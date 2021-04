Noul Texaco Delo® 600 ADF cu tehnologie OMNIMAXTM brevetată

Texaco Delo 600 ADF este o nouă tehnologie revoluționară de aditivare și linie de produse concepute pentru a reduce în mod semnificativ înfundarea filtrului de particule diesel (DPF); prelungirea duratei de viață a DPF de până la 2,5 ori pentru un avantaj de retenție de 3 % a economiei de combustibil pe durata de viață a echipamentului.

Texaco Delo 600 ADF cu OMNIMAX™, o tehnologie brevetată Chevron, este primul ulei de motor greu cu capacitatea de a reduce drastic depunerile de funingine din filtrele DPF, ajutând la furnizarea de protecție remarcabilă a sistemului atât pentru motor, cât și pentru sistemul de emisii.

Potrivit pentru utilizare rutieră, cât și off-highway, Texaco Delo 600 ADF cu tehnologia OMNIMAX™ brevetată de Chevron este formulat cu doar 0,4 % cenușă sulfatată, mult mai puțin decât limita API și ACEA de 1 % cenușă sulfatată, așa cum se găsește în multe dintre uleiurile de motor actuale pentru condiții grele de exploatare.

Această nouă linie de produse și tehnologia de aditivare contribuie la reducerea drastică a ratei de înfundare a DPF, ducând la prelungirea duratei de viață a DPF, cicluri de regenerare DPF mai puțin frecvente și contribuind la o economie de combustibil îmbunătățită cu 3 % pe durata de viață a echipamentului.

Reglementări privind emisiile care stimulează dezvoltarea tehnologiei

Dezvoltarea Texaco Delo 600 ADF s-a datorat dorinței de a contribui la asigurarea faptului că clienții au reușit să obțină cele mai mici costuri de funcționare posibile și să respecte reglementările privind emisiile, pentru utilizări off-highway.

Standardele europene Stage I pentru motoarele utilizate în utilajele mobile nerutiere (NRMM) au fost puse în aplicare în 1999, iar de-a lungul anilor cerințele pentru NOx și particule au devenit mai stricte, ajutând echipamentele să devină mult mai curate.

În timp ce Stage III și Stage IV au condus la utilizarea limitată a DPF-urilor, Stage V conduce la adoptarea pe scară largă a DPF-urilor, care pot fi foarte eficiente în reducerea emisiilor de pulberi în suspensie, dar fac obiectul unei curățări periodice pentru a elimina materialele incombustibile care se acumulează în timp.

Rommel Atienza, directorul mărcii comerciale globale Chevron, a declarat: „Dezavantajul DPF este că funcționarea lor crește în mod inerent consumul de combustibil pentru a asigura că este generată suficientă căldură pentru a arde funinginea acumulată. Acest lucru are un cost, nu numai costul inițial asociat acestor dispozitive și numeroșilor senzori și unități de dozare care le compun, ci și costurile operaționale și de întreținere.”

„Texaco Delo 600 ADF reduce semnificativ rata de înfundare a DPF, pentru a prelungi durata de viață a DPF de până la 2,5 ori, rezultând un avantaj de retenție a economiei de combustibil de 3 % pe durata de viață a echipamentului și oferind economii semnificative clienților.”

Menținerea unor sisteme moderne de control al emisiilor a avut, de asemenea, un impact semnificativ asupra industriei rutiere. Deși sistemele DPF sunt în funcțiune de mulți ani, există încă probleme operaționale raportate.

Într-un sondaj realizat în 2020 în Regatul Unit și comandat de Texaco Lubricants, 67 % dintre respondenți au raportat probleme legate de sistemele de control al emisiilor, inclusiv multe dintre acestea care făceau referire în mod specific la DPF.

De fapt, aproape jumătate din respondenții sondajului au indicat că au trebuit să forțeze o regenerare manuală a DPF pentru a restabili funcționarea acestuia, o activitate de întreținere neplanificată, care ține camionul în afara drumului și nefuncțional și care necesită, de asemenea, arderea combustibilului.

Blocajele DPF care au necesitat curățare sau înlocuire au fost cele mai frecvent raportate probleme.

Rommel Atienza a spus: „Întrucât sistemele DPF sunt utilizate acum nu doar la autovehicule, ci și în construcții, minerit, cariere, producția de energie electrică, agricultură și silvicultură, putem presupune că probleme similare celor întâlnite în sectorul camioanelor și transporturilor vor începe să fie raportate peste tot.”

