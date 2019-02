Nissan Qashqai 1.3l DIG-T DCT 4×2 TEKNA Bose

O alta masina care s-a ascuns de noi cam mult timp, dupa ce deja primul facelift s-a invechit, noroc cu al doilea, ca am prins si noul motor, de sorginte franco-germano-japonezo-pontic, 1.3l turbo, aici cu denumirea proprietara, DIG-T.

Sigur, multa lume se va uita la aceste filme, asteptand sa vada si Kadjar si evident Duster cu 1.3l TCe, insa asa a iesit la loterie, sa fie Qashqai primul model pe care il conducem cu acest motor.

Ca sa nu fie doar motorul o premiera, Qashqai mai vine cu ceva nou, cu o cutie de viteze de tip dublu ambreiaj, o evolutie de EDC7, cu soft propriu Nissan. Daca lasam la o parte modelul supersport Nissan GT-R, Qashqai ar fi primul model de volum al marcii japoneze care primeste o cutie de viteze cu dublu ambreiaj…

Daca nu stiati, si in 2018 cel mai vandut SUV din Europa a fost Nissan Qashqai, in plus luand si locul 5 in clasamentul general (toate modelele). Inseamna ca are niste talente ascunse, daca se vinde atat de bine…

Si nu e greu sa ii vezi calitatile, e o masina frumoasa, se conduce bine, are motorizari puternice si economice, iar noul 1.3l DIG-T va face furori pe o piata care incearca sa puna la colt motorizarile diesel.