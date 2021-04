Isuzu D-Max 1.9l DDi MT6 4×4 Style

Am luat la un test rapid si noul D-Max, de data asta in versiunea de echipare Style, cutie de viteze manuala, si, surpriza, mi-a placut foarte mult.

La ora la care scriu randurile astea, deja am vandut vechiul D-Max, manual, si sunt la bordul noului model, si impresiile sunt mai bune decat dupa 3 drive-teste, inclusiv cel de fata.

Masina are un tren de rulare net superior la cam orice, in momentul de fata, confort la superlativ si tinuta de drum de asemenea.

Ce e interesant la versiunea Style, e ca la un pret mai mic, ai totusi multa masina, poate ca mi-ar fi placut doar optiunea de a putea pune sistemul audio de pe Executive si pe Style, altfel, si tapiteria textila si configuratia generala de pe Style mi se par foarte reusite.

Ca si in cazul unor teste de acum cativa ani, am observat diferente de zgomot in defavoarea cutiei automate, si in acest caz observ acelasi lucru, ori modul de lucru al automatei implica urcarea in turatii mai mari, de unde si zgomotul mai ridicat, insa la varianta manuala, parca esti in alta masina.

Din pacate, pretul a crescut foarte mult la noile modele D-Max, in parte justificat de performante si echipamente, pentru ca acum s-a trecut de la zona “de munca” si “excelent raport pret-calitate” la “cel mai sigur din segment”, “ultratehnologizat” si “lifestyle”.

D-Max a sarit practic intr-o noua epoca, acest lucru inseamna insa ca va vinde mai mult in zonele mari de pret, insa mai putin in zona sa traditionala, de modele cu echipare de baza la un pret foarte bun, pentru ca nu mai are asa ceva…