Reducerea acumulării de funingine în DPF

DPF colectează până la 98 % din emisiile de particule sub formă de funingine și cenușă, majoritatea acestora fiind arse în timpul ciclurilor tipice de regenerare a DPF. Cenușa este un material incombustibil derivat din aditivi lubrifianți metalici, ceea ce înseamnă că, în timp, DPF se înfundă și proprietarii de echipamente și parcuri auto sunt obligați să scoată unitățile din funcțiune pentru a restabili funcția DPF, suportând costuri de întreținere și pierderea productivității.

Dacă se acumulează prea multă funingine și cenușă în DPF, cantitatea mare de căldură produsă la regenerare poate duce la deteriorarea DPF, piesele de schimb costând câteva mii de lire. Înfundarea DPF crește contrapresiunea motorului și ciclurile de regenerare, rezultând într-un consum mai mare de combustibil.

Dar nu este vorba doar despre protecția DPF. Texaco Delo 600 ADF îndeplinește sau depășește specificațiile ACEA E6, E9 și OEM și a demonstrat o stabilitate remarcabilă la oxidare în industrie, OEM și testele pe teren, oferind posibilitatea de a prelungi intervalul de schimb al uleiului de motor. Împărtășind durabilitatea produselor Texaco Delo 400, Texaco Delo 600 ADF a oferit, de asemenea, o protecție superbă împotriva uzurii trenului de supape și performanțe pentru depunerile de pe pistoane.

Rommel Atienza a concluzionat: „Să nu uităm că acesta este un ulei de motor și am văzut performanțe remarcabile și în protecția motorului, ceea ce va contribui la valoarea pe care Delo 600 ADF o va aduce clienților.”

Întreaga linie Delo 600 ADF este disponibilă începând cu 1 aprilie 20201și include:

Delo 600 ADF 15W-40

Delo 600 ADF 10W-30

Sfârșit

Despre Chevron

Chevron Corporation este una dintre cele mai importante companii energetice integrate din lume. Prin filialele sale care desfășoară activități comerciale la nivel mondial, compania este implicată în aproape toate aspectele industriei energetice. Chevron explorează, produce și transportă țiței și gaze naturale; rafinează, comercializează și distribuie combustibili și lubrifianți pentru transport; produce și vinde produse petrochimice și aditivi; produce energie; și dezvoltă și implementează tehnologii care sporesc valoarea de afaceri în fiecare aspect al operațiunilor companiei. Chevron are sediul în San Ramon, California. Mai multe informații despre Chevron sunt disponibile la www.chevron.com.

DESPRE PREMIUM LUBRICANTS / www.premium-lubricants.ro

In Romania, de peste doua decenii, PREMIUM LUBRICANTS este primul si cel mai important distribuitor autorizat CHEVRON LUBRICANTS care are trei master brand-uri la nivel mondial: CHEVRON, TEXACO si CALTEX. Fiecare din acestea reprezinta cele mai bune si de incredere brand-uri: Delo®, Havoline®, Supreme si Techron® care sunt recunoscute pentru inovatia tehnologiei, performanta si fiabilitate. Aceste produse includ o multime integrata de ulei de motor, aditivi de combustibil, lichid de racire si lubrifiant.

PREMIUM LUBRICANTS si-a inceput activitatea pe piata romaneasca in anul 1999 ca parte a grupului american Texaco sub denumirea de Texaco Lubricants Romania.

In anul 2002 odata cu fuziunea dintre Chevron si Texaco, Texaco Lubricants Romania a devenit parte a noii companii formate si si-a schimbat denumirea in Chevron Romania.

In anul 2014 prin schimbarea modelului de business al Chevron Global Lubricants in intreaga Europa , Chevron Romania a devenit Premium Lubricants si este singurul distribuitor autorizat al produselor Chevron pentru Romania si Republica Moldova.

Tehnologia avansata a lubrifiantilor Texaco – brand parte a companiei Chevron – ofera performanta in intreaga Europa printr-o gama larga de uleiuri de motor pentru autoturisme si camioane, impreuna cu o gama foarte larga de uleiuri pentru aplicatii industriale. In present, cu peste o suta de ani experienta in Europa , gama lubrifiantilor auto si industriali , comercializata sub brandurile Texaco®, Chevron®, Havoline®, Delo®, HDAX® and Techron®, include uleiuri de transmisie, vaseline, uleiuri hidraulice, lichide de racire, uleiuri pentru motoare pe gaz, uleiuri pentru turbine, uleiuri pentru transmisii industriale si compresoare, etc.