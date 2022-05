Dacia Jogger 1.0l TCe 110 6MT 7S SL EXTREME

Fara indoiala Jogger este unul dintre modelele Dacia ale momentului. E si cel mai nou, si totodata si cel mai interesant, oferind o perspectiva noua asupra unui vehicul de gen, gandit din start sa fie un vehicul pentru oamenii amatori de aventura. Are spatiu din plin, la dorinta poti avea 7 locuri sau 2, functie de activitatea pe care vrei sa o faci, poti extinde portbagajul prin adaugarea unuia suplimentar, cum avem si pe modelul de test.

Si totusi, e Jogger un pariu castigat pentru Dacia? Desi nu ma indoiesc de faptul ca se va vinde foarte bine in Europa, cred ca Jogger a ratat, cel putin pentru moment, ocazia de a fi cu adevarat un game changer.

Da, e simplu, nu are niciun fel de concurent real in segmentul 7 locuri, prin prisma pretului in primul rand, are barele de acoperis geniale, care au debutat pe Sandero Stepway, interiorul e ergonomic si cu o calitate decenta, plus Android Auto Wireless si alte maruntisuri pe care le gasesti de obicei pe masini mult mai scumpe.

Dar e Jogger un model ieftin? Aceasta e intrebarea la care trebuie sa raspundem, si raspunsul e greu de dat in acest moment.

Nu avem optiune de cutie automata (vine un E-TECH in curand), nu motor diesel (fenomenalul 1.5l dCi se vinde inca pe modele Renault), nu un sistem de imbunatatire a tractiunii (disponibil de asemenea pe modele Renault), nu discuri de frana pe puntea spate, nu 1.3l TCe care ar fi fost manusa pe o astfel de masina. In conditiile astea, un pret de circa 20 000 euro, fara accesoriile Dacia prezente pe masina, pentru un excelent motor de 1l turbo si 110 CP, e oare atractiv pentru cumparatori?

Am explicat succint in filmari si de ce 1 stea la EuroNCAP nu e relevanta din punctul meu de vedere, si nu ar trebui sa fie un factor decisiv in alegerea unui Jogger…