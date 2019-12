Noile Opel Corsa și Opel Astra: acum si in Romania

Noul Opel Corsa , în România de la 11.304 euro

Noul Opel Corsa

A șasea generație Opel Corsa a fost prezentată în premieră națională pe 9 decembrie, împreună cu noul Opel Astra.

Autovehiculul de dimensiuni mici, cu cinci uși, cu o lungime de 4,06 metri este oferit de producătorul auto german cu motorizări extrem de economice, diesel și pe benzină, care dezvoltă o putere între 55 kW (75 cp) și 96 kW (130 cp). Consumul moderat de carburant și conducerea plăcută sunt caracteristice pentru toate opțiunile de sisteme de propulsie (consum de carburant NEDC[1]: urban 5,5-3,7 l/100 km; extra-urban 4,2-2,9 l/100 km; mixt 4,7-3,2 l/100 km, 106-85 g de CO 2 /km; WLTP[2]: mixt 6,2-4,0 l/100 km, 140-105 g de CO 2 /km, toate valorile sunt preliminare).

Din primăvară, va ajunge în showroomuri și versiunea complet electrică a noului Opel Corsa.

Gama de transmisii include și o cutie automată cu opt trepte de viteză. Impresia generală de model sportiv este accentuată de design și de poziția de ședere joasă a șoferului.

Siguranța pasivă este o prioritate pentru marca germană, iar inginerii de la Opel au asigurat reglajul optim al șasiului și sistemului de direcție. Toate aceste calități sunt deja oferite de către versiunea de bază. La fel de convingătoare sunt sistemele avansate de asistență, sistemul infotainment inovator și un raport excelent preț-performanță.

De asemenea, datorită modelului Corsa este disponibilă pentru prima dată în acest segment o transmisie automată rafinată, cu opt trepte de viteză. Nu a existat niciodată, la acest preț, un Opel Corsa mai dinamic și cu mai multe caracteristici tehnologice de top.

Varianta de bază are un preț de 11.304 € (preț de vânzare recomandat în România, TVA și discountul din campania actuală incluse). Aceasta oferă deja numeroase sisteme de asistență standard, cum ar fi avertizarea privind o coliziune frontală cu frânare automată de urgență și recunoașterea pietonilor. Pe lângă versiunea complet electrică Corsa-e, versiunile cu motor diesel și pe benzină sunt disponibile în trei linii de echipare noi: Edition, Elegance și sportivul GS Line.

Varianta cea mai ușoară cântărește mai puțin de 1.000 kg

Pe lângă motorizările noului Corsa, designul extrem de ușor contribuie la dinamica de top. Versiunea cea mai ușoară a modelului coboară sub pragul de 1.000 kg. Modelul cu 5 uși cântărește doar 980 kg. În comparație cu modelul anterior, această variantă este cu 108 kg mai ușoară – o reducere a greutății cu aproximativ 10%, deși noul model are o lungime similară, de 4,06 m.

Caroseria brută este cu 40 kg mai ușoară, motoarele compacte cu 3 cilindri sunt mai ușoare cu aproape 15 kg față de motoarele cu 4 cilindri din generația anterioară. Capota din aluminiu economisește 2,4 kg în comparație cu capota mai mică din oțel a modelului anterior. Și greutatea scaunelor a fost redusă. Structura optimizată a scaunelor reduce greutatea cu încă 10 kg.

Noul Corsa transmite un aer dinamic prin designul său sportiv – mai ales în combinație cu caroseria vopsită în două nuanțe. Linia acoperişului este asemănătoare unui coupé, cu 48 mm mai coborâtă față de versiunea anterioară, fără să afecteze spațiul pentru cap pentru șofer și pasagerul din față. Șoferul are o poziție de ședere coborâtă cu 28 mm. Centrul de greutate coborât favorizează manevrabilitatea și dinamica de conducere. Reacțiile sunt mai dinamice, pentru mai multă plăcere de a conduce.

