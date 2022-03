Kia EV6 77 kWh Long Range RWD GT Line

Masina Anului 2022 in Europa, masina care bate pe umar Tesla si masina pe care mi-as lua-o, daca as fi in situatia sa iau o masina acum, desigur, daca as avea si banii astia, da, e Kia EV6. Nu cea din filmele de mai jos, ci cea cu tractiune integrala, adica doua motoare electrice, cate unul pe fiecare punte. Pana atunci mai e. Macar am avut parte de o plimbare frumoasa cu varianta RWD, cu bateria Long Range, pe o vreme destul de pretentioasa pentru electrice. Din fericire…

Fiind cumva frig afara, am putut vedea in realitate cum sta treaba cu bateria, ca am mai avut ocazii si n-a fost neaparat o bucurie. Insa Kia nu a dezamagit nici acum, si am putut sa fac in mod obisnuit 380-400 km cu acest EV6, chiar si in conditii meteo vitrege.

Cu o autonomie declarata de peste 500 km, parca iti mai vine sa traiesti cu o electrica, insa modelul din test era destul de echipat, inclusiv cu jante de 20″ si trapa, plus o gramada de alte dotari optionale, fapt care fara indoiala penalizeaza si performantele dinamice si eficienta, deci autonomia e sub nivelul unui vehicul configurat mai atent.

In rest, vom vedea impreuna un epilog al luptei dintre vehiculele ICE si cele electrice, sau, mai bine zis, al luptei dintre trecut si viitor. Ca orice obiect al acestei lumi, poate avea avantaje si dezavantaje, in functie de asteptari, destinatie, posibilitati de incarcare, profil de utilizare, insa la finalul unei saptamani cu EV6 intelegi ca viitorul e deja aici.