcare. Când este activat, sistemul ghidează automat intrarea și ieșirea din parcare; șoferul nu trebuie decât să acționeze pedalele de accelerație și de frână. Pentru ca totul să meargă bine la manevrarea manuală, sistemul de protecție laterală de la Crafter a fost adaptat pentru utilizarea la T6.1. Acesta folosește un sistem de senzori ultrasonici distribuiți în jurul autovehiculului, pentru a reduce riscul unei avarii prin coliziune. În același timp, Rear Traffic Alert protejează împotriva accidentelor în timpul mersului cu spatele; sistemul avertizează șoferul dacă un autovehicul se apropie în spatele mașinii, la un unghi de 90 de grade. Dacă șoferul nu reacționează, sistemul intervine activ prin frânare.

Trailer Assist simplifică manevrarea cu remorcă

În funcție de motor, masa maximă a remorcii poate ajunge la 2500 kg. Acum, Trailer Assist, identic cu cel de la Crafter, face mai ușoară manevrarea cu o remorcă. Preia toate deciziile complicate pe care șoferul trebuie să le ia la deplasarea în marșarier cu o remorcă atașată. Șoferul pur și simplu setează unghiul de marșarier pentru remorcă, utilizând butonul rotativ pentru reglarea oglinzii retrovizoare exterioare – care devine joystick – și ecranul din cockpit. Astfel T6.1 preia conducerea. Trailer Assist reprezintă o fuziune între Park Assist, servodirecția electromecanică și camera pentru marșarier Rear View (care detectează unghiul de articulare al barei de tractare a remorcii). Gama noilor sisteme este suplimentată de afișarea semnelor de circulație prin camera frontală.

Funcții interioare digitale, panou de bord nou

Panoul de bord de la T6.1 a fost reconceput. Albert Kirzinger, șeful departamentului de design, Volkswagen Autovehicule Comerciale: „Am adaptat sistematic condițiile de la locul de muncă al șoferului la lumea digitală din autovehicul.” Echipa condusă de Kirzinger a implementat condițiile necesare pentru a integra Digital Cockpit (instrumente complet digitizate) și a treia generație de infotainment (MIB3) în T6.1. Fuziunea dintre Digital Cockpit și MIB3 creează un nou peisaj digital, cu afișaje și butoane aliniate pe o singură axă vizuală.

Digital Cockpit are un ecran de 10,25 inch

Ecranul de 10,25 inch al cockpitului digital din T6.1 stabilește noi standarde. Este inclus ca echipare standard în Multivan Highline. Grafica cu contrast ridicat a ecranului a fost concepută pentru o claritate cât mai ridicată. Șoferul poate alege între diferite configurații de ecran. Comutarea între acestea se face prin apăsarea butonului View de pe volanul multifuncțional. Configurația 1: în instrumentele rotunde sunt afișate interactiv un turometru și un vitezometru. În centrul ecranului este afișat un nivel de selectare individuală a conținutului – cum ar fi agenda telefonică sau smartphone-ul. Cu un sistem infotainment de top, harta de navigație poate fi de asemenea deschisă în centru, între cele două cadrane de instrumente. Configurația 2: aici este disponibilă imaginea digitală fără cadrane, dar care oferă câmpuri informative. Integrat central, aici este disponibil și un ecran selectabil de utilizator – de ex. librăria media. Instrumentele analogice convenționale au fost de asemenea regândite; au un ecran multifuncțional amplasat în centru.

MIB3 cu ecrane de până la 9,2 inch

Alte elemente deosebite în T6.1 sunt noile sisteme de navigație ale MIB3: Discover Media (8,0 inch) și Discover Pro (9,2 inch). Configurațiile grafice ale acestor sisteme cu ecrane tactile au un nou design. Funcțiile pot fi configurate individual, precum aplicațiile pe un smartphone, de pe un ecran de pornire care poate fi personalizat. Ecranul Discover Pro este acoperit complet de o suprafață vitrată. Programul infotainment este completat de sistemele MIB2: Composition Audio (cu afișaj în linie, standard de la modelul de bază) și Composition Colour (ecran tactil de 6,5 inch, standard de la Caravelle Highline, Multivan Comfortline și California Coast).