Cel mai bine vândut autovehicul de mici dimensiuni este și un veritabil campion al aerodinamicii. La fel ca în cazul tuturor modelelor Opel noi, inginerii au optimizat caracteristicile aerodinamice ale noului Corsa în tunelul aerodinamic al Universității din Stuttgart, operat de Institutul de cercetare în inginerie și motoare auto. Rezultatul: cu un coeficient aerodinamic de 0,29 și o zonă frontală redusă față de modelul anterior, de numai 2,13 m2, noul Corsa este unul dintre cele mai aerodinamice autoturisme din clasa sa.

Popularizarea tehnologiei: sisteme avansate de asistență și faruri cu matrice

Odată cu noul Corsa, Opel oferă tehnologii și sisteme de asistență pe care clienții le cunosc doar de la modelele din clase superioare. Marca germană pune la dispoziție farurile adaptive IntelliLux LED® matrix, cu funcție anti-orbire, în premieră pentru segmentul de autovehicule de mici dimensiuni. Cele opt segmente de LED-uri sunt controlate de camera frontală de ultimă generație și adaptează în mod continuu și automat fasciculul luminos la fiecare situație din trafic și din mediul înconjurător.

Sistemele de asistență moderne, cum ar fi recunoașterea indicatoarelor rutiere sau tempomatul automat, precum și sistemul de protecție la impact lateral controlat de senzori asigură o creștere semnificativă a siguranței. Cel din urmă avertizează dacă părțile laterale ale autovehiculului sunt în pericol să intre în contact cu obstacole (de exemplu, stâlpi, ziduri) în timpul manevrelor efectuate la viteze mai mici de 10 km/h.

Există, de asemenea, sisteme precum cel de monitorizare a unghiului mort și diferite sisteme de asistență la parcare, de la Park Pilot până la camera video panoramică pentru marșarier, la 180 de grade. Sistemul care oferă asistență pentru menținerea benzii de circulație debutează la bordul modelului Corsa. Dacă sistemul detectează o părăsire accidentală a benzii, acesta avertizează șoferul printr-un semnal vizual și un impuls ușor pentru a corecta direcția.

Șoferii și pasagerii Corsa sunt conectați corespunzător și se bucură de un sistem de infotainment de calitate superioară datorită noii game de sisteme de infotainment alcătuite din Multimedia Radio, Multimedia Navi cu ecran color tactil de 7″ și sistemul de top Multimedia Navi Pro cu ecran color tactil de 10″.

În plus, Corsa oferă opțional și noul serviciu „Opel Connect”. Cu funcții utile precum navigație live cu informații în timp real din trafic și prețuri actuale ale carburantului, legătură directă cu serviciul de asistență rutieră și apel de urgență, șoferii și pasagerii se pot bucura de călătorii mai relaxante.

Echipări: GS Line, Corsa Elegance

Noul Corsa are numeroase tehnologii și dotări de sporire a nivelului de confort, cum ar fi dotările tipice Opel – încălzirea volanului și scaunele din piele încălzite cu funcție de masaj pentru șofer. Sistemele de asistență includ, de exemplu, avertizarea privind o coliziune frontală, cu frânare activă de urgență și detectarea pietonilor, tempomatul inteligent, asistență pentru menținerea benzii de circulație și sistemul de recunoaștere a indicatoarelor rutiere. Superioare versiunii de bază, următoarele trei niveluri de echipare pun accentul pe elemente diferite și se adresează unor grupuri diferite de clienți. Corsa Edition adaugă cele mai căutate dotări opționale, Corsa Elegance este destinat unui nivel maxim de confort, iar Corsa GS Line combină dotări sportive suplimentare.

În ceea ce privește Corsa Elegance, scaunul pentru pasagerul din față reglabil pe 6 direcții, cotiera cu compartiment de depozitare, precum și farurile LED cu aspect tipic Opel și proiectoarele de ceață LED sporesc nivelul de relaxare în timpul călătoriilor. Elementele decorative cromate și alte detalii fac versiunea Elegance deosebit de atrăgătoare. Ambițiile sportive ale GS Line ca variantă dinamică a modelului sunt evidente – la interior, precum și la exterior.

