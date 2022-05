Renault Megane E-Tech Electric este Best Electric Car in Romania 2022

A doua ediție a competiției Best Electric Car in Romania – un concept unic în țara noastră, dezvoltat ca răspuns natural la schimbările profunde din industria auto, axată acum pe migrarea rapidă către propulsia electrică – a avut în acest an un format mult mai complex și șapte finaliste: Audi Q4 e-tron/Q4 Sportback e-tron, BMW iX, Ford Mustang Mach-E, Kia EV6, EQS de la Mercedes-EQ, Renault Megane E-Tech Electric și Tesla Model Y.

Evenimentul s-a desfășurat pe parcursul a trei zile, pe traseul București – Brașov – Sibiu și retur, însumând peste 700 km de teste, pe parcursul cărora cei 14 membri ai juriului au putut observa în detaliu avantajele și dezavantajele fiecărui model, într-o amplă varietate de condiții. Nu doar dinamica, autonomia sau confortul au contat în jurizare, ci și timpii de încărcare a bateriilor, toate acestea trecute prin prisma prețului.

Un moment aparte a fost vizita la Centrul de Tehnologie de la Sibiu Vitesco Technologies. Juriul Best Electric Car a fost primul grup de jurnaliști auto care a vizitat acest centru, unde a descoperit un nivel de tehnologie și inovație greu de imaginat în România nu cu foarte mulți ani în urmă. Practic, sunt foarte multe modele noi care circulă în România și folosesc componente electronice concepute și/sau testate de Vitesco Technologies la Sibiu, Iași, Timișoara și produse la Brașov.

La final, voturile jurnaliștilor participanți la eveniment au stabilit și ierarhia finală. Astfel, Renault Megane E-Tech Electric a cumulat 116 puncte și a obținut titlul Best Electric Car in Romania 2022, urmat la 17 puncte diferență de Kia EV6 (99 puncte) și de BMW iX cu 66 puncte.

Premierea a avut loc într-un cadru oficial, la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în prezența reprezentanților media din București și din țară. Domnul Tánczos Barna, Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a anunțat și acordat Municipiului Suceava premiul Best Electric City, care recunoaște cel mai dezvoltat oraș la nivelul implementării publice a stațiilor de încărcare pentru mașini electrice.

“Best Electric Car este o competiție în care sunt analizate toate mașinile electrice care sunt astăzi pe piața din România și toate opțiunile, practic, care pot fi alese de cei care vor să beneficieze de sprijinul din Rabla Plus.

Prin programele Rabla Clasic și Rabla Plus, finanțate de Administrația Fondului de Mediu, ministerul își dorește ca parcul auto să fie reînnoit, își dorește ca mobilitatea să fie în linie cu tendințele europene și mondiale. Pentru că ne dorim ca viitorul pe care îl pregătim pentru copiii noștri să fie unul mai curat, orașele noastre să fie mai puțin poluate, sustinem oferirea unui premiu pentru administrațiile locale care se implică și investesc în infrastructura atât de necesară pentru dezvoltarea mobilității electrice în România.”

Barna Tánczos – Ministrul Mediului, Apelor și Padurilor

„Este o onoare pentru mine să ridic acest premiu, în numele Sucevei și sucevenilor. Acest premiu este o reconfirmare a faptului că, la capitolul transport ecologic, Suceava este un exemplu de bună practică. O dovedesc faptele: astăzi, pe străzile și bulevardele din Suceava circulă o flotă de 40 de autobuze și microbuze electrice. Vreau să cred că, în luna septembrie, când vor veni încă 14 autobuze electrice, Suceava va fi primul oraș reședință de județ din țară cu transport public 100% ecologic.

Pe de altă parte, din punct de vedere al infrastructurii de încărcare în Suceava, există la acest moment 28 de stații de încărcare și alte 7 stații vor fi funcționale până la finalul acestui an. De altfel, administrația suceveană încurajează și stimulează achiziționarea de mașini electrice și prin alte facilități, precum 5 ani de încărcare gratuită la stațiile Primăriei, zero taxe și impozite și loc de parcare gratuit. Încă o dată, vă mulțumesc pentru premiu și vă asigur că vom continua la fel de alert proiectele locale în domeniul electrificării transportului!” – Ovidiu Milici, consilier al Primarului Municipiului Suceava, Ion Lungu.

