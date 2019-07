Mazda 3 1.8l Skyactiv-D AT6 Plus

Noul Mazda 3 vine cu un design relativ controversat, de tip “place sau nu”, insa cu siguranta nu e un model obisnuit pe strazile lumii, ci o aparitie mai degraba extravaganta pentru un model compact ce vrea in mod evident sa iasa din multime.

Desigur, asta lasa loc de compromisuri, si, desi superb, modelul nou de Mazda 3 poate fi criticat din multe pozitii. Cum ar fi, de exemplu faptul ca in materie de spatiu ramane mai degraba in afara plutonului fruntas, sau ca la momentul filmarilor noastre motorizarile erau putine si relativ “modeste”. Intre timp, pe piata a intrat si mult asteptatul motor X, ce repune Mazda la masa premiantilor si in materie de cai putere…

Pana cand vom conduce un 3 cu X si tractiune integrala, primul nostru test e cu, supriza, un motor diesel. Da, nu se gandea nimeni ca Mazda va inlocui 1.5-ul cu un motor nou, de 1.8, mai ales in conditiile denigrarii puternice a diesel-ului, in ultimul timp. Insa vorbim de Mazda, sa nu uitam ca ei au 2l benzina aspirat in timp ce cvasimajoritatea competitorilor vin cu motorizari turbo, deci gandirea contra curentului le e cumva specifica si pana acum nu a fost gresita…

Evident, ca si in cazul altor masini, ce se poate deduce din fisa tehnica poate fi perceput destul de diferit in realitate, iar Mazda 3 cu 1.8 Skyactiv-D nu e deloc o masina submotorizata, cum poate parea la prima vedere.

Cum se simte masina, cat consuma, daca merita sau nu pretul platit, si multe altele, puteti afla din seria noastra de filme dedicate acestui nou model…