Scaunele sport pentru șofer și pasagerul din față, precum și pedalele sport din aluminiu, capitonajul plafonului de culoare neagră și elementele decorative roșii de pe panoul de instrumente subliniază aspectul sportiv. Nivelul de echipare GS Line poate fi recunoscut imediat datorită țevii de eșapament cromate și barelor de protecție față și spate cu aspect sportiv. Un mod Sport asigură o direcție mai dinamică și o reacție mai rapidă a accelerației.

Noul Opel Corsa poate fi achiziționat în România de la 11.304 euro (12.560 euro, preț de listă recomandat, TVA inclusă, cu discount de 10% în campania actuală).

Noul Opel Astra

Noul Opel Astra poate fi deja comandat și este disponibil cu nivelurile de echipare Edition, GS Line, Elegance, Ultimate și ediția specială „120 de ani”. Noul Astra este mai eficient ca niciodată. Emisiile de CO 2 sunt reduse cu până la 21% față de modelul anterior. Cinci din cele șapte sisteme de propulsie oferite au emisii de CO 2 sub valoarea de 100 g/km. Cu o generație complet nouă de motoare și transmisii, Opel Astra stabilește noi standarde privind nivelul redus de emisii, cel mai mic din clasa de autovehicule compacte.

Motoarele diesel și pe benzină ultramoderne cu trei cilindri ale noului Astra – benzină și diesel, cu puteri între 77 kW/105 cp – 107 kW/145 cp (consum de carburant conform NEDC[3]: urban 6,4-4,3 l/100 km, extra-urban 4,2-3,2 l/100 km, mixt 5,0-3,6 l/100 km, 125-94 g de CO2/km; consum de carburant conform WLTP[4]: mixt 6,2-4,4 l/100 km, 147-117 g de CO2/km) – asigură nu doar o performanță dinamică, ci și un nivel optim de confort. Un arbore de echilibrare cu rotaţie în sens opus, montat în blocul motoarelor cu 3 cilindri amortizează vibrațiile nedorite.

Motoarele de bază sunt combinate deja standard cu o transmisie manuală cu 6 trepte de viteză. O nouă transmisie automată continuu variabilă și o transmisie automată cu 9 trepte contribuie, de asemenea, la reducerea consumului și sporirea nivelului de confort.

Și dezvoltarea meticuloasă în tunelul aerodinamic a contribuit semnificativ la reducerea consumului de carburant și a emisiilor de CO 2 . Cu o valoare de 0,26, Sports Tourer este autovehicul station wagon cu cel mai mic coeficient aerodinamic din lume, în timp ce varianta cu 5 uși este lider în clasa autovehiculelor hatchback. Prin urmare, noul Astra este unul dintre cele mai aerodinamice autovehicule compacte de pe piață.

Șasiul sportiv al modelului Astra a fost îmbunătățit. Noile amortizoare sporesc confortul. Șasiul dinamic, opțional este prevăzut cu amortizoare mai rigide, direcție mai precisă și un braț Watts pe puntea spate.

Datorită tehnologiilor ultramoderne de reducere a emisiilor, cum ar fi filtrul de particule de benzină (GPF) și reducerea catalitică selectivă (SCR) pentru motoarele diesel, toate motoarele noi ale modelului Astra respectă deja viitorul standard de emisii Euro 6d. Toate motoarele noi fabricate complet din aluminiu sunt echipate standard cu tehnologia Start/Stop ce reduce consumul de carburant.

Complet digital: noua cameră video frontală și cea pentru marșarier și un vitezometru digital

Opel Astra oferă deja un portofoliu de tehnologii și sisteme de asistență avansate, care sunt unice în această clasă de autovehicule: în primul rând, farurile adaptive IntelliLux LED® matrix cu funcție anti-orbire. Noul Astra este disponibil opțional și cu faruri LED cu consum energetic redus de 13 W. Modelul Astra include, de asemenea, un grad ridicat de digitalizare, cu noua cameră video frontală, opțională, precum și camera video pentru marșarier.

