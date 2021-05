Citroen C5 Aircross Hybrid SUV 1.6 225 e-EAT8 SHINE

Asa vine cate un moment in fiecare an, in care conduci o masina care te surprinde total, de data asta a fost cazul acestui Aircross Hybrid. Daca era si 4×4, o consideram perfect valabila pentru titlul de AdamMobil, insa se pare ca vom avea si aceasta optiune, intr-o varianta cu si mai multa putere, ca si cum 225 CP nu ar fi de ajuns…

Nu exista masina ideala, asa ca si la acest Citroen am gasit diverse de comentat, dar marunte si de nebagat in seama neaparat, ideea de baza e ca experienta cu masina a fost exceptionala si, in ciuda pretului deloc mic, pot recomanda cu caldura un Aircross Hybrid.

De altfel, daca nu sunt bani de hibrid, Aircross vine cu chestii interesante si la versiunile termice, as zice ca ofera un bun raport pret/performante si asta in conditii de confort greu de banuit fara un drive-test mai serios.

Un sfat, pentru cei electrosceptici, ok, nu va obliga nimeni sa va luati o electrica, dar incercati acest PHEV, s-ar putea sa fie revolutia pe care o asteptati si nu stiati ca s-a declansat deja…