Premiul Best Electric Car in Romania pentru modelul Renault Megane E-Tech Electric a fost acordat doamnei Elena Apostol, Director de Comunicare Renault România de către doamna Roxana Lupescu, Director General Arval Service Lease România.

“Într-o lume aflată în continuă schimbare, întreaga echipă Arval Romania se adaptează constant la nevoile clienților și la dinamica pieței auto pentru a maximiza impactul acțiunilor întreprinse. Parteneriatul cu Best Electric Car îmbrățișează aceste principii și se dorește a fi unul de lungă durată, având în vedere dezvoltarea segmentului vehiculelor electrificate din ultimii ani, totul combinat cu nevoia de mobilitate sustenabilă. Discutăm aici nu doar de un trend ci de o realitate la care trebuie să participăm cu totii, iar Arval va continua să sustină în mod activ această călătorie către un viitor mai bun.” a declarat Roxana Lupescu, General Manager, Arval Service Lease Romania.

„Cu noul Mégane E-TECH Electric, Renault deschide un nou capitol în revoluția sa electrică. Revoluție care a început acum mai bine de zece ani și care își urmează cu strictete parcirsul anunțat în planul strategic Renaulution asumat în ianuarie 2021. Conectat și integrat în ecosistemul electric, dar și în ecosistemul digital al utilizatorilor săi, Noul Mégane E-TECH Electric simbolizează, de asemenea, pentru Renault, începutul recuceririi segmentului de vehicule compacte (segmentul C). Recunoasterea obtinuta astazi din partea juriului, drept Best Electric Car Romania 2022, este onoranta si suntem convinsi ca viitorii clienti vor descoperi un vehicul impresionant, pe care il vor include si ei, la nivel personal, in aceeasi categorie.„, a declarat Cecilia Tudor – Managing Director Renault Cluster SEE.

Domnul Octav Pintilie, Director Platformă Software Vitesco Technologies a acordat Premiul de Popularitate domnului Silviu Ionescu, Dealer Operation Manager, Ford România pentru modelul Ford Mustang Mach-E. ‘’Best Electric Car promovează, înainte de orice, mobilitatea curată, iar aceasta coincide cu misiunea Vitesco Technologies. Ne alăturăm ca partener și ne bucuram că în acest an putem avea echipa Best Electric Car în vizită în locațiile noastre din Brașov și Sibiu. Electrificarea este o călătorie fascinantă, la care suntem mândri să contribuim.’’

Cristian Mihaly – Country Head Vitesco Technologies Romania

„Ne bucurăm foarte mult că Mustang Mach-E este o mașină atât de populară în România și le mulțumim tuturor celor care au votat-o. Este clar că notorietatea modelului Mustang, alături de cele mai noi tehnologii de confort și performanță, precum și prezența elementelor de design specifice, aduc impactul pe care ni-l dorim. Mustang Mach-E propune câteva atribute care atrag imediat și aici aș remarca posibilitatea de echipare cu două motoare, puterea ridicată, dar și sistemul SYNC4 cu ecran de 15,5 inchi.” – Silviu Ionescu, Dealer Operation Manager, Ford România

Clasamentul complet este următorul:

Loc Model Puncte 1 Renault Megane E-Tech Electric 116 2 Kia EV6 99 3 BMW iX 66 4 EQS de la Mercedes-EQ 60 5 Ford Mustang Mach-E 49 6 Audi Q4 e-tron 33 7 Tesla Model Y 25

La fel ca la ediția anterioară, și anul acesta publicul titlurilor media participante la această competiție a putut vota modelul preferat în cadrul unei secțiuni speciale – Votul Cititorilor – de pe site-ul www.bestelectriccar.ro.

La această secțiune s-a impus modelul Ford Mustang Mach-E, cu 21.61% din voturi, urmat de Renault Megane E-Tech Electric, cu 18,98% și de Tesla Model Y, cu 14,92%. Iată și clasamentul complet al secțiunii Votul Cititorilor: