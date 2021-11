Hyundai Bayon 1.0 T-GDi M Hybrid 48V 7DCT LED LINE

Cum era vorba aia, “nu zice hop pana nu ai sarit santul”, cam asa am fost eu cu Hyundai Bayon. Am avut o intalnire scurta la un eveniment, am condus un pic, asa si asa, am crezut ca e o masina facuta de cei de la Hyundai pentru vreo piata emergenta, pe care s-au gandit sa o aduca si pe la noi. Nimic mai gresit…

Cand am avut ocazia unui test mai serios, cu masina cateva zile la mine, am descoperit ca zisesem “hop” cam devreme. Foarte devreme, mai exact, si imi formasem idei preconcepute, fara sa aprofundez problema. Dar, o alta vorba zice ca e mai bine mai tarziu decat niciodata, asa ca am filmat mai multe ore cu Bayon, poate sunt oameni care vor sa cumpere.

Sigur, trebuie sa ai vointa de a depasi interiorul “all black”, destul de sobru pentru cum ar fi putut sa arate, mai ales in combinatie cu o culoare mai vesela a caroseriei. Ar mai fi si un necesar de obisnuire cu un stil de design parca altfel decat eram invatati de la coreeni.

Altfel insa, de ce nu un Bayon?