Sisteme Infotainment cu card SIM integrat

Cel mai important element de echipament dintre toate sistemele infotainment este cardul SIM integrat (eSIM). Este inclus ca standard de la Composition Colour, fiind disponibil ca opțiune pentru Composition Audio. eSIM permite accesul la o nouă gamă de servicii și funcții online. Un exemplu este funcția eCall. În cazul unui accident, sistemul transmite automat poziția autovehiculului către un centru de apel de urgență și stabilește o conexiune vocală. Dacă din mașină nu se primește niciun răspuns, sunt informate serviciile de urgență. În plus, eSIM reprezintă interfața cu „Volkswagen We” – o nouă lume de servicii online. Ecranele de 8,0 inch și 9,2 inch ale MIB3 oferă de asemenea funcții precum radio prin internet și servicii de streaming.

Comanda într-un limbaj natural simplifică operarea

Prin eSIM, comanda de la utilizator este și mai intuitivă. Pentru că noile sisteme infotainment de 8 inch și 9,2 inch din T6.1 reacționează la comenzi într-un limbaj natural. Comanda vocală este comparată cu o bază de date online și tradusă imediat în comenzi digitale. Ca și la celelalte dispozitive inteligente, tot ce trebuie pentru ca T6.1 să vă asculte este doar o scurtă comandă. De exemplu „Hei Bulli”! Apoi conversația poate să continue în modul următor: „Doresc să ajung la…..” Și sistemul de navigație sugerează imediat adresa exactă ca destinație nouă.

Apple CarPlay™ operează acum și wireless

O altă interfață importantă este posibilă prin MIB3: AppConnect. Utilizând această interfață, aplicațiile pentru smartphone precum Google Maps, Media Library sau Spotify pot fi operate de pe ecranul sistemului infotainment. Până acum, era nevoie de o conexiune prin cablu între smartphone și autovehicul. Pentru utilizatorii de iPhone, acest cablu este acum „istorie”, în combinație cu sistemele de 8,0 inch și 9,2 inch. După cuplarea unui iPhone, acesta va fi automat conectat la sistemul infotainment prin Bluetooth și Apple CarPlay™ wireless. Smartphone-urile compatibile ale tuturor mărcilor pot fi de asemenea încărcate wireless – printr-un port de încărcare inductivă din noul panou de bord.

Noile soluții detaliate fac ca activitatea zilnică să fie perfectă

Volkswagen Autovehicule Comerciale a dezvoltat elemente complet noi, adaptate special pentru acest autovehicul. Acestea includ o priză electrică de 230 V la scaunul șoferului și un compartiment în bancheta dublă ce se poate încuia, pe partea pasagerului. În plus, a fost concepută total în premieră o opțiune de încărcare pentru obiectele foarte lungi; acestea pot fi acum împinse sub bancheta dublă de pe partea pasagerului (funcție de încărcare sub scaun). Astfel, lungimea compartimentului cargo crește de la 2.450 mm la 2.800 mm sau de la 2.900 mm la 3.300 mm (ampatament extins). Transporter este echipat ca standard cu o incintă separată în compartimentul cargo (pentru autovehicule cu perete despărțitor). Astfel compartimentul cargo este închis și separat de cabină. Opțiunea 1: este închis numai compartimentul cargo („Mod livrare poștală”) Opțiune 2: este închisă numai cabina („Mod atelier service”). O altă opțiune care va fi lansată este „Pachetul curier”, în care piesele autovehiculului supuse unor solicitări ridicate, cum ar fi alternatorul, bateria și transmisia au o construcție și mai robustă.

