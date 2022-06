Suzuki ACROSS 2,5l Hybrid E-CVT E-FOUR Luxus

Parteneriatul Suzuki cu Toyota e deja binecunoscut, iar rezultatele si beneficiile de ambele parti se vad cu ochiul liber. De partea Suzuki, avem momentan o serie de modele ACROSS Plug-In Hybrid, care sunt la baza Toyota RAV4, diferentele sunt minore intre modele, insa preturile si echiparile difera usor, astfel ca Suzuki are o oferta destul de tentanta la acest model.

Desigur, pentru fanii marcii Suzuki, pretul poate parea prohibitiv, insa ACROSS e fara indoiala o nava amiral la un nivel tehnic si de dotari inexistent pana acum, asadar trebuie sa tinem cont de acest aspect cand judecam masina. Eu sunt impresionat in primul rand de minunea tehnologica reprezentata de e-CVT si modul in care functioneaza, dar si de autonomia in modul electric, 75 km realizabili fara efort.

As mai aminti aici si perfomanta in modul exclusiv electric, daca pe total masina are peste 300 CP, doar in mod electric ai in jur de 180, ne putem doar imagina cum se misca, sau putem porni filmarile si vedeti “pe viu” cum raspunde masina solicitarilor dinamice.

ACROSS surprinde pe total prin confort si economie, pentru o masina atat de puternica, consumul de carburant poate parea urias, realitatea te lasa putin interzis. Poti avea consumuri de Sandero cu asa ceva, si acest lucru merita evident respectul nostru.