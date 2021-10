Kia Ceed 1.5 T-GDi Hybrid Electric 7DCT GT Line

Coreenii, pe val, ca de obicei, isi aduc la zi motorizarile termice, combinandu-le si cu sisteme micro hibrid, pentru eficienta si performanta. Altadata renumiti pentru ca aveau 1 litru in plus la consumul de carburant, in raport cu concurenta directa, acum, dau lectii de consum, eh, cum trece timpul. Si ajungi sa descoperi ca poti avea si 160 de cai, benzina turbo, si bani in buzunar…

Ceed a fost un model bun, inca de la aparitia sa, in 2007, acum, la 14 ani distanta, emite pretentii la care nimeni nu se gandea vreodata. Plin de tehnologie, aerodinamic, cu estetica impresionanta si totodata suficient de discret pentru a cuprinde in target o clientela foarte variata, modelul coreean incearca sa se impuna pe un segment care ramane in continuare foarte disputat.

La parti mai putin placute, remarc o crestere destul de mare a pretului, crestere pe care o regasesc si la alte marci si modele, cumva justificata de pleiada de echipamente de siguranta activa si pasiva. Totusi, avem nevoie si de masini accesibile, nu doar de o lunga lista de echipamente, pe care uneori nici macar nu ni le dorim…