Echipamente suplimentare la Transporter 6.1

Specificațiile echipamentelor standard au suferit un upgrade semnificativ la Transporter 6.1. Heinz-Jürgen Löw, membru al consiliului și responsabil pentru vânzări și marketing, comentează: „Am completat specificațiile Transporter pentru echiparea standard cu geamuri electrice, închidere centralizată, oglinzi exterioare încălzite și reglabile electric, noi faruri H7, lumini interioare cu leduri mai eficiente energetic și un sistem radio cu o unitate Bluetooth hands-free.”

Echipamente suplimentare la Multivan 6.1

Volkswagen Autovehicule Comerciale a extins apreciabil și echiparea standard la Multivan 6.1. Față de modelul anterior, Multivan 6.1 Trendline de exemplu, este echipat cu noul panou de bord cu upgradat, sistemul audio Composition Colour cu ecran tactil de 6,5 inch, activarea electrică a protecție pentru copii la uși, noile faruri H7 și noul volan multifuncțional îmbrăcat în piele. Multivan 6.1 Comfortline este echipat cu ecran multifuncțional Premium, capitonaj decorativ pe panoul de bord și panourile ușilor, pachet Light & Vision și porturi USB suplimentare în compartimentul pentru pasageri. Echiparea suplimentară a Multivan 6.1 Highline include noile faruri LED, noul bloc optic spate LED, Park Assist (inclusiv Park Pilot față și spate și funcția frânare la manevrare), sistemul de navigație de 8 inch Discover Media și Digital Cockpit. Noile echipamente standard pentru Caravelle și California vor fi anunțate ulterior.

Nou design pentru partea frontală

Kirzinger: „T6.1 are o prezență și mai impunătoare pe șosea. Acum avem o admisie de aer foarte mare – ceea ce tehnic este și foarte necesar, cu motoarele de astăzi. În același timp, am putut să accentuăm lățimea autovehiculului și să-i dăm un aspect și mai îndrăzneț.” Bara orizontală formată între designul mai compact al farurilor și partea de sus a grilei radiatorului este mai îngustă decât la modelul anterior. „În această zonă, am conceput o nouă bară cromată dublă care se extinde pe toată lățimea și în faruri ca benzi cu leduri pentru luminile de zi. Mașina are o carismă foarte specială și poate fi recunoscută ca T6.1 de la mare distanță.” Partea din față poate fi personalizată cu și mai multe detalii cromate, în funcție de model și de echipare. Gamele de culori și jante au fost de asemenea recombinate.

Puterea gamei de motoare Euro-6d-TEMP, între 90 și 199 CP

Programul motoarelor a fost de asemenea reconfigurat. La lansarea pe piață, T6.1 cu tracțiune față va fi echipat cu motoarele de 2,0 l turbodiesel de mare eficiență (2.0 TDI). Toate sunt conform standardului de emisii Euro-6d-TEMP-EVAP. Noul motor de bază livrează o putere de 66 kW/90 CP, mai ridicată decât înainte (putere anterioară era 62 kW/84 CP). La nivelul de putere următor, motorul 2.0 TDI dezvoltă acum 81 kW/110 CP; el înlocuiește motoarele anterioare de 75 kW/102 CP și 84 kW/114 CP. Motoarele 2.0 TDI preluate de la modele anterioare sunt cele de 110 kW/150 CP și 2.0 TDI Biturbo de 146 kW/199 CP. Ca echipare opțională, motorul TDI de 150 CP poate fi comandat cu cutie de viteze cu ambreiaj dublu (DSG) și tracțiune integrală 4MOTION (manuală sau DSG). Versiunea de top de 199 CP este echipată standard cu DSG (opțional cu 4MOTION).

T6.1 va fi oferit chiar și ca autovehicul cu zero emisii, pe baza unui parteneriat cu ABT. Cu o putere de 82 kW/112 CP și o baterie cu capacitatea de 38,8 kWh sau 77,6 kWh, sunt posibile autonomii de peste 400 km (NEDC) – autovehiculul fiind astfel ideal pentru utilizare comercială în lumea urbană.

1) Acest autovehicul nu a fost încă pus în vânzare