Noua cameră video frontală este mai mică, dar este mult mai eficientă decât cea precedentă datorită procesorului mai rapid. Acum detectează și pietonii. Camera video pentru marșarier digitală, disponibilă împreună cu noul sistem infotainment Multimedia Navi Pro, este de asemenea de putere mai mare, iar imaginea afișată este mai clară.

Clienții modelului Astra beneficiază de o conectivitate de vârf datorită sistemelor Multimedia Radio, Multimedia Navi și Multimedia Navi Pro compatibile cu aplicațiile Apple CarPlay și Android Auto. Unitatea de top, Multimedia Navi Pro, cu care este echipat vârful de gamă Opel Insignia, are un ecran color tactil de 8″. Sistemul poate fi personalizat și controlat prin comandă vocală. Serviciile de navigație conectată asigură o călătorie mai relaxată. Afișajul sistemului de navigație are un aspect mai modern. Același lucru este valabil și pentru panoul de instrumente: șoferii noului Opel Astra sunt primii care beneficiază de un vitezometru digital. Sistemul de urgență eCall oferă siguranță suplimentară.

Încărcare fără fir și sistemul audio Bose

O funcție practică în timpul călătoriilor: smartphone-urile compatibile pot fi încărcate acum și inductiv.

Sistemului audio Bose premium, disponibil opțional este prevăzut cu șapte difuzoare, inclusiv un subwoofer Rich Bass.

Nu în ultimul rând, noul Astra este oferit cu o altă funcție de confort, făcând mai plăcută și mai sigură conducerea în timpul sezonului rece: parbrizul încălzit.

Noul Opel Astra stabilește noi standarde în clasa sa prin aceste tehnologii de top, precum și prin valorile exemplare ale consumului de carburant și emisiilor de CO 2 atât pentru motoarele pe benzină, cât și pentru cele diesel.

Noul Opel Astra poate fi comandat acum la prețuri pornind de la 15.965 euro. Modelul este oferit cu discounturi începând de la 6%, iar pentru edițiile speciale, clienții pot beneficia de reduceri de până la 4400 Euro.

[1] Cifrele menționate ale consumului de carburant și emisiilor de CO 2 sunt determinate în conformitate cu noua procedura de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP) (Regulamentul UE 2017/948), valorile măsurate fiind convertite în valori NEDC pentru comparația cu alte autovehicule. Pentru informații actualizate, vă rugăm să contactați dealerul. Valorile nu iau în considerare condițiile de utilizare și conducere, echipamentele sau opțiunile și pot varia în funcție de formatul pneurilor.

[2] Cifrele menționate ale consumului de carburant și emisiilor de CO 2 respectă omologarea WLTP (Regulamentul UE 2017/948). Începând cu 1 septembrie 2018, autovehiculele noi sunt omologate în conformitate cu procedura de testare a autovehiculelor ușoare armonizată la nivel mondial (WLTP), care este o procedură nouă, mai realistă, pentru măsurarea consumului de carburant și a emisiilor de CO 2 . WLTP înlocuiește complet Noul Ciclu de Conducere European (NEDC), procedura de testare utilizată anterior. Având în vedere condițiile de testare mai realiste, consumul de carburant și emisiile de CO 2 măsurate în cadrul WLTP sunt în multe cazuri mai mari comparativ cu cele măsurate în cadrul NEDC. Cifrele consumului de carburant și emisiilor de CO 2 pot varia în funcție de echipamentele specifice, opțiuni și formatul pneurilor.

[3] Datele privind consumul de carburant și emisiile de CO 2 sunt preliminare și au fost stabilite pe baza procedurii de testare WLTP, iar valorile relevante sunt convertite în valori NEDC în scopuri de comparație cu alte autovehicule, conform regulamentelor R (CE) nr. 715/2007, R (UE) nr. 2017/1153 și R (UE) nr. 2017/1151. Valorile preliminare pot diferi de datele oficiale din aprobarea de tip finală.